Các triệu chứng của ung thư tuyến tụy có thể khác nhau từ người này sang người khác. Tuy nhiên, một số triệu chứng phổ biến mà bệnh nhân gặp phải là khó chịu ở lưng bắt nguồn từ bụng, chán ăn hoặc sụt cân không chủ ý, vàng da, nước tiểu có màu đậm, cục máu đông, mệt mỏi và ngứa da.

Tuyến tụy là một cơ quan tuyến nằm bên dưới dạ dày có thể phát triển ung thư tuyến tụy khi các tế bào bắt đầu phát triển không kiểm soát và tạo ra khối u. Những tế bào ác tính này gây tử vong và có thể lây lan khắp cơ thể.

Sự tích tụ của bilirubin, một chất được tìm thấy trong mật, gây ra bệnh vàng da, làm cho da và mắt có màu vàng. Một ống mật vận chuyển mật từ gan vào ruột non. Khi bất cứ điều gì, chẳng hạn như khối u tuyến tụy, ngăn cản gan giải phóng mật, thì bilirubin sẽ tích tụ. Vàng da, một bệnh có thể ảnh hưởng đến những người bị ung thư tuyến tụy, có thể gây ngứa dữ dội.

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Ngứa da khó chịu và mãn tính là một trong những dấu hiệu lâm sàng chính của ung thư tuyến tụy. Bệnh nhân sau đó nhận thấy màu da thay đổi. Ngứa là một triệu chứng thường bị bỏ qua do phản ứng dị ứng và không phải là triệu chứng phổ biến của ung thư tuyến tụy.

Vì ngứa có thể là triệu chứng của một căn bệnh chết người như ung thư, bạn nên đi khám thay vì gãi da.

Nguyên nhân gây ra khối u trong tuyến tụy?

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Các nhà nghiên cứu vẫn chưa chắc chắn về những lý do chính đằng sau ung thư tuyến tụy, nhưng có một số yếu tố phổ biến thường thấy ở bệnh nhân ung thư tuyến tụy, như:

Hút thuốc và sử dụng các sản phẩm thuốc lá khác

Béo phì hoặc có trọng lượng dư thừa quanh eo

Bệnh tiểu đường, đặc biệt là bệnh tiểu đường loại 2, có liên quan đến béo phì

Những thay đổi gen (đột biến) do viêm tụy mãn tính di truyền được truyền từ cha mẹ sang con cái cũng có thể gây ra bệnh

Ung thư tụy có dễ phát hiện không?

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Ung thư tuyến tụy có thể là một căn bệnh thầm lặng ở giai đoạn đầu, vì ung thư tuyến tụy rất khó phát hiện và thường không được phát hiện cho đến khi nó ở giai đoạn cuối. Do đó, bạn có thể gặp các biến chứng ở giai đoạn sau.

Trong khi các biến chứng ung thư tuyến tụy có thể xảy ra do một số yếu tố, chẳng hạn như áp lực lên các cơ quan lân cận, sự thiếu hụt các phân tử được tạo ra bởi các tế bào tuyến tụy khỏe mạnh, quá trình trao đổi chất của chính bệnh hoặc sự lây lan (di căn) của khối u sang các khu vực khác của cơ thể. cơ thể.

Khi nào là thời gian để điều trị?

Khi các triệu chứng có thể nhìn thấy được, bạn nên đến gặp bác sĩ để được trợ giúp y tế, họ sẽ phân tích tình trạng của bệnh nhân và theo đó đề xuất các phương án điều trị.

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Mặc dù không có lý do cụ thể nào giải thích tại sao bạn có thể phát triển ung thư tuyến tụy, nhưng có một số bước nhất định có thể giúp giảm nguy cơ. Đầu tiên, mọi người nên đảm bảo ăn một chế độ ăn uống lành mạnh. Bao gồm nhiều rau xanh, trái cây nhiều màu sắc và tránh thực phẩm chế biến, dầu và đường. Duy trì cân nặng khỏe mạnh bằng cách tập thể dục thường xuyên, ngay cả khi điều đó có nghĩa là đi bộ ngắn cũng là điều cần thiết. Quan trọng nhất, tránh xa những thói quen không lành mạnh như hút thuốc hoặc uống quá nhiều rượu để tránh rủi ro.

Theo Times of India