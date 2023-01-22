Bí kíp kiểm soát lượng đường trong máu, ăn Tết thả ga không lo bệnh tiểu đường 'hoành hành'

Sức khỏe 22/01/2023 16:47

Đôi khi việc kiểm soát lượng đường trong máu trở nên khó khăn ngay cả sau khi dùng thuốc, bằng cách kiểm soát chế độ ăn uống cho bệnh tiểu đường và dùng một số loại thảo mộc Ayurveda, bạn có thể dễ dàng kiểm soát lượng đường của mình.

Đặc biệt phải nói đến những đặc tính của lá ổi không chỉ kiểm soát lượng đường của bạn mà còn tăng sản xuất insulin trong máu. Lá ổi cũng làm dịu cơn thèm đồ ngọt.

Bí kíp kiểm soát lượng đường trong máu, ăn Tết thả ga không lo bệnh tiểu đường 'hoành hành' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Khi việc sản xuất hormone insulin từ tuyến tụy giảm hoặc dừng lại, thì lượng đường trong máu bắt đầu tăng lên. Do lượng đường trong máu tăng, bệnh nhân mắc bệnh đường bắt đầu cảm thấy các triệu chứng nghiêm trọng như giảm thị lực, đi tiểu thường xuyên, khát nước quá mức và vết thương hoặc vết thương chậm lành.

Bí kíp kiểm soát lượng đường trong máu, ăn Tết thả ga không lo bệnh tiểu đường 'hoành hành' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trong tình huống như vậy, để kiểm soát lượng đường trong máu, nên ăn những thứ có chỉ số đường huyết thấp. Với điều này, ít nhất 45 phút tập thể dục hàng ngày là cần thiết. Vậy hãy cùng tìm hiểu xem lá ổi có tác dụng như một loại thuốc kiểm soát đường huyết trong bệnh tiểu đường như thế nào nhé.

Lá ổi sẽ quản lý lượng đường

Bí kíp kiểm soát lượng đường trong máu, ăn Tết thả ga không lo bệnh tiểu đường 'hoành hành' - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Báo cáo của Trung tâm Thông tin Công nghệ sinh học Quốc gia NCBI Hoa Kỳ nói rằng nước ép của lá ổi có đặc tính chống tăng đường huyết và do đó lượng đường trong máu sẽ giảm xuống. Ở nhiều quốc gia như Nhật Bản, người ta uống nước sắc lá ổi để kiểm soát lượng đường và cholesterol.

Cách sử dụng lá ổi như thế nào?

Trà lá ổi được coi là liệu pháp dinh dưỡng hữu ích trong điều trị mãn tính. Một nghiên cứu trên người cho thấy rằng việc uống trà lá ổi liên tục trong mỗi bữa ăn giúp cải thiện tình trạng hạ mỡ máu và tăng đường huyết. Điều này có nghĩa là bạn có thể uống trà làm từ lá ổi hoặc mua ngoài chợ.

Công dụng của lá ổi

Bí kíp kiểm soát lượng đường trong máu, ăn Tết thả ga không lo bệnh tiểu đường 'hoành hành' - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Lá ổi xanh không chỉ hữu ích trong việc kiểm soát lượng đường trong máu mà sử dụng thường xuyên còn giúp bạn ngăn ngừa tiêu chảy, giảm mức cholesterol, giảm cân, chống ung thư, tăng cường thị lực và cải thiện kết cấu da.

Theo Indiaherald

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