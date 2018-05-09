Bị dị ứng thực phẩm vẫn có thể chữa bằng những cách tự nhiên này

Dị ứng thực phẩm là triệu chứng mà ai cũng có thể gặp phải. Vậy phải làm gì khi bị dị ứng thực phẩm và “bệnh” này có chữa được không?

Vào một thời điểm nhất định, bạn có thể cảm thấy bị dị ứng khi ăn một món ăn hoặc thưởng thức một loại thực phẩm. Rơi vào tình trạng này nghĩa là hệ miễn dịch của cơ thể phản ứng không phù hợp khi loại thức ăn đó được tiêu thụ. Dấu hiệu ban đầu có thể là ngứa, nổi mẩn đỏ, nôn mửa, khó thở, ho nhiều lần, sưng môi, sổ mũi, chóng mặt hoặc thậm chí là đau bụng dữ dội. Đa phần các triệu chứng này xảy ra trong vòng vài phút đến nhiều giờ liên tục. Có rất nhiều loại thực phẩm có thể gây dị ứng, chẳng hạn như trứng, sữa, các loại hạt, vảy cá, bột mì, ngô, dâu tây và đậu nành. Khi bị dị ứng, tốt nhất là bạn nên đến gặp bác sĩ để được tư vấn chữa trị kịp thời. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể kiểm soát tình huống này tại nhà bằng những cách tự nhiên sau đây.

Các cách chữa dị ứng thực phẩm an toàn cho sức khỏe 1. Giấm táo Giấm táo chữa dị ứng thực phẩm. Ảnh minh họa: Internet. Nhờ chứa các đặc tính kháng histamin và các đặc tính chữa bệnh khác nên giấm táo có thể giúp chống lại nhiều triệu chứng dị ứng thực phẩm. Đặc biệt, giấm táo giúp phục hồi một số chất dinh dưỡng nên sẽ góp phần làm ổn định hoạt động của hệ miễn dịch. Cho 1 muỗng canh giấm táo nguyên chất vào một cốc nước ấm.

Cho thêm 1 muỗng cà phê mật ong và nước cốt chanh rồi khuấy thật đều.

Uống 2 hoặc 3 lần mỗi ngày cho đến khi bạn cảm thấy khỏe hơn. 2. Thực phẩm giàu probiotic Để giảm bớt các triệu chứng như đau dạ dày và tiêu chảy, hãy ăn nhiều thực phẩm giàu probiotic. Chúng chứa một lượng lớn vi khuẩn có lợi (lactobacilli) giúp khôi phục sự cân bằng tự nhiên của các lợi khuẩn trong đường ruột và điều trị các vấn đề tiêu hóa. Các loại thực phẩm này cũng tăng cường hệ miễn dịch của bạn.

Một số loại thực phẩm giàu probiotic bao gồm dưa cải bắp, kim chi, nấm sữa kefir và sữa chua không đường. Tốt nhất là bổ sung chúng vào chế độ ăn mỗi tuần từ 1 đến 2 lần. Đối với sữa chua không đường, ăn từ 2 đến 3 hộp. 3. Gừng Gừng chữa dị ứng thực phẩm. Ảnh minh họa: Internet. Gừng hiệu quả trong việc điều trị các biểu hiện khó chịu ở hệ tiêu hóa liên quan đến dị ứng thực phẩm. Đặc tính chống viêm, chống oxy hóa và kháng khuẩn của nó có thể hạn chế hiện tượng co thắt đường tiêu hóa, buồn nôn, khó tiêu và tiêu chảy. Uống 2-3 tách trà gừng. Để pha trà, đun sôi vài lát gừng trong 2 cốc nước trong 10 phút. Sau đó, lọc lấy nước và cho thêm mật ong rồi uống. Có thể uống trước bữa ăn để cải thiện tiêu hóa. 5. Chanh Chanh là một loại trái cây họ cam quýt giúp tăng cường hệ miễn dịch và điều trị các triệu chứng bị dị ứng thực phẩm. Chanh thậm chí còn hoạt động như một chất kháng độc tố để loại bỏ các chất độc ra khỏi cơ thể. Cho một ít nước cốt chanh và mật ong vào một cốc nước ấm. Khuấy đều rồi uống vào buổi sáng trước khi ăn. 6. Trà xanh Trà xanh chữa dị ứng đồ ăn. Ảnh minh họa: Internet. Trà xanh là một trong những biện pháp tốt nhất để điều trị các triệu chứng ở dạ dày liên quan đến dị ứng thực phẩm. Ngoài ra, nó có đặc tính chống oxy hóa, chống viêm và kháng histamine, giúp ổn định hoạt động của hệ tiêu hóa và hệ miễn dịch. Cho 1 đến 2 muỗng trà xanh vào cốc nước nóng.

Lọc lấy nước và cho thêm mật ong, chanh vào. Khuấy đều.

Uống 3 đến 4 tách trà mỗi ngày. Bị dị ứng thực phẩm có thể chữa được nếu như được phát hiện sớm và điều trị kịp thời. Hãy bỏ túi các bí quyết này để bảo vệ cơ thể mình nhé.

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