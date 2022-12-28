Bệnh gan: Coi chừng những dấu hiệu kêu cứu của lá gan kém trước khi dẫn đến ung thư

Sức khỏe 28/12/2022 17:50

Gan bài tiết một chất được gọi là mật và kiểm soát phần lớn nồng độ hóa chất trong máu. Điều này hỗ trợ trong việc loại bỏ chất thải từ gan. Gan nhận tất cả máu thoát ra khỏi ruột và dạ dày. Máu này được gan xử lý, gan cũng phân hủy, cân bằng và tạo ra chất dinh dưỡng. Nó cũng chuyển hóa các loại thuốc để làm cho chúng dễ dàng được cơ thể hấp thụ hơn hoặc không độc hại.

Bệnh gan: Coi chừng những dấu hiệu kêu cứu của lá gan kém trước khi dẫn đến ung thư - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Gan được biết là có hơn 500 hoạt động thiết yếu. Điều này cho thấy rất rõ ràng rằng gan và đặc biệt là gan hoạt động tốt là điều cần thiết cho cuộc sống của chúng ta. Tuy nhiên, nhiều yếu tố có thể gây ra tình trạng suy giảm chức năng gan của chúng ta. Giống như nhiều bệnh khác, sức khỏe gan kém có thể có một số dấu hiệu. 

7 dấu hiệu bạn có sức khỏe gan kém

1. Phân nhạt màu

Bệnh gan: Coi chừng những dấu hiệu kêu cứu của lá gan kém trước khi dẫn đến ung thư - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Các muối mật mà gan thường tiết ra làm cho phân có màu đen. Phân nhợt nhạt có thể chỉ ra vấn đề với gan hoặc một thành phần khác của hệ thống dẫn lưu mật. Máu di chuyển qua đường tiêu hóa có thể dẫn đến phân đen, hắc ín, có thể xảy ra trong bệnh gan nặng và cần can thiệp y tế ngay lập tức.

2. Da xuất hiện dấu sao mạch như mạng nhện naevi

Bệnh gan: Coi chừng những dấu hiệu kêu cứu của lá gan kém trước khi dẫn đến ung thư - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Nhện naevi có dạng một chấm đỏ với các mạch máu kéo dài từ trung tâm ra ngoài giống như chân của một con nhện. Chúng có thể xuất hiện thường xuyên ở phụ nữ khỏe mạnh, nhưng nếu chúng xuất hiện thường xuyên hơn ở nửa trên của cơ thể hoặc ở nam giới, điều này có thể cho thấy bệnh gan.

3. Nước tiểu sẫm màu

Nước tiểu màu cam sẫm, hổ phách hoặc nâu có thể cho thấy bệnh gan. Màu sắc là kết quả của quá nhiều bilirubin tích tụ do gan thường không phá vỡ nó. Nếu bạn nhận thấy nước tiểu sẫm màu, điều cần thiết là phải nói chuyện với bác sĩ ngay lập tức.

4. Giảm sự tỉnh táo

Bệnh gan: Coi chừng những dấu hiệu kêu cứu của lá gan kém trước khi dẫn đến ung thư - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Không rõ căn nguyên của nó, sự mệt mỏi có thể liên quan đến quá trình trao đổi chất bị suy yếu của gan. Các chất độc tích tụ trong máu và có thể đến não do bệnh gan làm rối loạn chức năng của não và có thể gây nhầm lẫn, chóng mặt hoặc trí nhớ kém.

5. Mắt vàng

Bệnh gan: Coi chừng những dấu hiệu kêu cứu của lá gan kém trước khi dẫn đến ung thư - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Vì không được xử lý đúng cách, sắc tố mật bilirubin tích tụ trong máu và gây vàng da. Vì lý do tương tự, da cũng có thể bị ngứa. Tình trạng này thường dẫn đến một tông màu vàng trong mắt hoặc trên da.

6. Các vấn đề về tiêu hóa

Sự tích tụ độc tố dẫn đến đau ruột, gây buồn nôn và nôn. Gan bị rối loạn chức năng có thể dẫn đến chán ăn vì gan rất quan trọng trong việc điều hòa hệ thống tiêu hóa.

7. Mạch máu giãn nở

Bệnh gan: Coi chừng những dấu hiệu kêu cứu của lá gan kém trước khi dẫn đến ung thư - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Giãn tĩnh mạch thực quản là các tĩnh mạch máu mở rộng dễ bị chảy máu bên trong thành của phần dưới của thực quản. Những người bị bệnh gan nghiêm trọng có thể phát triển chúng. Tăng huyết áp tĩnh mạch cửa, hoặc huyết áp cao bên trong tĩnh mạch cửa, có thể do gan bị bệnh. Máu được đưa đến gan thông qua tĩnh mạch cửa. Các mạch máu thế chấp là các mạch máu phát triển theo thời gian do áp lực này.

Hãy để mắt đến những dấu hiệu và triệu chứng của sức khỏe gan kém. Điều này sẽ giúp bạn xác định các vấn đề về gan càng sớm càng tốt.

Theo NDTV

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