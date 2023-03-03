Bác sĩ mở lấy khối bã thức ăn do bé 8 tuổi bị tắc ruột nghiêm trọng, trường hợp hiếm

Sức khỏe 03/03/2023 12:02

Sau khi phát hiện bé tắc ruột do bã thức ăn các bác sĩ đã phải mổ cấp cứu gấp.

Theo Báo Người Lao Động, chiều 2-3, Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) cho biết các bác sĩ bệnh viện vừa phẫu thuật cấp cứu lấy khối tắc ruột do bã thức ăn từ cơ thể bệnh nhi H.A.K., 8 tuổi, ở Hà Nội.

Trước đó, bé H.A.K. đến Bệnh viện Việt Đức với biểu hiện đau bụng 4 ngày kèm nôn mửa. Mẹ bệnh nhi cho biết khi con đau bụng đã được gia đình đưa đi khám tại một một số bệnh viện ở Hà Nội và điều trị nội trú 3 ngày theo dõi tắc ruột không rõ nguyên nhân.

Bác sĩ mở lấy khối bã thức ăn do bé 8 tuổi bị tắc ruột nghiêm trọng, trường hợp hiếm - Ảnh 1
Bé 8 tuổi bị tắc ruột. Ảnh: VnExpress

Cũng theo VnExpress, khi tới Bệnh viện Việt Đức, bé được các bác sĩ thăm khám, chẩn đoán tắc ruột do bã thức ăn.

Hình ảnh trên phim chụp cho thấy bã thức ăn di chuyển xuống dưới nhưng bị tắc ở đoạn ruột non cách góc hồi manh tràng 20 cm, kích thước 4x2 cm, cứng chắc.

Ngày 2/3, bác sĩ Vũ Hồng Tuân, Khoa Phẫu thuật Nhi và Trẻ sơ sinh, mổ cấp cứu cho bệnh nhi bằng phương pháp mở ruột non lấy bã thức ăn sau đó khâu lại.

Hiện sức khỏe bệnh nhi ổn định.

Theo bác sĩ Tuân, có nhiều nguyên nhân gây tắc ruột non như do nuốt dị vật không thể tiêu hoá được, do bệnh nhi có bệnh nền về tuỵ gây khó tiêu hoá thức ăn, búi giun gây tắc ruột.

Tắc ruột do bã thức ăn ở trẻ em là tình trạng hiếm gặp, trẻ cần được đưa đến các cơ sở y tế có chuyên môn cao và phương tiện kỹ thuật hiện đại để kịp thời được thăm khám và xử lý.

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Từ khóa:   bé 8 tuổi tắc ruột bã thức ăn

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