Biểu hiện tắc vòi trứng ở phụ nữ và cách điều trị

Dấu hiệu bị tắc vòi trứng thường không rõ ràng. Biểu hiện tắc vòi trứng dễ nhận biết nhất là khó thụ thai hoặc bị mang thai ngoài tử cung ở ống dẫn trứng. Ở một số ít phụ nữ, khi vòi trứng bị tắc gặp phải các triệu chứng như đau vùng bụng dưới hoặc xương chậu. Các cơn đau này thường xuất hiện trong chu kỳ hàng tháng.

Tắc vòi trứng là một trong năm nguyên nhân hàng đầu gây hiếm muộn vô sinh ở phụ nữ. Rất nhiều chị em bị tắc vòi trứng nhưng không biết được biểu hiện tắc vòi trứng là gì nên không có biện pháp chữa trị kịp thời. Bài viết này, chúng tôi sẽ chia sẻ với bạn đọc những thông tin liên quan đến tình trạng này.

Nếu bạn đã cố gắng mang thai trong 1 năm mà không thành công, hoặc có các biểu hiện như trên có thể bạn đã bị tắc vòi trứng.

Có nhiều lý do khiến cho vòi trứng bị tắc nghẽn, trong đó phổ biến nhất là:

Số ít phụ nữ có biểu hiện đau bụng dưới trong chu kỳ khi bị tắc vòi trứng – Ảnh minh họa: Internet

Tắc vòi trứng và vấn đề sinh sản?

Hệ thống sinh sản nữ được cấu thành từ buồng trứng, tử cung và ống dẫn trứng. Nếu một trong ba yếu tố thành phần này gặp vấn đề thì việc mang thai sẽ trở nên khó khăn hơn.

Một phụ nữ có hai buồng trứng được kết nối với tử cung qua hai ống dẫn trứng. Hai buồng trứng lưu trữ và giải phóng trứng một cách ngẫu nhiên. Ví dụ, buồng trứng trái có thể phóng noãn trong 3 tháng liên tiếp, sau đó buồng trứng phải sẽ phóng noãn ở tháng tiếp theo. Do đó, nếu một vòi trứng bị tắc thì có khả năng trứng vẫn sẽ được thụ tinh. Nếu cả hai vòi trứng cùng bị tắc, khả năng mang thai gần như rất khó.

Ngoài ra, có trường hợp tắc vòi trứng không hoàn toàn và trứng vẫn được thụ tinh tại ống dẫn trứng nhưng không thể di chuyển đến buồng tử cung để làm tổ. Do đó trứng làm tổ ngay tại ống dẫn trứng và gây ra hiện tượng mang thai ngoài tử cung. Hiện tượng này nếu không phát hiện kịp thời sẽ gây ảnh hưởng đến tính mạng và khả năng sinh sản của phụ nữ.

Tắc vòi trứng có thể gây vô sinh - Ảnh minh họa: Internet

Tắc vòi trứng có rụng trứng không?

Vòi trứng là ống dẫn noãn từ buồng trứng tới tử cung, một đầu hở mở vào ổ bụng, một đầu thông với buồng trứng. Đây là vị trí trứng và tinh trùng gặp nhau để thụ tinh. Do vậy, khi vòi trứng bị tắc trong khi các chức năng sinh sản khác vẫn hoạt động bình thường thì không ảnh hưởng gì đến việc rụng trứng.

Tắc vòi trứng có rụng trứng không? - Ảnh minh họa: Internet

Chẩn đoán chữa tắc vòi trứng bằng cách nào?

Hiện nay có ba hình thức chẩn đoán tắc vòi trứng như sau:

Cách 1 – Chụp X-Quang buồng tử cung và vòi trứng (HSG)

Bác sĩ sẽ bơm thuốc cản quang/thuốc nhuộm vô hại vào trong tử cung và thuốc sẽ chảy vào ống dẫn trứng. Sau đó, cho chụp X-Quang. Nếu chất lỏng không chảy vào ống dẫn trứng, có thể đã bị tắc vòi trứng. Một số bệnh nhân chia sẻ họ cảm thấy khá đau khi thực hiện biện pháp này.

Chụp HSG để chẩn đoán tắc vòi trứng – Ảnh minh họa: Internet

Cách 2 – Siêu âm tử cung vòi trứng

Tương tự như cách chụp X-Quang, bác sĩ cũng sẽ bơm thuốc cản quang vào trong buồng tử cung và ống dẫn trứng. Từ đó dùng kỹ thuật siêu âm để xác định xem ống dẫn trứng có bị tắc hay không.

Cách 3 – Phẫu thuật nội soi

Bác sĩ dùng kỹ thuật nội soi để quan sát ống dẫn trứng và nhận định bệnh. Đây là hình thức chẩn đoán chính xác nhất cho tình trạng tắc vòi trứng. Tuy nhiên, bác sĩ thường sẽ không chỉ định cách này vì đây là hình thức phẫu thuật có xâm lấn và không thể điều trị tận gốc.

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Phương pháp chữa tắc vòi trứng theo Tây y

Tùy theo tình trạng thực tế của từng bệnh nhân, bác sĩ sẽ đưa ra phương pháp điều trị thích hợp. Hiện nay có các phác đồ điều trị phổ biến như sau:

Phẫu thuật nội soi loại bỏ mô sẹo, mở ống dẫn trứng từ bên trong, tái tạo loa vòi, cắt ống dẫn trứng, nối ống dẫn trứng

Bơm hơi thông tắc ống dẫn trứng

Tây Y dùng phẫu thuật nội soi để điều trị tắc vòi trứng - Ảnh minh họa: Internet

Phương pháp chữa tắc vòi trứng bằng Đông y

Các thầy thuốc đông y khẳng định y học cổ truyền có thể chữa được triệt để tắc vòi trứng. Theo tài liệu Đông y, khí trệ, khí huyết không lưu thông, khí hư hoặc tử cung hư hàn, làm cho huyết trệ, nếu sau khi viêm nhiễm cơ thể không đào thải được huyết ứ, dịch độc ra ngoài, dẫn đến vòi trứng bị chít hẹp. Đông y căn cứ vào đó mà đưa ra bài thuốc hoạt huyết, đẩy huyết ứ ra ngoài, làm thông vòi trứng. Đồng thời còn ngăn ngừa việc tái viêm và tắc vòi trứng. Bạn nên đến những cơ sở y học cổ truyền uy tín, hợp pháp để được chữa trị kịp thời và có hiệu quả

Đông y là một lựa chọn để điều trị tắc vòi trứng - Ảnh minh họa: Internet

Một số liệu thống kê gần đây cho thấy tắc vòi trứng là nguyên nhân chiếm 25% đến 35% trong các ca vô sinh ở phụ nữ. Nếu bạn đã cố gắng mang thai trong một thời gian dài và nghi ngờ có biểu hiện tắc vòi trứng như đã nêu ở trên thì nên đến ngay các cơ sở y tế gần nhất để thăm khám. Chúc các bạn sớm có tin vui.