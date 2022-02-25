Ăn 9 loại thực phẩm này khó ngủ đến mấy cũng có cách "trị"

Cá hồi là một trong những thực phẩm tạo giấc ngủ ngon nhất, vì nó có hàm lượng protein cao (18,4 gam trên 100 gam sản phẩm). Hơn nữa trong cá hồi còn có tryptophando hoạt động như một chất điều chỉnh tâm trạng tự nhiên chống lại sự lo âu và giúp chúng ta ngủ ngon hơn.

Cũng được biết đến với hàm lượng protein cao (khoảng 12,5 gam trên 100 gam sản phẩm ăn được). Vì vậy, nó là một trong những loại thực phẩm tốt nhất cho giấc ngủ.

Thịt gà là một trong những thực phẩm giàu chất dinh dưỡng (20 gam protein trên 100 gam sản phẩm). Thịt gà cũng có chứa tryptophan, giúp sản xuất và duy trì protein.

Rau chân vịt

Rau chân vịt chứa một hàm lượng lớn tryptophan tuy nhiên không có quá nhiều protein. Loại rau này có thể khiến chúng ta ngủ ngon hơn sau khi ăn.

Sữa

Sữa là một loại thực phẩm hoàn chỉnh và cũng là một trong những loại thực phẩm giúp ích cho giấc ngủ nhất. Việc uống một ly sữa trước khi đi ngủ là điều rất bình thường đối với nhiều người, đặc biệt là trẻ em.

Phô mai

Giống như sữa, phô mai cũng giàu tryptophan, đó là lý do tại sao nó là một loại thực phẩm có thể khiến bạn ngủ ngon.

Quả hạnh nhân

Trong số các loại hạt, hạnh nhân là một trong những loại có nhiều protein nhất (khoảng 20 gam trên 100 gam sản phẩm). Do đó hàm lượng tryptophan của nó cũng nằm ở mức cao.

Hạt dẻ cười

Giống như hạnh nhân, hạt dẻ cười cũng là một loại thực phẩm có protein cao. Hàm lượng protein là 17,6 gam trên 100 gam sản phẩm.

Đậu nành

Đậu nành là một loại thực phẩm khác có chứa nhiều protein nhất trong các loại kể trên. Nó chứa tới 35,9 gam protein trên 100 gam sản phẩm ăn được.