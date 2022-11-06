Bổ sung thêm những "chiến thần" dinh dưỡng này, trí nhớ cải thiện bội phần, não bộ bền bỉ dài lâu

Thực đơn tốt nhất để hỗ trợ trí nhớ và chức năng não khuyến khích lưu lượng máu tốt đến não giống như những gì bạn ăn để nuôi dưỡng và bảo vệ trái tim của bạn. Nghiên cứu đang phát hiện ra rằng Chế độ ăn Địa Trung Hải có thể giúp giữ cho bộ não nhạy bén và ngày càng có nhiều bằng chứng liên kết các loại thực phẩm như những thực phẩm trong chế độ ăn Địa Trung Hải với chức năng nhận thức, trí nhớ và sự tỉnh táo tốt hơn.

Ăn đầy đủ các loại rau, đặc biệt là các loại họ cải bao gồm bông cải xanh, bắp cải và rau lá xanh đậm, có thể giúp cải thiện trí nhớ. Hãy thử món salad cải xoăn hoặc thay thế rau cải thìa thơm ngon nhiều hơn nhé. Bông cải xanh xào cũng là một lựa chọn tuyệt vời cho bữa trưa hoặc bữa tối.

Các loại quả mọng đặc biệt là những quả sẫm màu như quả việt quất đen và quả việt quất, cũng như quả anh đào là nguồn cung cấp anthocyanin và các flavonoid khác có thể hỗ trợ chức năng ghi nhớ.

Ảnh minh họa: Internet

Thưởng thức một số ít quả mọng hoặc anh đào rỗ cho bữa ăn nhẹ, trộn vào ngũ cốc hoặc nướng thành món tráng miệng giàu chất chống oxy hóa. Bạn có thể gặt hái những lợi ích này từ quả mọng và quả anh đào tươi, đông lạnh hoặc khô

Bổ sung đầy đủ axit béo omega-3

Cần thiết cho sức khỏe não bộ tốt, axit béo omega-3, axit docosahexaenoic, hoặc đặc biệt là DHA có thể giúp cải thiện trí nhớ. Hải sản, tảo và cá béo rất tốt, bao gồm cá hồi, cá ngừ vây xanh, cá mòi và cá trích là một số trong những nguồn cung cấp axit béo omega-3, DHA tốt nhất.

Ảnh minh họa: Internet

Thay thế cá bằng các loại thịt khác một hoặc hai lần một tuần để có được liều lượng tốt cho sức khỏe. Nếu bạn không ăn cá, hãy thảo luận về các lựa chọn thực phẩm khác hoặc việc bổ sung với bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng. Bạn có thể nhận được axit béo omega-3 DHA từ dầu cá, rong biển hoặc các chất bổ sung vi tảo.



Quả óc chó

Nổi tiếng với tác động tích cực đến sức khỏe tim mạch, quả óc chó cũng có thể cải thiện chức năng nhận thức. Ăn nhẹ một ít quả óc chó để thỏa mãn cơn đói vào buổi trưa, thêm chúng vào bột yến mạch hoặc salad để ăn giòn hoặc trộn chúng vào món xào rau để có thêm protein.

Mặc dù không có gì đảm bảo rằng những thực phẩm này sẽ giúp bạn nhớ nơi bạn đặt chìa khóa vào ngày mai, nhưng theo thời gian, chúng có thể hỗ trợ sức khỏe tốt suốt đời.

Theo Eatingright