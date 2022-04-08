Bạn không nên ăn những món này với nước có ga nếu không muốn hủy hoại sức khỏe của mình

Sức khỏe 08/04/2022 16:32

Có một số loại thực phẩm khó tiêu và gây mất cân bằng trong hệ tiêu hóa khi kết hợp với soda. Trong bài viết này, sẽ chỉ ra cho bạn những thực phẩm không nên uống cùng loại nước có ga vì sẽ gây ảnh hưởng xấu cho sức khỏe.

1. Sữa

Bạn không nên ăn những món này với nước có ga nếu không muốn hủy hoại sức khỏe của mình - Ảnh 1

Bạn có bao giờ uống soda và sữa cùng nhau không? Không phải là pha chúng vào cùng nhau hay uống cả hai cùng một lúc mà là chúng gặp nhau khi bạn ăn một món nào đó có chứa sữa và uống cùng soda.

Ví dụ, khi bạn ăn một chiếc bánh kem, khi nó tiếp xúc với dạ dày và nước uống có ga làm sinh ra axit gây co thắt dạ dày, trào ngược axit dạ dày hoặc khó tiêu.

2. Cà phê

Đối với cà phê cũng vậy. Không ai lại pha cà phê với đồ uống có ga như soda. Tuy nhiên, có những trường hợp bạn uống cà phê trước bữa ăn và đồ uống có ga sau đó khi ăn tráng miệng.

Cà phê và soda đều có hàm lượng caffeine cao. Vì vậy không nên uống soda vào bữa tối. Bạn có thể gặp ác mộng và có nguy cơ khó ngủ, mất ngủ .

Ngoài ra, cà phê và soda có thể tạo thành bọt có tính axit nếu chúng đi vào dạ dày. Điều này dẫn đến các triệu chứng như co thắt dạ dày và khó tiêu. Thậm chí có thể làm tăng nguy cơ bị đau tim và tăng lượng đường trong cơ thể.

3. Thực phẩm cay

Bạn không nên ăn những món này với nước có ga nếu không muốn hủy hoại sức khỏe của mình - Ảnh 2

Khi thức ăn có chứa các loại gia vị như ớt, thìa là, cà ri vào cơ thể, nhiệt độ sẽ tự nhiên tăng lên. Nó khiến bạn muốn uống một thứ gì đó ngay lập tức. Và bạn có xu hướng chọn nước uống có ga. 

Tuy nhiên, đồ uống có ga được chuyển hóa thành axit sulfuric khi gặp nhiệt độ cao. Vì vậy, nếu bạn đang cố gắng làm dịu cơn khát của mình bằng cách uống soda hoặc để giảm nhiệt cho dạ dày thì bạn nhầm to rồi đấy. Nó chỉ làm tăng thêm axit cho dạ dày và khiến bạn khó chịu hơn thôi.

Theo Step To Health

 

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