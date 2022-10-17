Hội nghị Khoa học bệnh viện năm 2022 tiếp tục là cầu nối giao lưu, chia sẻ và trao đổi kinh nghiệm thực tiễn cùng với các chuyên gia đầu ngành.

Ngày 15/10/2022, Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn vừa tổ chức Hội nghị Khoa học bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn năm 2022 Khoa học với sự tham gia của hơn 200 bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên, nhân viên y tế bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn, các bệnh viện, phòng khám trong hệ thống y khoa Hoàn Mỹ và các chuyên gia đến từ các bệnh viện lớn trên địa bàn TPHCM . Đây là hoạt động mang tính thường niên và được chú trọng đầu tư, nhằm nâng cao và phát triển chuyên môn chất lượng hơn thông qua việc trình bày các dự án nghiên cứu khoa học nổi trội của đội ngũ y bác sĩ bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn trong năm 2022 với 31 đề tài nghiên cứu ở tất cả các lĩnh vực Tim mạch, Tiêu hóa, Thần kinh – Đột quỵ, Sản Phụ, Chấn thương chỉnh hình, Chẩn đoán hình ảnh, Ung bướu, Dược, Dinh dưỡng.

Với mục tiêu trở thành diễn đàn cập nhật kiến thức y khoa, giúp y bác sĩ hình thành thói quen thực hành dựa trên chứng cứ và tạo được chuẩn mực xuất sắc trên thực hành lâm sàng, Hội nghị Khoa học bệnh viện năm 2022 tiếp tục là cầu nối giao lưu, chia sẻ và trao đổi kinh nghiệm thực tiễn cùng với các chuyên gia đầu ngành. Từ đó ứng dụng những phương pháp, kỹ thuật mới nhằm mang lại hiệu quả cao nhất trong quá trình điều trị cho người bệnh. BS. Nguyễn Hữu Trâm Em - Giám đốc BV Hoàn mỹ Sài Gòn Từ những kết quả báo cáo các đề tài cho thấy, trong năm vừa qua, BV Hoàn Mỹ Sài Gòn đã ứng dụng và triển khai thực hiện thành công nhiều phương pháp điều trị mới có độ khó về kỹ thuật, được đánh giá cao như:

- Đánh giá kết quả lấy huyết khối bằng dụng cụ cơ học ở bệnh nhân nhồi máu não cấp do tắc động mạch máu lớn - Chiến lược điều trị bệnh tắc hẹp động mạch chủ chậu: Tiếp cận, can thiệp, kết quả - Đánh giá kết quả điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn tiến xa có đột biến EGFR (+) tại BV Hoàn Mỹ Sài Gòn - Akathisia với các triệu chứng kích thích đường sinh dục PGS.TS.BS. Lê Thị Anh Thư - GĐ Y khoa Tâp đoàn Y khoa Hoàn Mỹ Hội nghị Khoa học bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn năm 2022 diễn ra với 3 phiên, 7 đề tài phiên Chuyên gia, 11 đề tài phiên Nội khoa, 13 đề tài phiên Ngoại khoa và 14 poster trưng bày đến từ nhiều chuyên khoa mũi nhọn tại bệnh viện. Bên cạnh các đề tài do các báo cáo viên từ bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn và hệ thống y khoa Hoàn Mỹ, chương trình cũng mang đến góc nhìn tổng quan và cập nhật những tiến bộ điều trị nội khoa và ngoại khoa với sự chia sẻ của đội ngũ chuyên gia đầu ngành. Đặc biệt, các đề tài báo cáo phiên Chuyên gia sẽ được phát trực tuyến trên các nền tảng Facebook, Youtube chính thức của BV Hoàn Mỹ Sài Gòn./. Hội nghị Khoa học bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn năm 2022 diễn ra với 3 phiên, 7 đề tài phiên Chuyên gia, 11 đề tài phiên Nội khoa, 13 đề tài phiên Ngoại khoa và 14 poster trưng bày đến từ nhiều chuyên khoa mũi nhọn tại bệnh viện. Bên cạnh các đề tài do các báo cáo viên từ bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn và hệ thống y khoa Hoàn Mỹ, chương trình cũng mang đến góc nhìn tổng quan và cập nhật những tiến bộ điều trị nội khoa và ngoại khoa với sự chia sẻ của đội ngũ chuyên gia đầu ngành. Đặc biệt, các đề tài báo cáo phiên Chuyên gia sẽ được phát trực tuyến trên các nền tảng Facebook, Youtube chính thức của BV Hoàn Mỹ Sài Gòn./.

Sau tuổi 30 tim dần "thoái hóa", làm ngay những điều này để bệnh tim và đột quỵ không có cơ hội đến gần bạn Bơm máu giàu chất dinh dưỡng đến tất cả các bộ phận của cơ thể, cung cấp oxy đồng thời loại bỏ độc tố và chất thải, trái tim chắc chắn là một cơ quan quan trọng. Và sức khỏe tim mạch là trung tâm của sức khỏe tổng thể!

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/benh-vien-hoan-my-sai-gon-to-chuc-hoi-nghi-khoa-hoc-nam-2022-514546.html