Chữa bong gân bằng gừng mang lại hiệu quả trong tích tắc

Bong gân ở bàn chân là tình trạng dây chằng bị căng quá mức dẫn đến bị đứt một phần hoặc đứt hoàn toàn dây chằng. Chấn thương này thường xảy ra khi chơi thể thao, vận động mạnh hoặc các hoạt động cần sử dụng chân như nhảy, khiêu vũ…

Chữa bong gân bằng gừng là biện pháp từ xa xưa ông cha ta đã sử dụng để hỗ trợ giảm đau, tiêu sưng hiệu quả. Nếu không may bạn bị chấn thương và gặp tình trạng bong gân thì có thể áp dụng công thức này nhé. Đảm bảo hiệu quả sẽ trông thấy sau vài lần điều trị.

Gừng là loại thực phẩm quen thuộc trong mọi gia đình, không những là gia vị tuyệt vời tạo nên nhiều món ăn ngon mà nó còn được ví như thần dược có thể chữa trị được bách bệnh. Trong Đông y hay các phương thuốc chữa bệnh gia truyền, gừng là một vị thuốc quan trọng của nhiều bài thuốc quý!

Những triệu chứng phổ biến của bong gân bàn chân là bàn chân sưng to, thâm tím, đau và không thể cử động như bình thường. Bong gân bàn chân không nguy hiểm đến tính mạng nhưng gây khó chịu, ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng sinh hoạt của người bệnh.

Gừng có tác dụng trị bong gân hiệu quả!

Trong gừng chứa nhiều dưỡng chất khác nhau, nó có vị cay, tính nóng nên được dùng để giải độc, giảm đau, hạ sốt, tiêu đờm, viêm họng... Không chỉ dừng lại ở đó, gừng còn có thể điều trị viêm thấp khớp, chống viêm hiệu quả.

Theo kinh nghiệm trong dân gian, nếu trường hợp bong gân dạng nhẹ thì có thể dùng gừng để điều trị, nó sẽ sớm khắc phục cơn đau nhức và giảm sưng phù nhanh chóng nhất.

Như vậy, chúng ta thấy rằng, gừng chỉ có tác dụng tốt nhất đối với trường hợp bong gân nhẹ. Còn đối với trường hợp nặng hơn thì bạn nên thăm khám bác sĩ và chỉ có thể dùng gừng để hỗ trợ quá trình điều trị của bạn diễn ra hiệu quả như ý. Vậy dùng gừng thế nào để điều trị bong gân một cách hữu hiệu nhất? Hãy cùng xem câu trả lời ở ngay dưới đây nhé!

Cách điều trị bong gân bằng gừng hiệu quả tại nhà

Chỉ riêng gừng thôi cũng đã có khả năng chữa trị bong gân hiệu quả. Do vậy, cách đơn giản và tiết kiệm chi phí tối đa bạn là sử dụng gừng tươi đem giã nát rồi đắp trực tiếp vào vết bong gân, tiến hành giữ cố định lại trong khoảng 2 tiếng đồng hồ rồi gỡ ra là được nhé. Rất đơn giản phải không nào?!

Ngoài ra, bạn cũng có thể kết hợp gừng với các loại thực phẩm khác để giúp hiệu quả trị bong gân được hiệu quả như ý hơn nhé!

1. Dùng gừng tươi và muối ăn

Sự kết hợp giữa gừng và muối sẽ giúp bạn nhanh chóng giảm cơn đau và sưng tấy do bong gân gây ra. Đây là biện pháp khá đơn giản mà bạn nên áp dụng thử nhé.

Kết hợp muối và gừng trị bong gân tay, chân hiệu quả!

Đầu tiên, gừng tươi mua về, bạn đem giã nhuyễn, trộn với muối ăn rồi đem sao lên trên bếp nóng. Sau đó dùng hỗn hợp này đắp lên vị trí bị bong gân. Giữ cố định như vậy trong khoảng 3 tiếng hoặc có thể để đến sáng hôm sau rồi gỡ ra và rửa lại bằng nước ấm.

2. Kết hợp gừng với dây bí ngô

Sự kết hợp giữa gừng và dây bí ngô mang lại hiệu quả trị bong gân bất ngờ!

Đừng nghĩ rằng dây bí ngô không có lợi ích gì nhé, nếu biết cách kết hợp với gừng để trị bong gân thì đây sẽ là cách tận dụng hiệu quả và thông minh đấy nhé!

Bạn tiến hành giã nát dây bí ngô và gừng ra, sau đó đem đắp lên chỗ đau và sưng tấy do bị bong gân. Mỗi ngày đều đặn đắp 2 lần, thực hiện đắp trong khoảng 2-3 ngày sẽ thấy triệu chứng được cải thiện đáng kể.

3. Gừng và rượu

Rượu là loại thực phẩm được nhiều người dùng để xoa bóp chân tay nhằm trị nhức mỏi hiệu quả. VÌì vậy, bạn chỉ cần ngâm gừng với rượu, rồi dùng thứ nước hỗn hợp này xoa bóp vùng da bị bong gân. Tiến hành xoa bóp nhẹ nhàng, theo đúng chiều để đảm bảo rằng việc xoa bóp không gây tác động ngược nhé. Kiên trì thực hiện vài lần là bạn sẽ thấy ngay hiệu quả bất ngờ rồi đấy!

Trị bong gân tại nhà hiệu quả với gừng ngâm rượu!

Tuy nhiên, tránh thoa rượu gừng xoa bóp lên các vết thương bị hở, lở loét hoặc chảy máu vì điều này sẽ có thể dẫn đến nguy cơ bị nhiễm trùng.

Ngoài ra, một điều lưu ý cực kì quan trọng mà bạn cần phải ghi nhớ là rượu gừng xoa bóp chỉ dùng ngoài da chứ bạn tuyệt đối không uống. Việc uống rượu gừng xoa bóp có thể dẫn đến ngộ độc hoặc các vấn đề liên quan đến sức khỏe nghiêm trọng.

Trên đây là các cách chữa bong gân hiệu quả bằng gừng tươi mà bạn có thể áp dụng ngay tại nhà. Tuy nhiên, để đạt được hiệu quả điều trị nhanh nhất, bạn nên kết hợp với việc chườm đá lạnh, ăn uống đủ chất, và nhất là hạn chế vận động mạnh, có như vậy thì tình trạng bong gân mới sớm được cải thiện nhé. Hy vọng với những thông tin mới được chia sẻ trên đây sẽ phần nào giúp các bạn độc giả lưu ý hơn về các mẹo khi chữa trị bong gân tại nhà! Chúc mọi người nhanh chóng khỏe lại nhé!