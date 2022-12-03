Bắt gặp những dấu hiệu này, chứng tỏ THẬN đang "kêu cứu", đi khám ngay trước khi quá muộn

Bạn phải luôn cảnh giác với những dấu hiệu và thay đổi dù là nhỏ nhất trong cơ thể, để bất kỳ loại bệnh tật nào cũng không có cơ hội tiến triển đến giai đoạn nặng. Nên chẩn đoán và điều trị y tế ngay lập tức khi có triệu chứng.

Toàn bộ máu của cơ thể con người đi qua thận khoảng 40 lần một ngày.

Thận là "cơ quan sinh đôi" của cơ thể có chức năng lọc máu, loại bỏ chất thải và độc tố ra khỏi cơ thể. Những cơ quan hình hạt đậu này có kích thước bằng một nắm tay và nằm ngay bên dưới khung xương sườn ở mỗi bên của cột sống.

Với rất nhiều chức năng sinh học quan trọng đi vào bên trong thận, điều quan trọng là phải phát hiện ra bất kỳ dấu hiệu trục trặc nào, để bệnh hoặc nhiễm trùng được kiểm tra ở giai đoạn đầu:

​Bạn bơ phờ hơn thường xuyên

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Nếu bạn cảm thấy mệt mỏi thường xuyên hơn trong những ngày gần đây, đó có thể là do độc tố tích tụ trong cơ thể do thận hoạt động không đúng cách. Chất độc sẽ ảnh hưởng đến các chức năng sinh học khác của cơ thể bạn và sự hiện diện của tạp chất trong máu có thể dẫn đến một số biến chứng khác.

Bạn không ngủ đủ giấc

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Mặc dù có một số lý do đằng sau điều này, nhưng bệnh thận cũng có thể là một lý do chính.

Ngưng thở khi ngủ hoặc không thể ngủ đủ giấc có liên quan nhiều đến bệnh thận.

Da khô, bong tróc và ngứa

Nếu tình trạng này kéo dài trong một thời gian dài hơn mà không có bất kỳ lời giải thích nào khác, hãy đến bác sĩ và kiểm tra thận của bạn. Trong khi loại bỏ các chất độc ra khỏi máu, thận cũng thúc đẩy làn da khỏe mạnh.

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Tích tụ chất độc sẽ làm xáo trộn lượng khoáng chất và các chất dinh dưỡng khác trong cơ thể, từ đó gây hại cho da và xương.

Sưng chân

Một quả thận không khỏe sẽ không thể loại bỏ hoàn toàn các chất độc ra khỏi cơ thể, do đó các chất độc này sẽ tích tụ trong cơ thể và biểu hiện ra bên ngoài.

Tương tự như vậy, khi lượng natri dư thừa không được loại bỏ khỏi cơ thể, nó sẽ tích tụ ở bàn chân, mắt cá chân và cẳng chân khiến chúng sưng lên.

Có thể có một số lý do khác gây sưng bàn chân, nhưng bạn nên liên hệ với bác sĩ trong trường hợp vết sưng tiếp tục duy trì trong thời gian dài hơn.

Bọng quanh mắt

Nếu bạn nhận thấy sưng quanh mắt và tạo ấn tượng như bọng mắt, hãy đi kiểm tra thận. Trong khi natri lắng đọng khiến chân sưng lên, thì khi protein bị loại bỏ trong nước tiểu do thận gặp trục trặc, mắt sẽ sưng húp.

Đau nhức cơ bắp

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Đau cơ không chịu nổi cũng có thể là do lượng chất thải độc tố cao và lượng khoáng chất không cần thiết trong cơ thể khi thận không thể xử lý chúng hoàn toàn.

Đau cơ không nên xem nhẹ và người ta nên ngay lập tức tìm kiếm sự can thiệp y tế vì nó có thể là triệu chứng của một số bệnh tiềm ẩn.

Không có khả năng thở đúng cách

Khi có vấn đề ở thận, bệnh nhân không thể thở bình thường, điều này có thể là do thiếu một loại hormone gọi là erythropoietin.

Về việc thiếu erythropoietin, các chuyên gia tại WebMD cho biết: "Các hormone báo hiệu cơ thể bạn tạo ra các tế bào hồng cầu. Nếu không có nó, bạn có thể bị thiếu máu và cảm thấy khó thở. Một nguyên nhân khác là do sự tích tụ chất lỏng. Bạn có thể gặp khó khăn trong việc kiểm soát hơi thở. Trong những trường hợp nghiêm trọng, nằm xuống có thể khiến bạn cảm thấy như mình đang chết đuối."

Thay đổi tần suất đi tiểu

Nhiều người đoán bệnh thận dựa trên sự thay đổi tần suất đi tiểu. Nếu số lần đi tiểu của bạn tăng hoặc giảm so với tần suất thông thường trong vài ngày qua, đừng trì hoãn và hãy tham khảo ý kiến ​​​​bác sĩ. Có thể là việc đi khám bác sĩ kịp thời có thể cứu bạn khỏi một cuộc khám lớn hơn trong tương lai.

Theo Times of India