Ăn quá nhiều đường không chỉ gây thừa cân béo phì mà còn có thể phá hủy các tế bào não

Sức khỏe 24/04/2022 11:32

Một nghiên cứu cho thấy ăn nhiều đường ảnh hưởng tiêu cực đến cấu trúc và chức năng của não. Trong trường hợp nghiêm trọng có thể gây ra chứng mất trí nhớ.

Ăn quá nhiều đường không chỉ gây thừa cân béo phì mà còn có thể phá hủy các tế bào não - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Những lúc học bài hay ôn thi nhiều người có thói quen tìm đến đồ ngọt. Điều này là do đường làm giảm mệt mỏi và vì đường là thứ mà các tế bào não sử dụng làm chất dinh dưỡng nên mọi người cho rằng ăn đồ ngọt sẽ làm cho não hoạt động nhiều hơn. Tuy nhiên, một nghiên cứu cho thấy ăn nhiều đường ảnh hưởng tiêu cực đến cấu trúc và chức năng của não. Trong trường hợp nghiêm trọng có thể gây ra chứng mất trí nhớ.

Để điều tra mối liên quan giữa đường và não, một nhóm nghiên cứu từ Trung tâm Y tế tại Đại học Charite ở Berlin, Đức đã phân tích chỉ số glucose trong ngắn hạn và dài hạn ở 141 người già khỏe mạnh không mắc bệnh tiểu đường để kiểm tra trí nhớ và đo cấu trúc vùng hải mã. Kết quả, người ta thấy rằng lượng đường trong máu càng cao thì trí nhớ càng kém, vùng hải mã càng nhỏ và càng kém chức năng.

Ăn quá nhiều đường không chỉ gây thừa cân béo phì mà còn có thể phá hủy các tế bào não - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tiến sĩ Agnes Proel, một nhà thần kinh học tại Đại học Charite đã tiến hành nghiên cứu và cho biết rằng “Nghiên cứu này cho thấy rằng glucose có ảnh hưởng trực tiếp đến việc làm teo hồi hải mã”. Kết quả nghiên cứu đã được đăng trên Tạp chí Y khoa Anh và được tuần báo Anh Daily Mail đưa tin.

Theo Daum

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