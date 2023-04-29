Bé 23 tháng tuổi bị chó nhà cắn khuyết da đầu

Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng hoảng loạn, quấy khóc cùng nhiều vết thương sâu tại vùng mặt và trán do bị chó cắn.

Theo thông tin từ Báo Người Lao Động, Trung tâm Y tế huyện Thanh Sơn (Phú Thọ) vừa tiếp nhận, điều trị một trường hợp là bé trai 23 tháng tuổi bị chó nhà nuôi cắn với nhiều vết thương vùng đầu, mặt.

Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng hoảng loạn, quấy khóc. Vùng trán có vết thương khuyết da diện rộng, kích thước 3x5 cm, sâu sát xương và vết thương lóc da kích thước 10 cm và nhiều vết thương nhỏ khác sau khi bị chó nhà nuôi mới đẻ con tấn công.

Bệnh nhi nhập viện với vết thương lớn ở vùng trán - Ảnh: Báo Người Lao Động

Kết quả chụp CT sọ não bình thường. Bệnh nhi được chỉ định phẫu thuật tạo hình các vạt da che phủ. Các bác sĩ đã tiến hành làm sạch vết thương, tạo hình các vạt da che phủ, khâu thẩm mỹ cắt lọc tổ chức viêm, hoại tử và khâu vết thương vùng trán theo các lớp giải phẫu.

Theo Báo Pháp Luật Việt Nam, sau phẫu thuật, sức khỏe bệnh nhi ổn định và được tiếp tục theo dõi, chăm sóc trung tâm y tế. Đồng thời, bệnh nhi đã được tiêm phòng vaccine dại và đắp huyết thanh và được bác sĩ chuyên khoa mắt kiểm tra thị lực.

Qua trường hợp trên, các bác sĩ khuyến cáo, các gia đình nuôi chó, mèo cần ý thức trông giữ vật nuôi, tránh thả rông và phải tiêm vaccine ngừa bệnh dại định kỳ… Không nên cho trẻ nhỏ tiếp xúc với vật nuôi, chó mèo. Nếu gia đình có nuôi chó thì cần cách ly với trẻ ở khoảng cách an toàn, đặc biệt là chó mới đẻ con, đang ăn, bị thương…

Khi bị chó cắn, cần phải rửa sạch bằng xà phòng để tránh vi khuẩn gây bệnh, phải dùng băng gạt vô khuẩn ép và băng chặt vết thương chảy máu. Sau đó, nhanh chóng đưa trẻ tới cơ sở y tế gần nhất.

Cứu kịp thời người phụ nữ nguy kịch vì bị chó nhà cắn Các bác sĩ nhận định đây là trường hợp bị chó cắn với đa vết thương phần mềm tác động trên nhiều vùng cơ thể rất nặng, khiến nạn nhân mất máu nhiều, dễ dẫn đến tình trạng choáng, khả năng tử vong cao.

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