Cách xem bói ngày kinh nguyệt của phụ nữ cực chuẩn!

Xem bói là hình thức mê tín đã xuất hiện từ rất lâu và còn tồn tại nhiều ý kiến trái chiều. Có lẽ bạn sẽ thấy khó tin khi nghe tên xem bói ngày kinh nguyệt, tuy nhiên phương pháp này lại có tính chính xác cao và khá thú vị đấy nhé! Hãy cùng khám phá ngay thôi nào!
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Nội dung bài viết
- 1. Xem bói qua ngày kinh nguyệt là gì?
- Cách bói kinh nguyệt chi tiết theo giờ, thứ ngày tháng
1. Xem bói qua ngày kinh nguyệt là gì?
Ngày kinh nguyệt của các chị em phụ nữ, hay còn gọi là ngày "đèn đỏ". Đây là hiện tượng sinh lý tự nhiên ở cơ thể nữ giới, bắt đầu vào tuổi dậy thì và kết thúc ở thời kỳ mãn kinh. Dưới sự điều khiển của của hormone sinh dục, buồng trứng sẽ bắt đầu quá trình rụng trứng hằng tháng trong năm. Trứng không được thụ tinh sẽ bị đào thải ra khỏi cơ thể trong những ngày “đèn đỏ”, đồng thời ở giai đoạn này, cơ hội thụ thai cao gấp nhiều lần so với bình thường.
Còn bói kinh nguyệt là hình thức bói toán dựa vào chu kỳ kinh nguyệt của bạn gái. Mỗi bạn gái khi đến tuổi dậy thì sẽ gặp hiện tượng sinh lý này. Vì kinh nguyệt có tính chu kỳ lặp lại vào mỗi tháng từ 21 đến 45 ngày. Nên đây sẽ là cơ sở để thực hiện việc bói kinh nguyệt.
Tuy nhiên, chu kỳ kinh nguyệt của mỗi bạn gái là khác nhau và ngày kinh bắt đầu hành kinh không giống nhau, nên 31 ngày trong 1 tháng sẽ tương ứng với những ước đoán, huyền cơ riêng biệt khác nhau.
Ý nghĩa của việc giải mã “ngày đèn đỏ” là để dự đoán cho nàng về vận mệnh tương lai. Tuy còn nhiều ý kiến xoay quanh vấn đề này nhưng độ xác thực của bói kinh nguyệt đã được nhiều bạn gái trải nghiệm và yêu thích. Cụ thể về phương pháp xem bói kinh nguyệt như nào, hãy cùng tìm hiểu ngay thông tin dưới đây nhé!
Cách bói kinh nguyệt chi tiết theo giờ, thứ ngày tháng
Sau đây là kết quả của phép xem bói ngày kinh nguyệt của phụ nữ theo từng giờ, ngày chi tiết. Các chị em có thể tham khảo nhé:
1. Xem bói ngày kinh nguyệt của phụ nữ theo giờ
00h00-4h00: May mắn gặp được điềm lành trong ngày
4h00 – 8h00: Công việc có nhiều thành công
8h00-12h00: Có tâm trạng xấu
12h00-16h00: Có người đang nhớ bạn
16h00-20h: Gặp phải nghi ngờ, phiền não trong ngày
20h00-24h00: Một ai đó đang yêu thầm bạn
2. Bói ngày kinh nguyệt theo thứ trong tuần
Thứ 2: Có thêm những người bạn mới
Thứ 3: Được nhận quà từ một người bạn
Thứ 4: Vướng bận nhiều nỗi lo
Thứ 5: Gặp nhiều rắc rối và chuyện không như ý ập đến với bạn.
Thứ 6: Gặp chuyện bực mình, có chuyện thấy không hài lòng
Thứ 7: Bạn sẽ thân mật hơn với bạn trai
Chủ nhật: Bạn gần gũi, thân mật hơn với bạn bè
3. Bói ngày kinh nguyệt theo các ngày trong tháng
Cách xem bói kinh nguyệt 31 ngày như sau:
Mùng 1: Một tháng mới đầy những hạnh phúc chờ đón bạn
Mùng 2: Xảy ra chuyện khiến bạn thất vọng
Mùng 3: Bạn cần cẩn thận để tránh xảy ra mâu thuẫn với những người cố tình khiêu chiến xung quanh mình
Mùng 4: Bạn sẽ gặp chuyện vui
Mùng 5: Có chút rắc rối về chuyện tình yêu
Mùng 6: Chuyện tình yêu sẽ có nhiều thú vị khiến bạn ngạc nhiên
Mùng 7: Bạn sẽ cảm thấy tinh thần được cải thiện
Mùng 8: Những chuyện vui vẻ sẽ không đến với bạn
Mùng 9: Bạn sẽ có nhiều thay đổi cá nhân
Mùng 10: Gặt hái được nhiều thành công trong tình yêu, đam mê
Ngày 11: Bạn phải phục vụ ai đó
Ngày 12: Yêu chân thành nhưng bạn sẽ gặp thất bại
Ngày 13: Bạn có nhiều cảm xúc thất thường
Ngày 14: Có nhiều chuyện vui
Ngày 15: Bạn có nhiều thành công đến từ những việc đang mong chờ
Ngày 16: Xảy ra ly biệt
Ngày 17: Chuyện phật ý sẽ xảy đến với bạn
Ngày 18: Mọi chuyện đều bình thường
Ngày 19: Bạn có người thương thầm
Ngày 20: Bạn sẽ cảm thấy nhiều áp lực, mệt mỏi
Ngày 21: Có nhiều việc cần lo lắng khiến bạn phiền muộn
Ngày 22: Bạn cảm nắng một ai đó
Ngày 23: Thành công sẽ đến với bạn từ sự mạo hiểm
Ngày 24: Bạn sẽ gặp những việc khó khăn, rắc rối
Ngày 25: Chuẩn bị thôi, bạn sẽ đi du lịch đấy
Ngày 26: Bạn nên cẩn trọng, vì bạn rất dễ gặp tai nạn, chấn thương
Ngày 27: Thực hiện ngay những dự định ấp ủ bấy lâu nay
Ngày 28: Bình thường
Ngày 29: Bạn sẽ gặp nhiều vấn đề về cái lưng của mình
Ngày 30: Nhiều điều thú vị bất ngờ đến
Ngày 31: Có người muốn chinh phục bạn.
Trên đây là hướng dẫn chi tiết để áp dụng cách xem bói kinh nguyệt trong cuộc sống hằng ngày. Phương pháp bói toán này chỉ là một hình thức bói vui, giúp các chị em giải tỏa căng thẳng trong những ngày “đèn đỏ”. Chính vì thế, các chị em không cần phải quá tin tưởng vào kết quả bói mà ảnh hưởng tới tâm trạng của mình nhé. Cảm ơn các chị em độc giả đã theo dõi bài viết!