Bảo vệ gan trước tác động của stress

Sức khỏe 23/09/2019 08:50

Áp lực từ công việc, gia đình, các mối quan hệ, cuộc sống đô thị… khiến nhiều người thường dễ rơi vào tâm trạng lo lắng, sợ hãi hay chán nản, thất vọng. Tình trạng căng thẳng thần kinh (stress) kéo dài có ảnh hưởng nhất định đến đời sống tinh thần, gây ra những tác động tiêu cực đến hoạt động của các cơ quan thần kinh, tiêu hóa, cơ xương trong cơ thể. Gan cũng không là ngoại lệ.

Khi rơi vào tình trạng stress, thường xuyên mất ngủ cùng với rối loạn giấc ngủ hoặc nghỉ ngơi không hợp lý dẫn đến sự thiếu hụt máu ở gan, ảnh hưởng đến sự nuôi dưỡng tế bào gan làm gan không thể duy trì các hoạt động bình thường. Với những người thường xuyên suy sụp, mệt mỏi trong thời gian dài mà không được giải tỏa có thể gặp phải các dấu hiệu tổn thương gan như tức ngực, đau xương sườn.

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Căng thẳng thần kinh kéo dài ảnh hưởng khả năng hoặt động của các cơ quan bài tiết (ảnh minh họa)

Một số lời khuyên giảm thiểu stress bảo vệ gan:

- Giấc ngủ là chìa khóa vàng:

Chắc chắn bạn không thể ngủ ngon nếu đang stress nặng đồng thời việc mất ngủ thường xuyên

cũng là nguyên nhân dẫn tới việc bạn dễ bị stress. Nếu bạn đang ở trong vòng lặp này hãy thử

tìm hiểu Liệu pháp nhận thức - hành vi trong điều trị bệnh lý mất ngủ gồm 5 liệu pháp:

+ Liệu pháp kích thích - kiềm chế:

+ Liệu pháp ngủ hạn chế

+ Liệu pháp thư giãn

+ Liệu pháp nhận thức

+ Vệ sinh giấc ngủ

Nếu bạn có một giấc ngủ sâu từ 21h đến 1h sáng sẽ là điều kiện lý tưởng để gan và hệ miễn dịch đào thải chất độc. Hãy nhớ gan chỉ hoạt động tốt nhất khi bạn đang trong trạng thái ngủ say.

- Vận động giảm stress ngay tại công sở: Với quỹ thời gian 24 giờ mỗi ngày thì trừ lúc ngủ, di chuyển, ăn uống thì phần lớn thời gian chúng ta “sống” tại văn phòng. Đừng để cuộc sống công sở của bạn mãi nhàm chán bằng việc ngồi liên tục một chỗ. Thay vào đó hãy chủ động di chuyển và trò chuyện với mọi người giữa các phòng ban trực tiếp thay vì dùng điện thoại nội bộ hoặc email. Thêm vào đó, thường xuyên thực hiện các động tác thể dục tại chỗ đơn giản như xoay khớp, vươn mình, cúi người ép gối,… Cuối cùng, hãy uống đủ nước trong môi trường điều hòa để gan và thận hoạt động tốt nhé.

- Thực phẩm giúp “đánh bay” stress:

+ Chocolate đen: chứa 2 chất chống oxy hóa là polyphenol, flavonoid và hàm lượng tryptophan cao, chocolate đen không chỉ cải thiện lưu lượng máu lên não mà còn giúp tạo ra serotonin - một chất dẫn truyền thần kinh cải thiện tâm trạng hiệu quả, giúp bạn cảm thấy hưng phấn, vui vẻ trở lại nhanh hơn. Tuy nhiên, hãy nhớ chọn socola loại 50 - 70% cacao để vừa giúp giảm bớt căng thẳng, vừa điều hoà huyết áp luôn ở mức ổn định.

+ Các loại quả mọng: như dâu tây, mâm xôi, anh đào, cam, chanh… chứa rất nhiều chất chống oxy hóa hỗ trợ hoạt động trí não và cải thiện chức năng nhận thức. Đồng thời chúng cũng có hàm lượng vitamin C cao kích thích và hỗ trợ gan trong việc tổng hợp và thanh lọc các độc tố ra khỏi cơ thể.

+ Nhai kẹo cao su: Hoạt động nhai của miệng có tác động đẩy máu lên não, khiến chúng ta tỉnh táo, cảm thấy vui vẻ hơn, và “đánh lạc hướng” những nỗi lo.

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Chocolate – thực phẩm giúp giải tỏa căng thẳng tuyệt vời (ảnh minh họa)

Bổ sung các chất dinh dưỡng cần thiết cho gan: bổ sung các chất dinh dưỡng giúp hỗ trợ bảo vệ gan, tăng cường chức năng gan mỗi ngày cũng là cách để hạn chế tác hại của stress đến gan.

Hepalyse W là sản phẩm của tập đoàn dược phẩm Zeria – Nhật Bản và được người Nhật cực kỳ yêu thích. Với thành phần chính là 18 axit amin quan trọng, curcumin từ nghệ và tiêu đen, sản phẩm giúp tăng lưu thông máu đến gan, đẩy nhanh quá trình tái tạo tế bào gan mới; hỗ trợ giúp bảo vệ tế bào gan và tăng cường chuyển hóa dưỡng chất tại gan, hồi phục sức khỏe trong trường hợp mệt mỏi, quá sức.

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Hepalyse W – giúp bảo vệ tế bào gan, tăng cường chức năng gan

Sản phẩm được nhập khẩu và phân phối độc quyền bởi công ty dược phẩm FT-Pharma và hiện đang có bán tại các nhà thuốc Pharmacity, Phano, An Khang, Trung Sơn, các cửa hàng Circle K, 7-eleven, Sakuco, Kohnan, Family Mart, Mini Stop,… và các nhà thuốc tư nhân trên toàn quốc.

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