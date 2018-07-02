9 cách làm hết sạch kinh nguyệt trong 1 ngày hiệu quả

Tâm lý, thói quen sinh hoạt, sự thất thường trong sản xuất hormone dẫn đến

Kinh nguyệt có chu kì lặp lại theo tháng. Một chu kỳ kinh nguyệt bình thường kéo dài khoảng 28 – 32 ngày.

Sự thất thường trong sản xuất hormone, những đặc điểm sinh lý của cơ thể và các tác động tâm lý, thói quen sinh hoạt không đều đặn là nguyên nhân dẫn đến tình trạng rối loạn kinh nguyệt.

Biểu hiện của rối loạn kinh nguyệt bao gồm: ngày kinh đến nhanh hoặc chậm, kinh nguyệt đột ngột ra nhiều hoặc ít.

Tình trạng kinh nguyệt ra nhiều kéo dài rất nguy hiểm, có thể dẫn đến rong kinh. Kinh nguyệt ra ít kéo dài là biểu hiện cho thấy sức khỏe sinh lý của cơ thể đang có vấn đề, dù vẫn sinh hoạt đúng cách.

Tình trạng kinh nguyệt ra nhiều kéo dài rất nguy hiểm, có thể dẫn đến rong kinh -Ảnh: Internet

Khi kinh nguyệt ra nhiều, bạn sẽ phải thường xuyên dùng băng vệ sinh. Điều này có thể dẫn đến sự xâm nhập của các loại vi khuẩn và dẫn đến nguy cơ viêm nhiễm phụ khoa.

2. Cách làm hết sạch kinh nguyệt trong 1 ngày

Áp dụng đúng cách sẽ giúp nhanh hết kinh nguyệt và đảm bảo an toàn sức khỏe sinh lý -Ảnh: Internet

Nhiều chị em nôn nóng muốn kinh nguyệt chấm dứt nên áp dụng sai cách dẫn đến những tác động xấu đến sức khỏe sinh lý. Để cứu cánh cho vấn đề này, chị em cần áp dụng những cách sau:

- Dùng gừng

Dùng gừng là cách hết kinh nguyệt nhanh nhất -Ảnh: Internet

Gừng được biết đến là nguyên liệu rất lành tính và có tác dụng hỗ trợ trị kinh nguyệt kéo dài, kinh nguyệt ra nhiều vô cùng hiệu quả.

Uống trà gừng -Ảnh: Internet

Bạn có thể nướng miếng gừng ngậm trong miệng, sử dụng một tách trà gừng nóng mỗi khi đau bụng, hoặc đập dập cho vào nước nóng để uống. Hoặc đập dập gừng pha với rượu trắng và massage bụng cũng giúp giảm đau bụng kinh nguyệt rất hiệu quả.

- Ăn bột hạt vừng

Hạt vừng, hạt mè -Ảnh: Internet

Bạn pha 2 muỗng bột hạt vừng với khoảng 200 ml nước nóng để uống. Uống ngày 2 – 3 lần/ngày sẽ giúp cơ thể có cảm giác dễ chịu, thư giãn. Kinh nguyệt sẽ trôi qua nhanh chóng và ít “sóng gió”, không còn là nỗi ám ảnh nữa.

Uống bột hạt vừng giúp kinh nguyệt sẽ trôi qua nhanh chóng và ít “sóng gió” -Ảnh: Internet

- Chườm nóng

Chườm nóng là mẹo hay làm dịu các cơn đau bụng và giúp kỳ kinh trôi qua nhanh chóng hơn.

Chườm nóng là cách giảm đau bụng kinh cấp tốc -Ảnh: Internet

Điều này sẽ giúp các chị em cảm thấy thoải mái hơn, chu kỳ trôi qua nhanh chóng hơn mà không phải tìm đến thuốc giảm đau.

- Uống nước dừa

Nước dừa mang lại những ích lợi tuyệt vời cho sức khỏe. Uống nước dừa không chỉ giúp làn da luôn được tươi trẻ, loại thải độc tố mà còn điều hòa chứng táo bón kinh nguyệt, đánh bay những cơn đau tức bụng hoặc tắc kinh vô cùng hiệu quả.

Uống nước dừa điều hòa chứng táo bón kinh nguyệt, đánh bay những cơn đau tức bụng hoặc tắc kinh vô cùng hiệu quả -Ảnh: Internet

Uống nước dừa còn giúp chị em cảm thấy khỏe khoắn hơn và giúp thời gian đèn đỏ trôi qua nhanh hơn.

Lưu ý uống nước dừa vào buổi sáng và trưa để tránh chứng tiểu đêm và không nên uống lạnh hay dùng quá nhiều nhé!

- Massage bụng và thực hiện các bài tập nhẹ nhàng

Massage bụng -Ảnh: Internet

Massage bụng với một số động tác nhẹ nhàng là cách lưu thông khí huyết, giúp cơ thể cảm thấy thoải mái, nhẹ nhàng. Kết hợp với một vài động tác nhẹ nhàng hoặc hít thở sâu sẽ giúp kinh nguyệt ra nhanh, mau khỏi nhức mỏi.

Lưu ý: Không được chạy bộ, vận động mạnh

- Kiêng nước lạnh

Tắm nước ấm nóng -Ảnh: Internet

Để bảo vệ sức khỏe ngày kinh nguyệt, bạn nữ cần kiêng tắm nước lạnh. Dùng nước ấm nóng là cách để các mạch máu giãn nở, kinh nguyệt tan nhanh và thư giãn hơn.

- Dùng thực phẩm nhiều sắt

Thực phẩm nhiều sắt -Ảnh: Internet

Các thực phẩm giàu chất sắt như xà lách, súp lơ, rau chân vịt và táo sẽ giúp sạch kinh nguyệt nhanh và bổ sung lượng sắt đã mất. Bổ sung những thực phẩm này sẽ giúp cơ thể hồi phục nhanh chóng và điều trị chứng rối loạn kinh nguyệt về lâu dài.

- Cần tây

Cần tây là thực phẩm có chứa apiol giúp tăng cường các cơn co thắt tử cung và đẩy kinh nguyệt ra ngoài dễ dàng. Đặc biệt dùng cần tây còn là cách hạ các cơn nóng trong cơ thể rất hiệu quả.

Dùng cần tây là cách chữa rối loạn kinh nguyệt tại nhà -Ảnh: Internet

Bạn chỉ cần ăn cần tây hàng ngày như món ăn bình thường hoặc 1 – 2 ngày trước khi kinh nguyệt đến.

- Đu đủ

Trong đu đủ có chứa enzyme papain giúp thúc thành tử cung mềm hơn. Từ đó, giúp kinh nguyệt không còn vón cục, loãng và thoát ra ngoài dễ dàng hơn mà không có cảm giác đau tức.

Đu đủ có chứa thành phần giúp kinh nguyệt không còn vón cục, loãng và thoát ra ngoài dễ dàng -Ảnh: Internet

Trên đây là 9 cách làm hết sạch kinh nguyệt trong 1 ngày rất hữu ích chị em phụ nữ nào cũng cần biết.

Hy vọng với những mẹo hữu ích vừa chia sẻ, chị em sẽ không còn lo sợ ngày đèn đỏ nữa. Chúc các bạn khỏe mạnh, tự tin!