Bài thuốc dân gian chữa viêm đại tràng co thắt bằng thuốc nam hiệu quả như thế nào?

Bạn đã biết đến những phương pháp chữa bệnh viêm đại tràng co thắt bằng thuốc Nam hiệu quả dưới đây chưa? Cùng tìm hiểu ngay nhé!

Căn bệnh viêm đại tràng co thắt thường bị xem nhẹ vì nhiều người nghĩ đó chỉ là một căn bệnh thông thường. Tuy nhiên nếu bạn để bệnh kéo dài mà không có biện pháp chữa trị phù hợp thì hậu quả nghiêm trọng sẽ xảy ra. Nhiều người chọn phương pháp dùng thuốc Tây, như các loại thuốc giảm đau, thuốc kháng sinh Aspirin,… để giảm các cơn đau, điều hòa nhu động ruột,… Và nhiều người nhận thấy thuốc Tây hiệu quả, tuy nhiên đó chỉ là giải pháp tạm thời, không triệt để, nếu sử dụng quá nhiều có thể dẫn đến nhờn thuốc và mất hiệu lực, chưa nói đến thuốc viên cũng như “con dao hai lưỡi”, ít nhiều cũng gây ra các tác dụng phụ. Chưa chữa dứt được bệnh này lại bị bệnh khác còn nghiêm trọng hơn thì đâu có ai muốn phải không? Sau những nghiên cứu, người ta nhận thấy chữa bệnh viêm đại tràng co thắt bằng thuốc nam vẫn là giải pháp tốt nhất, lâu dài và lành tính với cơ địa của người bệnh. Phương pháp chữa viêm đại tràng co thắt bằng thuốc nam - Ảnh minh họa: Internet Biểu hiện của bệnh viêm đại tràng co thắt? Có nhiều yếu tố để khẳng định một người bị viêm đại tràng co thắt:

Đi ngoài nhiều, khi đi phân lỏng và đau ở phần bụng dưới

Rối loạn tiêu hóa, luôn có cảm giác buồn đi đại tiện

Sau khi ăn hoặc trước khi đại tiện cơ đại tràng đau thắt

Bị kích ứng với các đồ chua cay nóng, nhiều dầu mỡ, chất cồn,…

Tâm sinh lý bất ổn, hay nóng giận, mất ngủ thường xuyên do cơn đau bụng kéo hoành hành Các triệu chứng của bệnh đại tràng co thắt - Ảnh minh họa: Internet Tại sao nên chọn phương pháp chữa viêm đại tràng co thắt bằng thuốc nam? Bệnh viêm đại tràng co thắt cơ bản không phải một căn bệnh nguy hiểm, nhưng nếu không được điều trị kịp thời và đúng cách, bệnh có thể chuyển hướng xấu thành ung thư đại tràng. Cho đến thời điểm hiện tại, ung thư đại tràng vẫn là bài toán khó dành cho giới y học, nên cơ hội chữa trị ở giai đoạn này cần rất nhiều sự nỗ lực về cả thể chất lẫn tinh thần của người bệnh. Điều đó dẫn đến lý do vì sao cần phải nhận biết đúng để chữa trị sớm. Chữa bệnh viêm đại tràng co thắt bằng thuốc nam được tin tưởng vì những lý do dưới đây: Gần gũi với người bệnh, lành tính cho ngũ tạng Thuốc nam làm từ lá cây nên dễ hòa hợp với cơ thể người bệnh. Điểm đặc biệt của thuốc là các loài cây có sự tương quan, không gây ra tác dụng phụ, hơn nữa nó còn có thể chữa nhiều bệnh trong một bài thuốc vì công dụng của nó như thuốc bổ, làm thanh lọc cơ thể và bài tiết độc tố. Trong số những bài thuốc dân gian chữa viêm đại tràng co thắt, có nhiều cách chữa viêm đại tràng tại nhà, những mẹo vặt đơn giản đáng thử vì chẳng hại gì, không cần cắt thuốc hay đến phòng mạch (ví dụ như dùng lá ổi hoặc củ riềng).

Các bộ phận của đại tràng - Ảnh minh họa: Internet Có thể tìm được nguyên liệu ở bất cứ đâu Được làm từ lá cây và thảo dược nên các vị thuốc Nam không khó để tìm kiếm. Những cây thuốc nam chữa bệnh viêm đại tràng co thắt như Trần Bì, Mộc Hương, Nhục Đậu Khấu, Hoài Sơn, Cam Thảo…đều là những củ quả có ngay trong đời sống. Ngoài làm thuốc, nhục đậu khấu còn dùng để nấu canh, pha cà phê,… Trần Bì chính là vỏ cam quýt phơi khô còn Hoài Sơn nghe xa lạ nhưng thật ra là củ mài thường được dùng trong những loại canh bổ hay cháo dinh dưỡng,... Các bài thuốc chữa viêm đại tràng co thắt Nếu bạn muốn chắc chắn hãy đến phòng mạch Đông Y uy tín trong khu vực, hoặc những thầy lang lâu đời, họ sẽ cho bạn những bài thuốc phù hợp. Cái hay của Đông Y sự phối kết các loại lá cây, vị thuốc, để hòa hợp với cơ thể của từng bệnh nhân, thêm bớt hoặc thay thế các thành phần của bài thuốc một chút theo từng trường hợp và mức độ nặng nhẹ của bệnh. Củ mài (Hoài Sơn) chữa viêm đại tràng - Ảnh minh họa: Internet Trần Bì ( vỏ cam, quýt khô) chữa viêm đại tràng - Ảnh minh họa: Internet Không như Tây y, Đông y không nhắm đến trị dứt điểm bệnh nhanh chóng, mà “mưa dầm thấm lâu”, đòi hỏi ở người dùng thuốc sự kiên trì mới “thuốc đắng dã tật” được. Cách chữa viêm đại tràng co thắt như vậy sẽ điều hòa cơ thể thích ứng với từng thay đổi, mang tính hỗ trợ hệ miễn dịch cũng như nội quan cơ thể lâu dài. Sự triệt tiêu quá nhanh mầm bệnh đôi khi mang lại những hệ quả còn nghiêm trọng hơn. Ngoài ra trên thị trường còn bán nhiều loại viên nén có thành phần thuốc đông y, mỗi loại sẽ có tác dụng mạnh yếu và thời hạn khác nhau, cũng tương thích với từng đối tượng người dùng. Bạn vẫn nên đến phòng mạch để tham khảo ý kiến của bác sĩ để được tư vấn lựa chọn thuốc chữa đại tràng co thắt tốt nhất nhé. Bởi dùng thuốc bừa bãi cũng là một nguyên nhân dẫn đến bệnh tình trở nặng hoặc chuyển biến xấu. Như đã nói, cơ địa mỗi người sẽ phù hợp với từng loại thuốc khác nhau. Nên không cần hỏi “viêm đại tràng nên uống lá gì?” qua điện thoại hay online. Hãy đến gặp trực tiếp bác sĩ để nghe đánh giá từ người có chuyên môn về bệnh tình của bạn vẫn là tốt nhất. Đông y hay Tây y đều có những tác dụng nhất định trong việc chữa viêm đại tràng - Ảnh minh họa: Internet Với nền y học ngày nay, viêm đại tràng co thắt cũng không còn là câu chuyện quá đáng lo. Qua những chia sẻ về phương pháp chữa viêm đại tràng co thắt bằng thuốc nam như trên, bạn sẽ không còn phải uống hàng chục liệu trình thuốc Tây y. Tuy thuốc nam hơi khó uống nhưng đừng sợ thuốc đắng, vì thuốc đắng mới giã tật.

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