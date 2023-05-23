Bị chuột cắn, người đàn ông bất ngờ mắc căn bệnh hiếm gặp

Sức khỏe 23/05/2023 20:31

Bệnh nhân bị chuột cắn vào mu bàn chân phải, 4 ngày sau, vết thương mưng mủ, đau, nổi hạch và sốt cao toàn thân liên tục. Sau khi thăm khám, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân mắc Sodoku, một loại bệnh hiếm gặp.

Theo thông tin từ Vietnamnet, các bác sĩ tại Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) đang điều trị cho nam bệnh nhân tên T. (39 tuổi, trú tại Hà Tĩnh) mắc bệnh hiếm gặp sau khi bị chuột cắn.

Trong lúc tắm, anh T. giẫm phải chuột cống và bị cắn vào mu bàn chân phải. Bốn ngày sau, vết thương mưng mủ, đau, nổi hạch và sốt cao toàn thân liên tục. Anh T. được đưa vào Trung tâm Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Bạch Mai để cấp cứu và được chẩn đoán mắc bệnh Sodoku do chuột cắn.

Bác sĩ Nguyễn Thanh Đạt cho biết, bệnh Sodoku được điều trị theo phác đồ kháng sinh. Nếu chữa không đúng có thể dẫn tới biến chứng nặng như nhiễm khuẩn huyết, áp xe nơi cư trú. 

Bị chuột cắn, người đàn ông bất ngờ mắc căn bệnh hiếm gặp - Ảnh 1
Anh T. đang điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai sau khi bị bệnh Sodoku - Ảnh: Vietnamnet

Theo bác sĩ, bệnh Sodoku do chuột cắn là bệnh hiếm gặp, nhiễm trực tiếp qua các vết cắn hoặc vết cào, gián tiếp thông qua tiếp xúc, ăn đồ có lẫn nước tiểu của chuột chứa mầm bệnh. Chuột mang vi khuẩn trong cơ thể nhưng không có triệu chứng, chỉ một số ít trường hợp có biểu hiện.

Bác sĩ khuyến cáo nếu bị chuột cắn, mọi người cần làm sạch vết thương bằng nước sát trùng và theo dõi. Nếu xuất hiện tình trạng nổi hạch, sốt, mưng mủ cần đến cơ sở y tế để thăm khám và điều trị kịp thời.

Dẫn tin từ Báo Phụ nữ Việt Nam, theo bác sĩ, dưới đây là một số triệu chứng điển hình của sốt chuột cắn:

- Sốt cao đột ngột với đau cơ, đau khớp di chuyển, nôn mửa, viêm họng và đau đầu. Các triệu chứng rầm rộ nhưng vết cắn hoặc vết xước, vết thương thường không viêm tấy. Những người mắc bệnh sốt chuột cắn qua đường tiêu hóa bị nôn mửa nghiêm trọng hơn và thường bị viêm họng hơn so với những người mắc bệnh qua vết cắn.

- Phát ban thường thấy trên bề mặt duỗi của tứ chi và có thể liên quan đến lòng bàn tay và lòng bàn chân. Các triệu chứng ban đầu thường được theo sau bởi phát ban, sau đó là viêm đa khớp ở 50% bệnh nhân.

- Viêm khớp thường thấy ở khớp gối, tiếp theo là mắt cá chân, khuỷu tay, cổ tay, vai và hông. Biểu hiện của viêm khớp có thể khác nhau, nhưng phần lớn các trường hợp là nhiều khớp, và trong một số trường hợp, sự phân bố không đối xứng.

Trước đó, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cũng tiếp nhận trường hợp bệnh nhân 70 tuổi bị chuột cắn vào mu bàn chân. Sau khi bị cắn, người bệnh không xử trí vết thương.

Năm ngày trước khi vào viện, người bệnh bị sốt cao, sưng đau nhức mu chân phải, đi lại hạn chế, vết cắn bắt đầu có dấu hiệu hoại tử ướt.

Bệnh nhân được chẩn đoán mắc bệnh Sodoku do chuột cắn. Sau 10 ngày điều trị, người bệnh khỏi hoàn toàn và được xuất viện.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân tăng cường bác biện pháp diệt chuột, vệ sinh khu nhà ở, khu dân cư sạch, thoáng nhằm loại bỏ nơi trú ẩn của chuột, không nên nuôi chuột, không ăn các thức ăn, đồ uống nghi ngờ có sự tiếp xúc của chuột.

 

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