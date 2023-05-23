Bé nhập viện trong tình trạng phần hông, bụng trái ruột bị lòi ra ngoài, phần đầu, thái dương bé cũng bị trầy xước nhiều chỗ, đỉnh đầu có chỗ sưng tụ máu.

Theo Báo Kinh tế & Đô thị, ngày 23/5, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa khu vực tỉnh An Giang cho biết, các y bác sĩ của bệnh viên vừa cấp cứu thành công một cháu bé 3 tuổi bị chó cắn nguy kịch và thương tích ở đầu nghiêm trọng.

Thông tin ban đầu, khoảng 11h, ngày 22/5, cháu bé Đ.H.B. (3 tuổi, ngụ phường Núi Sam, TP Châu Đốc) được gia đình đưa vào cấp cứu trong tình trạng bị nhiều vết thương ở bụng.

Trong đó, phần hông, bụng trái ruột bị lòi ra ngoài, phần đầu, thái dương bé cũng bị trầy xước nhiều chỗ, đỉnh đầu có chỗ sưng tụ máu. Lúc mới vào viện, mạch, huyết áp ổn, nhưng bé bị đau đầu kèm đau bụng nhiều.

Vết khâu sau phẫu thuật cho bé trai bị chó lớn cắn - Ảnh: Báo Kinh tế & Đô thị

Sau khi tiếp nhận, các y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa khu vực tỉnh An Giang đã truyền dịch, giảm đau, theo dõi sát sinh hiệu, đắp gạc ấm lên phần ruột lòi ra ngoài, chụp hình sọ não, siêu âm, xét nghiệm… sau đó quyết định mổ ngay. Toàn bộ ruột được đưa lại vào ổ bụng qua đường mổ giữa trên rốn.

Dẫn tin từ Vietnamnet, trước đó vào trưa 22/5, bé B. chơi đùa cùng với người chị. Khi chạy ngang qua con chó khoảng 20kg, bé bị con vật cắn vào người, gây thương tích nặng.

Bé B. được người nhà đưa vào Bệnh viện Đa khoa khu vực An Giang cấp cứu trong tình trạng chấn thương đầu, bụng rách hai vết lớn. Bé bị tổn thương phần phúc mạc bụng.

Sau khi phẫu thuật, hiện bé đã ổn định, có thể ăn cháo, tuy nhiên tinh thần còn hoảng sợ.

Con chó béc giê cắn bé B. được gia đình nuôi trong nhà nhiều năm qua.

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