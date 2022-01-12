Bệnh nhân được ghép tim heo lần đầu tiên trên thế giới

Sức khỏe 12/01/2022 10:54

Một người đàn ông 57 tuổi bị mắc bệnh tim giai đoạn cuối và có nguy cơ bị tử vong cao đã nhận được tim từ một con lợn biến đổi gen, một ca phẫu thuật đột phá trong y học mang lại hy vọng cho hàng trăm nghìn bệnh nhân bị suy tạng. Đây là ca ghép tim lợn thành công đầu tiên vào người.

David Bennett mắc bệnh tim giai đoạn cuối và tim lợn là "lựa chọn duy nhất hiện có", theo thông cáo. Bennett được không đủ điều kiện để cấy ghép tim thông thường hoặc bơm tim nhân tạo sau khi xem xét hồ sơ sức khỏe của ông ấy. 

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Bệnh nhân sẽ chết nếu không thực hiện phẫu thuật  

Các bác sĩ cho biết Bennett đang tiến triển tốt ba ngày sau phẫu thuật thử nghiệm kéo dài bảy giờ ở Baltimore thuộc Maryland, Mỹ . Việc cấy ghép được coi là hy vọng cuối cùng cứu sống Bennett, mặc dù vẫn chưa rõ cơ hội sống sót lâu dài của anh ấy là bao nhiêu.

Để tiến hành cuộc phẫu thuật, đội ngũ bác sỹ tại Đại học Y Maryland đã xin và nhận được sự cho phép khẩn cấp từ Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ dựa trên tình hình của bệnh nhân phẫu thuật hoặc sẽ chết.

Tia hy vọng đối với bệnh nhân trên khắp thế giới

Đối với đội ngũ y tế thực hiện ca cấy ghép, ca phẫu thuật này đánh dấu mốc son của nhiều năm nghiên cứu và có thể thay đổi vận mệnh của nhiều sinh linh trên khắp thế giới.

Bệnh nhân được ghép tim heo lần đầu tiên trên thế giới - Ảnh 2

Đại học Y Maryland cho biết về suy nghĩ của Bác sĩ phẫu thuật ghép tim lợn cho người - Bartley Griffith trong một thông báo rằng “Đây là một cuộc phẫu thuật mang tính đột phá và đưa chúng ta tiến một bước gần hơn đến việc giải quyết cuộc khủng hoảng thiếu nội tạng. Đơn giản là không có đủ trái tim người hiến tặng để đáp ứng số lượng rất nhiều những người cần

Cuộc khủng hoảng chính là khi 17 người mỗi ngày ở Mỹ chết trong khi chờ ghép tạng, với hơn 1.00.000 người trong danh sách cần phẫu thuật. Khả năng sử dụng nội tạng động vật cho việc ghép tạng để đáp ứng nhu cầu y khoa đã được xem xét từ lâu, và việc sử dụng van tim lợn đã trở nên phổ biến.

Thử nghiệm ghép nội tạng động vật lần đầu tiên vào tháng 10 năm 2021

Vào tháng 10 năm 2021, các bác sĩ phẫu thuật ở New York thông báo rằng họ đã ghép thành công thận của một con lợn vào người. Vào thời điểm đó, hoạt động này là thử nghiệm tiên tiến nhất trong lĩnh vực y khoa về cấy ghép nội tạng cho đến nay. Tuy nhiên, người nhận trong dịp đó đã chết não không còn hy vọng hồi phục.

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Với ca cấy ghép này ông Bennett được hy vọng sẽ có thể tiếp tục cuộc sống của mình. Ông ấy đã nằm liệt giường trong sáu tuần trước khi phẫu thuật, và được gắn máy trợ thở để  giúp ông ta kéo dài sự sống sau khi được chẩn đoán mắc bệnh tim giai đoạn cuối. Ông ấy đã chia sẻ nguyện vọng vào tuần trước rằng "Tôi mong được sớm được ra khỏi giường sau khi hồi phục".

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