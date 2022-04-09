Bệnh giang mai là một trong những bệnh lây qua đường tình dục đáng sợ nhất, nó đe dọa nghiêm trọng đến sức khỏe và tính mạng của người bệnh. Căn bệnh này có thể gặp ở cả phụ nữ và nam giới, tuy nhiên cơ quan sinh dục ở nữ có dạng mở nên khả năng nhiễm bệnh giang mai nói riêng và các bệnh lây truyền qua đường tình dục nói chung là cao hơn so với nam giới.

Nếu không được điều trị, bệnh giang mai có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm như viêm loét bộ phận sinh dục, hỏng nội tạng, bại liệt, ảnh hưởng đến nội tạng như gan, tim mạch, thần kinh. Với phụ nữ nghiêm trọng hơn còn có thể dẫn đến vô sinh hiếm muộn.

Với phụ nữ nghiêm trọng hơn còn có thể dẫn đến vô sinh hiếm muộn.

Nguyên nhân bệnh giang mai

Tác nhân gây bệnh là xoắn khuẩn giang mai (Treponema pallidum) do Schaudinn và Hauffman tìm ra vào năm 1905. Xoắn khuẩn này có hình lò xo, bao gồm 6-14 vòng xoắn. Sức đề kháng của xoắn khuẩn này rất yếu, ra khỏi cơ thể nó sống được không quá vài giờ. Trong nước đá, nó vẫn giữ được tính di động rất lâu, ở nhiệt độ 45 độ C nó sẽ bị chết sau 30 phút. Các chất sát khuẩn, xà phòng có thể diệt được xoắn khuẩn này trong vài phút.

Biểu hiện bệnh qua từng giai đoạn

Giai đoạn sơ cấp

Trên cơ thể người bệnh xuất hiện các vết loét gọi là săng giang mai có hình tròn hoặc bầu dục, nông (có kích thước từ 0.3-3cm), màu đỏ, nhẵn, không gây đau đớn hay ngứa ngáy, không làm mủ.

Ở nữ giới, săng giang mai có thể xuất hiện ở nơi đầu tiên lây nhiễm khuẩn giang mai hoặc các bộ phận như cổ tử cung, âm đạo, âm hộ, môi lớn, môi bé, xung quanh hoặc trong và ngoài hậu môn, miệng, lưỡi…

Sau khi săng giang mai xuất hiện khoảng 1 tuần, hạch bách huyết ở vùng bẹn sưng to, đau. Các dấu hiệu này thường biến mất sau 3-6 tuần nên nhiều người lầm tưởng bệnh đã khỏi tuy nhiên chúng đã ăn sâu vào máu và bệnh chuyển sang giai đoạn khác.

Giai đoạn thứ phát

Một vài tuần sau khi các săng giang mai biến mất, bạn sẽ nhận thấy các nốt ban đỏ bắt đầu xuất hiện dày khắp các vùng da trên cơ thể, đặc biệt là vùng bẹn, hai bên sườn, lưng, bụng, lòng bàn chân, lòng bàn tay. Phát ban này thường không ngứa, không đau và có thể kèm theo vết loét giống như mụn cóc ở miệng hoặc vùng sinh dục.

Một số người còn có hiện tượng rụng tóc, đau cơ, sốt, đau họng và sưng hạch bạch huyết. Những dấu hiệu và triệu chứng này có thể biến mất trong vòng vài tuần hoặc lặp đi lặp lại nhiều lần trong một năm.

Giữa thời kỳ 1 đến thời kỳ 2, giữa thời kỳ 2 đến thời kỳ 3, bệnh có thể không có các triệu chứng lâm sàng. Đó là giang mai kín và được phát hiện chỉ khi nhờ phát hiện huyết thanh.

Giai đoạn tiềm ẩn

Nếu bạn không được điều trị bệnh giang mai sớm, bệnh sẽ chuyển từ giai đoạn thứ phát sang giai đoạn tiềm ẩn, khi ấy người bệnh hầu như không còn bất cứ triệu chứng nào của bệnh. Tuy nhiên, xoắn khuẩn vẫn tồn tại, âm thầm phát triển và có thể gây tổn thương ở hầu hết các cơ quan trên cơ thể từ cơ, xương, hệ thần kinh, tim mạch, nội tạng...

Giai đoạn cuối

Giang mai giai đoạn 3 có thể xảy ra khoảng 3-15 năm sau những triệu chứng của giai đoạn 1 và được chia thành ba hình thức khác nhau:

Củ giang mai xuất hiện từ 1-46 năm sau khi nhiễm bệnh (trung bình 15 năm), có hình cầu hoặc mặt phẳng không đối xứng, màu đỏ như mận, hơi ngả tím, kích thước bằng hạt ngô, mật độ chắc. Nếu củ giang mai, gôm giang mai khu trú vào các vị trí quan trọng trên cơ thể thì có thể đe dọa tính mạng người bệnh.

Giang mai thần kinh thường xảy ra 4-25 năm sau khi nhiễm bệnh. Bệnh có thể gây suy nhược trầm cảm, rối loạn ý thức từng thời kỳ, động kinh, đột quỵ hay gây ra ảo giác đối với người bệnh.