"Rượu là một chất độc hại, kích thích thần kinh và tạo ra sự phụ thuộc và đã được Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế phân loại là chất gây ung thư Nhóm 1 từ nhiều thập kỷ trước - đây là nhóm có nguy cơ cao nhất, bao gồm cả amiăng, bức xạ và thuốc lá." Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã cho biết trong một thông cáo báo chí được đưa ra vào ngày 4 tháng 1.

Bác sĩ chia sẻ trường hợp của một bệnh nhân tên Aruj 33 tuổi, làm việc ở nước ngoài và về thăm nhà sau 5 năm."Aruj, 33 tuổi, về thăm nhà sau 5 năm xa cách (sau khi kiếm được một công việc với mức lương hậu hĩnh ở nước ngoài). Mọi người đòi hỏi một lễ "rửa chứ'' hoành tráng và Aruj không có tâm trạng để bạn bè thất vọng. Đó là một bữa tiệc xa hoa với một nhiều loại ẩm thực từ khắp nơi trên thế giới. Ngoài ra, anh ấy đã sắp xếp để có tinh thần tốt nhất. Aruj đã có một khoảng thời gian tuyệt vời với bạn bè, trò chuyện về những ngày xưa cũ, khiêu vũ trên những bản nhạc phổ biến do DJ chơi và thưởng thức đồ ăn và rượu. Aruj và bạn bè của anh ấy rất phấn khích dưới ảnh hưởng của rượu mạnh. Tuy nhiên, sau khi uống nhiều rượu, họ bắt đầu đứng không vững và cảm thấy khó khăn khi nhảy. Rất nhanh sau đó, Aruj không thể đứng bình thường và bắt đầu gặp nguy kịch" bác sĩ viết về bệnh nhân trong một loạt các tweet.

Gần đây, Tiến sĩ Sudhir Kumar, một nhà thần kinh học ở Hyderabad đã lên Twitter để chia sẻ một trường hợp đột quỵ do uống rượu say.

Sáng hôm sau anh không thể đứng dậy

Mãi đến 9 giờ sáng hôm sau Aruj vẫn chưa tỉnh dậy, bác sĩ cho biết trong các dòng tweet, vợ anh đã cố đánh thức anh dậy. "Đã 9 giờ sáng hôm sau và Aruj vẫn chưa thức dậy. Vợ anh ấy, Aji, đã cố đánh thức anh ấy nhưng anh ấy gần như không thể mở mắt. Aruj dường như hiểu những gì Aji nói nhưng anh ấy không thể trả lời. Anh ấy cũng không thể đứng vững và có xu hướng ngã về phía bên phải của mình.

Huyết áp tăng tận 190/120 mmHg

Ảnh minh họa: Internet

Thấy tình trạng của anh ấy, gia đình của Aruj đã vội vã đưa anh ấy đến phòng cấp cứu, nơi bác sĩ đánh giá anh ấy bị "yếu nửa người bên phải và mất ngôn ngữ vận động (không thể nói với mức độ hiểu bình thường). Huyết áp cao: 190/120 mmHg. Chụp CT não khẩn cấp đã được yêu cầu.

Bác sĩ viết: CT scan cho thấy xuất huyết nội sọ lớn-ICH (chảy máu não) ở bên trái. Anh ấy đã trải qua cuộc phẫu thuật giải nén khẩn cấp. Anh ấy được đặt máy thở và cần chăm sóc ICU trong 5 ngày. Sau một tháng bị đột quỵ, tay và chân phải của ông yếu đi đáng kể và cần được hỗ trợ để đi lại.

Uống say có thể làm tăng nguy cơ đột quỵ

Tiến sĩ Sudhir Kumar đã chia sẻ một thông điệp nghiêm túc cho tất cả mọi người. Ông nói, uống nhiều rượu có thể dẫn đến tăng huyết áp cấp tính nghiêm trọng (như đã xảy ra trong trường hợp của Aruj), và huyết áp cao là một yếu tố nguy cơ chính gây xuất huyết não.

Ảnh minh họa: Internet

Ông cho biết thêm, rượu cũng cản trở các chức năng của tiểu cầu và có thể gây rối loạn đông máu. Ông giải thích rằng uống rượu say làm nồng độ cồn trong máu (BAC) lên 0,08 phần trăm hoặc 0,08 gam cồn trên mỗi decilit hoặc cao hơn. Ở người lớn, mô hình này tương ứng với việc uống 5 ly trở lên (nam) hoặc 4 ly trở lên (nữ) trong khoảng 2 giờ.

Rượu gây ra ít nhất 7 loại ung thư

Ảnh minh họa: Internet

Báo cáo của WHO làm sáng tỏ bản chất có hại của rượu và nói rằng nó gây ra ít nhất bảy loại ung thư. Uống rượu là một trong những lý do đằng sau các bệnh ung thư phổ biến như ung thư ruột và ung thư vú.

Ethanol (rượu) gây ung thư thông qua các cơ chế sinh học khi hợp chất này bị phân hủy trong cơ thể, điều đó có nghĩa là bất kỳ loại đồ uống nào có chứa cồn, bất kể giá cả và chất lượng, đều có nguy cơ phát triển ung thư.

Theo Times of India