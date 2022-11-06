Bổ sung thêm những "chiến thần" dinh dưỡng này, trí nhớ cải thiện bội phần, não bộ bền bỉ dài lâu

Sức khỏe 06/11/2022 13:08

Nếu bạn cảm thấy hay quên, đó có thể là do thiếu ngủ hoặc một số lý do khác, bao gồm di truyền, mức độ hoạt động thể chất, lối sống và các yếu tố môi trường. Tuy nhiên, chắc chắn rằng chế độ ăn uống cũng đóng một vai trò quan trọng trong sức khỏe của não bộ.

Bổ sung thêm những 'chiến thần' dinh dưỡng này, trí nhớ cải thiện bội phần, não bộ bền bỉ dài lâu - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thực đơn tốt nhất để hỗ trợ trí nhớ và chức năng não khuyến khích lưu lượng máu tốt đến não giống như những gì bạn ăn để nuôi dưỡng và bảo vệ trái tim của bạn. Nghiên cứu đang phát hiện ra rằng Chế độ ăn Địa Trung Hải có thể giúp giữ cho bộ não nhạy bén và ngày càng có nhiều bằng chứng liên kết các loại thực phẩm như những thực phẩm trong chế độ ăn Địa Trung Hải với chức năng nhận thức, trí nhớ và sự tỉnh táo tốt hơn.

Tăng cường trí não bằng cách thêm những thực phẩm này vào luân phiên.

Ăn rau

Bổ sung thêm những 'chiến thần' dinh dưỡng này, trí nhớ cải thiện bội phần, não bộ bền bỉ dài lâu - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Ăn đầy đủ các loại rau, đặc biệt là các loại họ cải bao gồm bông cải xanh, bắp cải và rau lá xanh đậm, có thể giúp cải thiện trí nhớ. Hãy thử món salad cải xoăn hoặc thay thế rau cải thìa thơm ngon nhiều hơn nhé. Bông cải xanh xào cũng là một lựa chọn tuyệt vời cho bữa trưa hoặc bữa tối.

Quả mọng và anh đào

Các loại quả mọng đặc biệt là những quả sẫm màu như quả việt quất đen và quả việt quất, cũng như quả anh đào là nguồn cung cấp anthocyanin và các flavonoid khác có thể hỗ trợ chức năng ghi nhớ. 

Bổ sung thêm những 'chiến thần' dinh dưỡng này, trí nhớ cải thiện bội phần, não bộ bền bỉ dài lâu - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thưởng thức một số ít quả mọng hoặc anh đào rỗ cho bữa ăn nhẹ, trộn vào ngũ cốc hoặc nướng thành món tráng miệng giàu chất chống oxy hóa. Bạn có thể gặt hái những lợi ích này từ quả mọng và quả anh đào tươi, đông lạnh hoặc khô

Bổ sung đầy đủ axit béo omega-3

Cần thiết cho sức khỏe não bộ tốt, axit béo omega-3, axit docosahexaenoic, hoặc đặc biệt là DHA có thể giúp cải thiện trí nhớ. Hải sản, tảo và cá béo rất tốt, bao gồm cá hồi, cá ngừ vây xanh, cá mòi và cá trích là một số trong những nguồn cung cấp axit béo omega-3, DHA tốt nhất. 

Bổ sung thêm những 'chiến thần' dinh dưỡng này, trí nhớ cải thiện bội phần, não bộ bền bỉ dài lâu - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Thay thế cá bằng các loại thịt khác một hoặc hai lần một tuần để có được liều lượng tốt cho sức khỏe. Nếu bạn không ăn cá, hãy thảo luận về các lựa chọn thực phẩm khác hoặc việc bổ sung với bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng. Bạn có thể nhận được axit béo omega-3 DHA từ dầu cá, rong biển hoặc các chất bổ sung vi tảo.

Quả óc chó

Nổi tiếng với tác động tích cực đến sức khỏe tim mạch, quả óc chó cũng có thể cải thiện chức năng nhận thức. Ăn nhẹ một ít quả óc chó để thỏa mãn cơn đói vào buổi trưa, thêm chúng vào bột yến mạch hoặc salad để ăn giòn hoặc trộn chúng vào món xào rau để có thêm protein.

Mặc dù không có gì đảm bảo rằng những thực phẩm này sẽ giúp bạn nhớ nơi bạn đặt chìa khóa vào ngày mai, nhưng theo thời gian, chúng có thể hỗ trợ sức khỏe tốt suốt đời.

Theo Eatingright

5 yếu tố "cực độc" đang phá hủy giấc ngủ và sức khỏe của bạn mỗi ngày

5 yếu tố "cực độc" đang phá hủy giấc ngủ và sức khỏe của bạn mỗi ngày

Giấc ngủ ngon sẽ giúp bạn có nhiều năng lượng để hoạt động tốt trong suốt cả ngày. Ngược lại, bạn có thể gặp nhiều tình trạng bệnh lý và sa sút tinh thần. Có một số nguyên nhân dẫn đến việc khó ngủ mà bạn cần khắc phục càng sớm càng tốt.

Xem thêm
Từ khóa:   cách cải thiện trí nhớ các thực phẩm tốt cho não bộ bệnh mất trí nhớ

TIN MỚI NHẤT

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 59 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 29 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 9 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 14 phút trước
Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Video 4 giờ 29 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 14 phút trước
Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Video 5 giờ 29 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 9 phút trước
Sập nhà 2 tầng trong vụ nổ bình gas, 4 người tử vong thương tâm

Sập nhà 2 tầng trong vụ nổ bình gas, 4 người tử vong thương tâm

Video 6 giờ 29 phút trước
Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 59 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm