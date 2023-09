Bài thuốc dân gian chữa viêm đại tràng co thắt bằng thuốc nam hiệu quả như thế nào?

Căn bệnh viêm đại tràng co thắt thường bị xem nhẹ vì nhiều người nghĩ đó chỉ là một căn bệnh thông thường. Tuy nhiên nếu bạn để bệnh kéo dài mà không có biện pháp chữa trị phù hợp thì hậu quả nghiêm trọng sẽ xảy ra. Nhiều người chọn phương pháp dùng thuốc Tây, như các loại thuốc giảm đau, thuốc kháng sinh Aspirin,… để giảm các cơn đau, điều hòa nhu động ruột,… Và nhiều người nhận thấy thuốc Tây hiệu quả, tuy nhiên đó chỉ là giải pháp tạm thời, không triệt để, nếu sử dụng quá nhiều có thể dẫn đến nhờn thuốc và mất hiệu lực, chưa nói đến thuốc viên cũng như “con dao hai lưỡi”, ít nhiều cũng gây ra các tác dụng phụ. Chưa chữa dứt được bệnh này lại bị bệnh khác còn nghiêm trọng hơn thì đâu có ai muốn phải không? Sau những nghiên cứu, người ta nhận thấy chữa bệnh viêm đại tràng co thắt bằng thuốc nam vẫn là giải pháp tốt nhất, lâu dài và lành tính với cơ địa của người bệnh.

Đi ngoài nhiều, khi đi phân lỏng và đau ở phần bụng dưới

Rối loạn tiêu hóa, luôn có cảm giác buồn đi đại tiện

Sau khi ăn hoặc trước khi đại tiện cơ đại tràng đau thắt

Bị kích ứng với các đồ chua cay nóng, nhiều dầu mỡ, chất cồn,…

Tâm sinh lý bất ổn, hay nóng giận, mất ngủ thường xuyên do cơn đau bụng kéo hoành hành

Các triệu chứng của bệnh đại tràng co thắt - Ảnh minh họa: Internet

Tại sao nên chọn phương pháp chữa viêm đại tràng co thắt bằng thuốc nam?

Bệnh viêm đại tràng co thắt cơ bản không phải một căn bệnh nguy hiểm, nhưng nếu không được điều trị kịp thời và đúng cách, bệnh có thể chuyển hướng xấu thành ung thư đại tràng. Cho đến thời điểm hiện tại, ung thư đại tràng vẫn là bài toán khó dành cho giới y học, nên cơ hội chữa trị ở giai đoạn này cần rất nhiều sự nỗ lực về cả thể chất lẫn tinh thần của người bệnh. Điều đó dẫn đến lý do vì sao cần phải nhận biết đúng để chữa trị sớm. Chữa bệnh viêm đại tràng co thắt bằng thuốc nam được tin tưởng vì những lý do dưới đây:

Gần gũi với người bệnh, lành tính cho ngũ tạng

Thuốc nam làm từ lá cây nên dễ hòa hợp với cơ thể người bệnh. Điểm đặc biệt của thuốc là các loài cây có sự tương quan, không gây ra tác dụng phụ, hơn nữa nó còn có thể chữa nhiều bệnh trong một bài thuốc vì công dụng của nó như thuốc bổ, làm thanh lọc cơ thể và bài tiết độc tố. Trong số những bài thuốc dân gian chữa viêm đại tràng co thắt, có nhiều cách chữa viêm đại tràng tại nhà, những mẹo vặt đơn giản đáng thử vì chẳng hại gì, không cần cắt thuốc hay đến phòng mạch (ví dụ như dùng lá ổi hoặc củ riềng).