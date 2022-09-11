Bạn nên tránh xa những mẹo giảm cân tệ nhất này, chúng không chỉ thiếu an toàn mà còn khiến bạn già đi nhanh hơn

Sức khỏe 11/09/2022 05:13

Nếu bạn đang có kế hoạch giảm cân, bạn sẽ thấy mình bị vây quanh bởi tất cả các loại mẹo giảm cân. Tuy nhiên, một số lời khuyên có thể có hại cho sức khỏe và hạnh phúc tổng thể của bạn về lâu dài.

Bạn nên tránh xa những mẹo giảm cân tệ nhất này, chúng không chỉ thiếu an toàn mà còn khiến bạn già đi nhanh hơn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Các chuyên gia dinh dưỡng gợi ý rằng có một số mẹo giảm cân nhất định có thể khiến cơ thể bạn già đi nhanh hơn. Vì vậy, thay vì mù quáng làm theo các mẹo giảm cân chưa đảm bảo này, đã đến lúc bạn nên chú ý hơn để biết chúng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể của bạn như thế nào, chứ không chỉ là những con số trên cân.

Đếm calo

Bạn nên tránh xa những mẹo giảm cân tệ nhất này, chúng không chỉ thiếu an toàn mà còn khiến bạn già đi nhanh hơn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trong khi đếm calo, hầu hết mọi người tin rằng họ có thể ăn bất cứ thứ gì miễn là chúng không vượt quá giới hạn calo. Nhưng điều này sẽ không thực sự giúp ích cho họ, vì họ sẽ cho phép một phần lớn chế độ ăn uống của họ bao gồm thực phẩm đóng gói, chế biến, ít chất dinh dưỡng và không có đủ axit béo omega-3, chất béo không bão hòa và thực phẩm dạng sợi. 

Nghiên cứu đã phát hiện ra rằng thực phẩm chế biến cực nhanh có thể làm tăng tốc độ lão hóa của tế bào. Điều này là do những thực phẩm này chứa một lượng lớn dầu hydro hóa, chứa đầy chất béo chuyển hóa và có thể thúc đẩy tình trạng viêm mãn tính trong cơ thể bạn, làm tăng sự phân hủy hoặc lão hóa của tế bào.

Không chú ý đến protein

Vì nhiều phương pháp giảm cân tập trung vào lượng calo nên mọi người quên đảm bảo rằng họ đang tiêu thụ chưa đủ protein. Thiếu protein trong khi giảm cân cũng có thể thúc đẩy quá trình lão hóa không lành mạnh. Vì vậy, trong khi tạo ra sự thâm hụt calo là quan trọng để giảm cân, thì việc chú ý đến thành phần của những calo đó cũng quan trọng không kém.

Bạn nên tránh xa những mẹo giảm cân tệ nhất này, chúng không chỉ thiếu an toàn mà còn khiến bạn già đi nhanh hơn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tiêu thụ lượng protein cao hơn sẽ giúp duy trì khối lượng cơ thể nhiều hơn. Nếu không, bạn có thể bị mất khối lượng cơ khi ăn kiêng, điều này có thể làm giảm sự trao đổi chất, sức mạnh của bạn và cũng có thể gây mất xương.

Sản phẩm thay thế bữa ăn

Bạn nên tránh xa những mẹo giảm cân tệ nhất này, chúng không chỉ thiếu an toàn mà còn khiến bạn già đi nhanh hơn - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn đang bao gồm các sản phẩm thay thế bữa ăn trong chế độ ăn uống của mình như thức ăn lắc hoặc thanh, hãy đảm bảo rằng bạn chỉ thỉnh thoảng tiêu thụ chúng. Điều này là do nhiều sản phẩm trong số này được chế biến cao và có chứa thêm đường. Quá nhiều đường có thể góp phần phát triển bệnh mãn tính và đẩy nhanh quá trình lão hóa.

Nói không với carbs

Bạn nên tránh xa những mẹo giảm cân tệ nhất này, chúng không chỉ thiếu an toàn mà còn khiến bạn già đi nhanh hơn - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Nhiều người đang thực hiện chế độ ăn kiêng giảm cân bắt đầu tin rằng carbs là "thứ xấu xa" và cắt bỏ tất cả gạo tiêu thụ thường xuyên khỏi chế độ ăn uống của họ. Sự thật là, việc cắt bỏ các loại carbs phức tạp như trái cây, rau giàu tinh bột và ngũ cốc nguyên hạt thậm chí có thể làm mất cân bằng nỗ lực giảm cân của bạn và góp phần gây ra lão hóa sớm. Những thực phẩm này là nguồn giàu chất xơ có liên quan đến cảm giác no trong bữa ăn, giảm cân và giảm các dấu hiệu lão hóa.

Tránh tất cả chất béo

Bạn nên tránh xa những mẹo giảm cân tệ nhất này, chúng không chỉ thiếu an toàn mà còn khiến bạn già đi nhanh hơn - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Chất béo lành mạnh thực sự có thể là người đồng hành lý tưởng khi cố gắng giảm cân vì cơ thể bạn cần chúng để tồn tại. Bạn nên bỏ tiêu thụ thực phẩm đóng gói, không có chất béo không lành mạnh để giảm cân và giữ gìn sức khỏe tổng thể của bạn. Tuy nhiên, chất béo có trong quả hạch, hạt, bơ, dầu ô liu nguyên chất hoặc cá hồi cần thiết cho một trái tim khỏe mạnh và một bộ não khỏe mạnh.

Thực phẩm và lão hóa

Bạn nên tránh xa những mẹo giảm cân tệ nhất này, chúng không chỉ thiếu an toàn mà còn khiến bạn già đi nhanh hơn - Ảnh 7
Ảnh minh họa: Internet

Nghiên cứu đã phát hiện ra rằng thực phẩm đóng một vai trò rất quan trọng đối với tuổi thọ, có lẽ còn quan trọng hơn cả di truyền. Các nhà nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng những người ăn chế độ ăn dựa trên thực vật có nguy cơ mắc các bệnh mãn tính như tiểu đường loại 2, ung thư và bệnh tim thấp hơn tới 50% nhưng lại thường xuất hiện trong quá trình lão hóa.

Ngoài việc ăn gì, những người sống thọ nhất cũng có xu hướng thưởng thức bữa ăn của họ với gia đình và bạn bè, và bày tỏ lòng biết ơn vì đã có thức ăn trên đĩa của họ trước khi ăn.

theo Times of India

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