Ai cũng biết uống nước trước khi đi ngủ có nhiều lợi ích, nhưng uống bao nhiêu, cách giấc ngủ bao lâu mới phát huy tác dụng thì không phải ai cũng biết

Uống nhiều nước mỗi ngày là rất quan trọng, nhưng uống nước vào đêm muộn có thể cản trở giấc ngủ của bạn. Một giấc ngủ ngon làm giảm nguy cơ mắc các bệnh khác nhau như béo phì, bệnh tim, đột quỵ và trầm cảm, đồng thời có tác động tích cực đến hoạt động và tâm trạng tổng thể.

Ai cũng đã từng ít nhất một lần bị tỉnh giấc vào buổi sáng để đi vệ sinh. Nhưng nếu điều này xảy ra quá thường xuyên, bạn có thể cần phải điều chỉnh thời gian uống nước.

Tùy thuộc vào loại đồ uống mà có sự khác biệt. Thức uống có chứa caffeine có liên quan chặt chẽ đến giấc ngủ của bạn. Các nghiên cứu cho thấy uống nhiều hơn 4 cốc nước có chưa caffein mỗi ngày có thể dẫn đến mất nước, lo lắng và mất ngủ. Mặc dù có sự khác biệt riêng, nhưng nhìn chung, bạn nên ngừng uống caffeine ít nhất 6 giờ trước khi đi ngủ.

Theo Học viện Dinh dưỡng và Ăn kiêng Hoa Kỳ, đối với nam giới thì nên uống 15,5 ly nước mỗi ngày, còn đối với nữ giới thì nên uống 11,5 ly nước. Một điều khác mà bạn cần phải xem xét ngoài lượng nước uống chính là thời gian bạn uống nước. Tránh uống nước ít nhất 2 giờ trước khi đi ngủ để giúp bạn ngủ ngon hơn.

Uống rượu cũng liên quan mật thiết đến giấc ngủ sâu của bạn. Uống một ly rượu hoặc bia trước khi ngủ có thể khiến bạn buồn ngủ, nhưng vấn đề cần nói ở đây là nó sẽ cản trở giấc ngủ sâu của bạn. Điều này là do rượu có tác dụng 'an thần' và 'kích thích' trên cơ thể chúng ta cùng một lúc.

Ảnh minh họa: Internet

Lúc đầu, nó giúp bạn đi vào giấc ngủ, nhưng khi mất chức năng an thần, nó sẽ trở thành một yếu tố cản trở giấc ngủ. Tốt nhất nên dừng uống rượu 4-5 giờ trước khi đi ngủ. Đây là thời gian cần thiết để chuyển hóa rượu, và nó thay đổi tùy thuộc vào cân nặng, lượng rượu và tần suất uống của mỗi người.

Ảnh minh họa: Internet

Bạn cũng nên tránh uống nhiều đồ uống có đường trước khi đi ngủ. Uống soda hoặc nước hoa quả vào đêm muộn làm tăng lượng đường trong máu và kích thích bài tiết insulin. Tránh uống đồ uống có đường ít nhất 2 giờ trước khi đi ngủ. Không nên ăn quá nhiều đường vì nó có liên quan đến các bệnh tiểu đường và ung thư.

Ảnh minh họa: Internet

Sữa thường được coi là thức uống tốt nhất để uống trước khi đi ngủ. Điều này là do sữa có chứa tryptophan, một axit amin được biết là sẽ gây ngủ. Tuy nhiên, một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc tiêu thụ các sản phẩm từ sữa có thể gây ra trào ngược axit, làm tăng nguy cơ mắc bệnh trào ngược dạ dày thực quản. Cũng nên giảm thiểu tiêu thụ các sản phẩm từ sữa như sữa 2 giờ trước khi đi ngủ.

Ảnh minh họa: Internet

Vậy uống nước lọc thì sao? Uống nước giúp ngăn ngừa tình trạng mất nước xảy ra trong khi bạn ngủ. Đây là thức uống thích hợp nhất để uống vào đêm khuya. Tuy nhiên, nếu bạn có xu hướng thức dậy thường xuyên để đi vệ sinh, bạn nên giảm lượng nước bạn uống 2 giờ trước khi đi ngủ.

Nếu miệng của bạn có xu hướng bị khô thường xuyên, hãy cân nhắc đặt một chai nước trên giá đỡ đầu giường. Uống đủ nước để làm ẩm miệng và uống ngay khi thức dậy vào buổi sáng.

Theo Kormedi