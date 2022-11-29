Bỏ túi ngay mẹo nhỏ trị ho khan nhanh tức thì mà ai cũng nên biết

Ho khan là tình trạng phổ biến trong mùa này. Nếu bạn bị ho dữ dội vào ban đêm và đang tìm cách giảm ho nhanh chóng, thì hãy thử những mẹo nhanh này để cảm thấy dễ chịu hơn và có một giấc ngủ ngon!
- Chỉ mất 10 phút, 5 bài tập sau sẽ đánh bại cơn đau lưng nhanh chóng
- Đau đầu dai dẳng vì "thủ phạm" chính là những thứ bạn vẫn hay làm này, cắt giảm ngay nếu không muốn hệ lụy xấu
Súc miệng bằng nước muối
Chỉ cần đun nóng một cốc nước và thêm một chút muối vào đó. Súc miệng với hỗn hợp này và chắc chắn bạn sẽ cảm nhận được sự khác biệt.
Dùng mật ong
Chỉ cần một thìa mật ong sẽ giúp bạn giảm cơn ho liên tục vào ban đêm. Mật ong được cho là làm ẩm cổ họng và giảm ho.
Nhâm nhi trà gừng
Nhâm nhi một ít trà gừng trước khi đi ngủ giúp giảm tần suất ho trong đêm. Trà xanh cũng sẽ giúp ích, ý tưởng ở đây là có thứ gì đó ấm áp làm dịu cổ họng của bạn.
Nâng cao đầu của bạn trong khi bạn nghỉ ngơi
Đừng nghỉ ngơi trên một bề mặt phẳng trong khi bạn đang ho. Hỗ trợ đầu của bạn bằng những chiếc gối bổ sung và giữ cho đầu được nâng cao để tình trạng khó chịu có thể giảm bớt.
Thoa dầu thơm
Thoa dầu thơm lên mũi sẽ làm thông mũi và do đó sẽ giảm ho trong một thời gian.
Theo Femina