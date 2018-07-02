9 cách làm hết sạch kinh nguyệt trong 1 ngày hiệu quả

Kinh nguyệt hàng tháng là hiện tượng sinh lý bình thường của người phụ nữ khỏe mạnh. Tuy nhiên, chu kỳ kinh nguyệt rối loạn, xuất hiện thất thường, khi nhiều, khi ít lại gây ra nhiều bất tiện trong sinh hoạt và là nỗi “ám ảnh” khiến chị em mệt mỏi. Vậy nên cách làm hết sạch kinh nguyệt trong 1 ngày an toàn, hiệu quả này đang được rất nhiều chị em đua nhau áp dụng.
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1. Vì sao kinh nguyệt ra nhiều, lâu hết?
Kinh nguyệt có chu kì lặp lại theo tháng. Một chu kỳ kinh nguyệt bình thường kéo dài khoảng 28 – 32 ngày.
tình trạng rối loạn kinh nguyệt -Ảnh: Internet
Sự thất thường trong sản xuất hormone, những đặc điểm sinh lý của cơ thể và các tác động tâm lý, thói quen sinh hoạt không đều đặn là nguyên nhân dẫn đến tình trạng rối loạn kinh nguyệt.
Biểu hiện của rối loạn kinh nguyệt bao gồm: ngày kinh đến nhanh hoặc chậm, kinh nguyệt đột ngột ra nhiều hoặc ít.
Tình trạng kinh nguyệt ra nhiều kéo dài rất nguy hiểm, có thể dẫn đến rong kinh. Kinh nguyệt ra ít kéo dài là biểu hiện cho thấy sức khỏe sinh lý của cơ thể đang có vấn đề, dù vẫn sinh hoạt đúng cách.
Khi kinh nguyệt ra nhiều, bạn sẽ phải thường xuyên dùng băng vệ sinh. Điều này có thể dẫn đến sự xâm nhập của các loại vi khuẩn và dẫn đến nguy cơ viêm nhiễm phụ khoa.
2. Cách làm hết sạch kinh nguyệt trong 1 ngày
Nhiều chị em nôn nóng muốn kinh nguyệt chấm dứt nên áp dụng sai cách dẫn đến những tác động xấu đến sức khỏe sinh lý. Để cứu cánh cho vấn đề này, chị em cần áp dụng những cách sau:
- Dùng gừng
Gừng được biết đến là nguyên liệu rất lành tính và có tác dụng hỗ trợ trị kinh nguyệt kéo dài, kinh nguyệt ra nhiều vô cùng hiệu quả.
Bạn có thể nướng miếng gừng ngậm trong miệng, sử dụng một tách trà gừng nóng mỗi khi đau bụng, hoặc đập dập cho vào nước nóng để uống. Hoặc đập dập gừng pha với rượu trắng và massage bụng cũng giúp giảm đau bụng kinh nguyệt rất hiệu quả.
- Ăn bột hạt vừng
Bạn pha 2 muỗng bột hạt vừng với khoảng 200 ml nước nóng để uống. Uống ngày 2 – 3 lần/ngày sẽ giúp cơ thể có cảm giác dễ chịu, thư giãn. Kinh nguyệt sẽ trôi qua nhanh chóng và ít “sóng gió”, không còn là nỗi ám ảnh nữa.
- Chườm nóng
Chườm nóng là mẹo hay làm dịu các cơn đau bụng và giúp kỳ kinh trôi qua nhanh chóng hơn.
Điều này sẽ giúp các chị em cảm thấy thoải mái hơn, chu kỳ trôi qua nhanh chóng hơn mà không phải tìm đến thuốc giảm đau.
- Uống nước dừa
Nước dừa mang lại những ích lợi tuyệt vời cho sức khỏe. Uống nước dừa không chỉ giúp làn da luôn được tươi trẻ, loại thải độc tố mà còn điều hòa chứng táo bón kinh nguyệt, đánh bay những cơn đau tức bụng hoặc tắc kinh vô cùng hiệu quả.
Uống nước dừa còn giúp chị em cảm thấy khỏe khoắn hơn và giúp thời gian đèn đỏ trôi qua nhanh hơn.
Lưu ý uống nước dừa vào buổi sáng và trưa để tránh chứng tiểu đêm và không nên uống lạnh hay dùng quá nhiều nhé!
- Massage bụng và thực hiện các bài tập nhẹ nhàng
Massage bụng với một số động tác nhẹ nhàng là cách lưu thông khí huyết, giúp cơ thể cảm thấy thoải mái, nhẹ nhàng. Kết hợp với một vài động tác nhẹ nhàng hoặc hít thở sâu sẽ giúp kinh nguyệt ra nhanh, mau khỏi nhức mỏi.
Lưu ý: Không được chạy bộ, vận động mạnh
- Kiêng nước lạnh
Để bảo vệ sức khỏe ngày kinh nguyệt, bạn nữ cần kiêng tắm nước lạnh. Dùng nước ấm nóng là cách để các mạch máu giãn nở, kinh nguyệt tan nhanh và thư giãn hơn.
- Dùng thực phẩm nhiều sắt
Các thực phẩm giàu chất sắt như xà lách, súp lơ, rau chân vịt và táo sẽ giúp sạch kinh nguyệt nhanh và bổ sung lượng sắt đã mất. Bổ sung những thực phẩm này sẽ giúp cơ thể hồi phục nhanh chóng và điều trị chứng rối loạn kinh nguyệt về lâu dài.
- Cần tây
Cần tây là thực phẩm có chứa apiol giúp tăng cường các cơn co thắt tử cung và đẩy kinh nguyệt ra ngoài dễ dàng. Đặc biệt dùng cần tây còn là cách hạ các cơn nóng trong cơ thể rất hiệu quả.
Bạn chỉ cần ăn cần tây hàng ngày như món ăn bình thường hoặc 1 – 2 ngày trước khi kinh nguyệt đến.
- Đu đủ
Trong đu đủ có chứa enzyme papain giúp thúc thành tử cung mềm hơn. Từ đó, giúp kinh nguyệt không còn vón cục, loãng và thoát ra ngoài dễ dàng hơn mà không có cảm giác đau tức.
Trên đây là 9 cách làm hết sạch kinh nguyệt trong 1 ngày rất hữu ích chị em phụ nữ nào cũng cần biết.
Hy vọng với những mẹo hữu ích vừa chia sẻ, chị em sẽ không còn lo sợ ngày đèn đỏ nữa. Chúc các bạn khỏe mạnh, tự tin!