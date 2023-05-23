Đau ngực khi hít thở sâu có phải là triệu chứng COVID-19, bạn cần thận trọng với những điều sau đây!

Covid-19 là một bệnh truyền nhiễm phát triển do nhiễm virus SARS-CoV-2 và gây ra các vấn đề về hô hấp. Có nhiều bằng chứng đã chỉ ra rằng Covid-19 có thể gây ra các cơn đau ngực . Virus SARS-CoV-2 khi xâm nhập vào tim và phổi thông qua thụ thể ACE2 có thể làm "hỏng" các mô tại đây. Cơ thể giải phóng cytokine và gây ra phản ứng miễn dịch ngoài tầm kiểm soát. Các nhà khoa học suy đoán rằng đây chính là lý do khiến người mắc Covid-19 phát triển các cơn đau tức ngực.

Theo Medical News Today thì một nghiên cứu năm 2022 cho thấy cơn đau ngực có thể phát triển ở những người bị COVID-19 kéo dài. Và trong cả hai trường hợp này đau ngực do Covid-19 đều có thể dẫn tới các vấn đề về tim.

- Đau họng

- Ho

- Đau đầu

- Đau cơ

- Mất khứu giác hoặc vị giác

- Mệt mỏi

- Sốt, ớn lạnh

- Buồn nôn và nôn mửa

- Tiêu chảy.

Vì thế, khi nghi ngờ bị đau ngực hoặc khó thở do Covid-19, bạn cần liên hệ và nhanh chóng nhận trợ giúp từ bác sĩ gần nhất. CDC cũng liệt kê thêm các triệu chứng khẩn cấp khác bao gồm: nhầm lẫn, mê sảng, không tỉnh táo, môi - da - móng tay chuyển sang màu xám nhạt hoặc xanh tím.

Vì sao đau ngực lại trở nên nguy hiểm?

Có nhiều triệu chứng biểu hiện bệnh từ cơn đau ngực, trong đó đáng sợ nhất là bệnh tim mạch, có thể dẫn đến những cơn đột quỵ bất ngờ. Bạn cũng có thể bị các dấu hiệu bệnh như: viêm màng phổi, viêm màng tim, Bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính (COPD), thuyên tắc phổi, viêm phổi, ung thư phổi.

Khi nào bạn cần đến bác sĩ?

Khi cơn đau thắt ngực xuất hiện, bạn sẽ cảm giác như đang có một áp lực rất lớn đè ép lên vùng ngực, đặc biệt là vùng ngực trái và sau xương ức, thời gian đau kéo dài từ vài phút đến vài giây. Thậm chí, cơn đau có thể lan ra cổ, hàm, vai, cánh tay hoặc vùng lưng.

Đau ngực có thể biểu hiện của nhiều loại bệnh. Ảnh: Internet

Theo nghiên cứu được công bố trên tạp chí Critical Care (Mỹ), nam giới thường xuất hiện các triệu chứng đau thắt ngực nặng hơn ở phụ nữ và mức độ tăng lên khi gắng sức. Đáng lo ngại, nhiều phụ nữ bị bệnh đã mô tả triệu chứng chỉ là khó chịu ở ngực, cổ hoặc lưng – đây là những dấu hiệu rất dễ bị nhầm lẫn và bỏ qua. Đặc biệt, nếu cơn đau thắt ngực kéo dài trên 20 phút thì khả năng người bệnh đã bị nhồi máu cơ tim. Đây là trường hợp cấp cứu, người bệnh cần được đưa đến bệnh viện sớm nhất để xử trí kịp thời.

Theo Thạc sĩ, bác sĩ Phạm Đỗ Anh Thư thông tin trên Bệnh viện Đa khoa Tâm Án khuyến cáo, khi các triệu chứng đau thắt ngực xuất hiện, bạn cần dừng lại, ngồi xuống ở tư thế nửa nằm nửa ngồi và nghỉ ngơi. Tiếp đó, hãy dùng các thuốc chống đau thắt ngực như nitrogLycerin nếu trước đó đã được bác sĩ kê đơn.

Bạn cần gọi ngay cấp cứu khi xuất hiện các trường hợp dưới đây:

Nếu cơn đau ngực mới xuất hiện hoặc mức độ nặng.

Xảy ra đi kèm với triệu chứng khó thở.

Kéo dài hơn vài phút.

Đau ngực nặng hơn khi đi bộ, leo cầu thang, hoặc những hoạt động gắng sức khác

Cơn đau ngực làm bạn sợ hãi hoặc lo lắng.