Việc uống một cốc nước vào buổi sáng có thể thay đổi cuộc sống của bạn, tuy nhiên uống như thế nào cho chuẩn thì không phải ai cũng biết

Sức khỏe 13/05/2022 09:34

Vào mỗi buổi sáng khi thức dậy, thứ đầu tiên bạn nên cho vào chiếc bụng đói nên là một cốc nước lọc. Tại sao nên như vậy? Hãy cùng tìm hiểu những tác dụng tuyệt vời của nước đối với sức khỏe nhé.

1. Ngăn ngừa nguy cơ đột tử ở người trung niên và cao tuổi

Việc uống một cốc nước vào buổi sáng có thể thay đổi cuộc sống của bạn, tuy nhiên uống như thế nào cho chuẩn thì không phải ai cũng biết - Ảnh 1

Buổi sáng là thời điểm có nguy cơ đột tử cao. Nguyên nhân là do bệnh tim (cơn đau thắt ngực, nhồi máu cơ tim) và tai biến mạch máu não (xuất huyết não, nhồi máu não) - những bệnh lý về mạch máu dễ trở nên trầm trọng hơn vào buổi sáng. Có thể người trung niên đang rơi vào tình trạng sức khỏe xấu vào buổi sáng mà không hề hay biết bệnh của mình. Tại sao buổi sáng là 'thời điểm nguy hiểm' đối với người cao tuổi?

Trong 7-8 giờ khi ngủ, cơ thể chúng ta sẽ mất nước. Nếu bạn không uống nước ngay trước khi thức dậy, thời gian mất nước sẽ lâu hơn. Trong khi bạn ngủ, thông qua mồ hôi hoặc hơi thở, độ ẩm vốn đã mất trong cơ thể liên tục được thải ra ngoài. Máu chủ yếu là nước, nhưng nếu nguồn cung cấp bị gián đoạn, nó không thể lưu thông dễ dàng. Chính vì vậy, dễ hình thành các cục máu đông, gây tắc nghẽn mạch máu đến tim hoặc não. Nó có thể tiến triển thành cơn nhồi máu cơ tim và đột quỵ. 

Những người đang bị bệnh tim (cơn đau thắt ngực, nhồi máu cơ tim) hoặc có nguy cơ đột quỵ (xuất huyết não, nhồi máu não) nên uống một cốc nước ngay trước khi đi ngủ. Khi thức dậy vào sáng sớm, cũng nên uống thêm một cốc nữa. Điều này có tác dụng làm loãng máu bị đông vào đêm qua và cho phép máu lưu thông đúng cách. 

2. Thúc đẩy quá trình trao đổi chất, thải các chất cặn bã ra khỏi cơ thể

Vào buổi sáng, khả năng trao đổi chất của cơ thể khá thấp. Trao đổi chất, nói một cách đơn giản, là chức năng biến đổi những thứ cũ thành những thứ mới trong cơ thể. Uống một cốc nước vào buổi sáng có tác dụng thúc đẩy quá trình trao đổi chất và thải các chất cặn bã ra khỏi cơ thể. Tốt nhất bạn nên đánh răng trước, vì khi ngủ miệng có thể chứa nhiều vi khuẩn.

3. Uống nước ấm, từ từ từng chút một

Việc uống một cốc nước vào buổi sáng có thể thay đổi cuộc sống của bạn, tuy nhiên uống như thế nào cho chuẩn thì không phải ai cũng biết - Ảnh 2

Một số người uống nước lạnh vào sáng sớm vì cảm thấy khát khô cổ. Tuy nhiên, nếu nước lạnh đột ngột đi vào cơ thể, nó có thể kích thích hệ thống thần kinh tự chủ và ảnh hưởng xấu đến sức khỏe tim mạch, chẳng hạn như rối loạn nhịp tim. Nước lạnh có thể làm giảm nhiệt độ cơ thể đột ngột, làm cơ thể phải tiêu hao một lượng năng lượng để khôi phục nhiệt độ bình thường. Tốt hơn bạn nên uống nước ấm khi bụng đói vào buổi sáng. Tốc độ uống nước của bạn cũng rất quan trọng. Bạn nên uống từ từ từng chút một như thể bạn đang 'thưởng thức' vị của nước.

Theo Kormedi.com

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