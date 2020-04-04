Ăn gì để kinh nguyệt ra nhanh và không kéo dài

Ăn gì để kinh nguyệt ra nhanh hay ăn gì để kinh nguyệt ra ít là những cụm từ khóa luôn được các chị em tìm kiếm. Trong bài viết hôm nay hãy cùng tìm hiểu về ăn uống gì để kinh nguyệt ra nhanh và sạch.

Đây là một loại thực phẩm thường được sử dụng để điều hoà kinh nguyệt, giúp cho kinh nguyệt thoát ra mà không gây đau hay khó chịu. Nguyên nhân của việc này là do đu đủ có enzyme papain, chất làm mềm tử cung và loãng kinh nguyệt. Vì vậy nếu chị em muốn rút ngắn kỳ kinh nguyệt thì nên bổ sung đu đủ vào chế độ ăn của mình.

Thịt màu đỏ là đáp án hàng đầu cho câu hỏi “Ăn gì để kinh nguyệt ra sạch?”. Chúng có công dụng giúp bạn cải thiện thân nhiệt, tăng cường lưu thông máu trong cơ thể. Chính vì vậy nó có tác dụng đẩy nhanh kinh nguyệt ra bên ngoài.

Thực phẩm giàu chất sắt

Nhóm thực phẩm này giúp cơ thể bổ sung chất dinh dưỡng cho cơ thể trong những ngày kinh nguyệt. Bên cạnh đó, nó có tác dụng làm sạch và giảm thời gian kinh nguyệt.

Ăn bột hạt vừng

Bạn có thể pha 2 muỗng bột hạt vừng cùng với 200ml nước nóng để giúp cơ thể thư giãn và dễ chịu hơn.

Uống gì để kinh nguyệt ra hết

Nước dừa

Uống nước dừa giúp kinh nguyệt ra nhanh - Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh việc bổ sung nước lọc cho cơ thể, uống nước dừa trong những ngày kinh nguyệt cũng là mẹo nhanh hết kinh được chị em truyền tai nhau. Bạn có thể thực hiện theo cách này nhưng không nên uống quá nhiều và không uống nước dừa ướp lạnh.

Gừng

Trà gừng là một loại thảo dược có tác dụng kích thích kinh nguyệt ra nhiều. Tuy nhiên, gừng có thể gây ra một vài tác dụng phụ vì nó có tính axit. Nếu bạn bị trễ kinh thì có thể kết hợp gừng cùng mùi tây. Hỗn hợp trên có tác dụng tăng nhiệt xung quanh tử cung đồng thời thúc đẩy sự co bóp.

Bên cạnh đó, bạn cũng có thể dùng gừng tươi kết hợp với mật ong. Bạn uống theo cách này vào buổi sáng trước khi ăn.

Sử dụng gừng giúp kinh nguyệt ra nhanh - Ảnh minh họa: Internet

Trước kỳ kinh nguyệt nên ăn gì để kinh nguyệt ra nhanh

Thực phẩm giàu vitamin C

Những loại thực phẩm này có tác dụng giúp kỳ hành kinh ra nhanh hơn. Nguyên nhân của việc này là do trong những thực phẩm này có nồng độ estrogen và progesterone, nhưng hormone đóng vai trò vào chu kỳ kinh nguyệt.

Thực phẩm giàu vitamin C giúp kinh nguyệt nhanh ra - Ảnh minh họa: Internet

Dứa hay thơm

Trong quả dứa có chứa nhiều chất bromelain, một loại enzyme có khả năng giảm viêm. Chính vì vậy nó có tác dụng đến chu kỳ kinh nguyệt.

Tuy nhiên, chưa có nghiên cứu khoa học nào chắc chắn cho việc bổ sung dứa hoặc bromelain sẽ giúp kinh nguyệt nhanh ra.

Rau mùi tây

Theo kinh nghiệm dân gian, rau mùi tây có công dụng kích thích chu kỳ kinh nguyệt. Đối với rau mùi tây lá thẳng hay rau lá xoăn đều có chứa chất apoil và myristicin. Những chất này có tác dụng giúp tử cung co bóp nhẹ. Mỗi ngày bạn nên uống 6g rau mùi tây khô đun sôi cùng 150ml nước.

Rau mùi tây thúc đẩy kỳ kinh nguyệt nhanh đến - Ảnh minh họa: Internet

Nghệ

Mỗi ngày bạn pha một muỗng bột nghệ cùng với nước sôi. Mỗi ngày bạn uống hai lần để giúp kỳ kinh nguyệt đến nhanh.

Những biện pháp khác

Những phương pháp dưới đây chỉ áp dụng cho cho những phụ nữ đã có chu kỳ kinh nguyệt, bao gồm:

Sử dụng thuốc tránh thai có chứa nội tiết tố. Đây là loại thuốc có chứa cả estrogen và progesterone, có tác dụng trong việc kiểm soát thời gian hành kinh. Bạn uống thuốc trong thời gian 21 ngày sau đó ngừng vì đó là thời gian kinh nguyệt diễn ra.

Tập luyện thể dục cũng là cách để thúc đẩy kỳ kinh nguyệt tới sớm. Tuy nhiên, cách thức này chưa được nghiên cứu về cơ sở khoa học.

Tập thể dục giúp kinh nguyệt nhanh đến hơn - Ảnh minh họa: Internet

Tinh thần căng thẳng cũng sẽ ảnh hưởng đến chu kỳ kinh nguyệt của bạn, khiến chu kỳ không đều đặn. Chính vì vậy bạn cần để tinh thần thư giãn thông qua những việc làm khiến bạn thoải mái nhất.

Bài viết trên đã trả lời cho câu hỏi ăn gì để kinh nguyệt ra nhanh. Bên cạnh chế độ dinh dưỡng, bạn cũng nên kết hợp với việc để cho cơ thể thư giãn thông qua tập luyện hay làm những việc mình thích.