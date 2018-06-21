Cách xem bói ngày kinh nguyệt của phụ nữ cực chuẩn!

Ngày kinh nguyệt của các chị em phụ nữ, hay còn gọi là ngày "đèn đỏ". Đây là hiện tượng sinh lý tự nhiên ở cơ thể nữ giới, bắt đầu vào tuổi dậy thì và kết thúc ở thời kỳ mãn kinh. Dưới sự điều khiển của của hormone sinh dục, buồng trứng sẽ bắt đầu quá trình rụng trứng hằng tháng trong năm. Trứng không được thụ tinh sẽ bị đào thải ra khỏi cơ thể trong những ngày “đèn đỏ”, đồng thời ở giai đoạn này, cơ hội thụ thai cao gấp nhiều lần so với bình thường.

Tuy nhiên, chu kỳ kinh nguyệt của mỗi bạn gái là khác nhau và ngày kinh bắt đầu hành kinh không giống nhau, nên 31 ngày trong 1 tháng sẽ tương ứng với những ước đoán, huyền cơ riêng biệt khác nhau.

Còn bói kinh nguyệt là hình thức bói toán dựa vào chu kỳ kinh nguyệt của bạn gái. Mỗi bạn gái khi đến tuổi dậy thì sẽ gặp hiện tượng sinh lý này. Vì kinh nguyệt có tính chu kỳ lặp lại vào mỗi tháng từ 21 đến 45 ngày. Nên đây sẽ là cơ sở để thực hiện việc bói kinh nguyệt.

Ý nghĩa của việc giải mã “ngày đèn đỏ” là để dự đoán cho nàng về vận mệnh tương lai. Tuy còn nhiều ý kiến xoay quanh vấn đề này nhưng độ xác thực của bói kinh nguyệt đã được nhiều bạn gái trải nghiệm và yêu thích. Cụ thể về phương pháp xem bói kinh nguyệt như nào, hãy cùng tìm hiểu ngay thông tin dưới đây nhé!

Cách bói kinh nguyệt chi tiết theo giờ, thứ ngày tháng

Sau đây là kết quả của phép xem bói ngày kinh nguyệt của phụ nữ theo từng giờ, ngày chi tiết. Các chị em có thể tham khảo nhé:

1. Xem bói ngày kinh nguyệt của phụ nữ theo giờ

00h00-4h00: May mắn gặp được điềm lành trong ngày

4h00 – 8h00: Công việc có nhiều thành công

8h00-12h00: Có tâm trạng xấu

12h00-16h00: Có người đang nhớ bạn

16h00-20h: Gặp phải nghi ngờ, phiền não trong ngày

20h00-24h00: Một ai đó đang yêu thầm bạn

Bói ngày kinh nguyệt thường được phân theo giờ, thứ trong tuần và ngày trong tháng!

2. Bói ngày kinh nguyệt theo thứ trong tuần

Bói kinh nguyệt chi tiết theo từng ngày trong tuần!

Thứ 2: Có thêm những người bạn mới

Thứ 3: Được nhận quà từ một người bạn

Thứ 4: Vướng bận nhiều nỗi lo

Thứ 5: Gặp nhiều rắc rối và chuyện không như ý ập đến với bạn.

Thứ 6: Gặp chuyện bực mình, có chuyện thấy không hài lòng

Thứ 7: Bạn sẽ thân mật hơn với bạn trai

Chủ nhật: Bạn gần gũi, thân mật hơn với bạn bè

3. Bói ngày kinh nguyệt theo các ngày trong tháng

Bói ngày kinh nguyệt theo các ngày trong tháng vô cùng chuẩn xác!

Cách xem bói kinh nguyệt 31 ngày như sau:

Mùng 1: Một tháng mới đầy những hạnh phúc chờ đón bạn

Mùng 2: Xảy ra chuyện khiến bạn thất vọng

Mùng 3: Bạn cần cẩn thận để tránh xảy ra mâu thuẫn với những người cố tình khiêu chiến xung quanh mình

Mùng 4: Bạn sẽ gặp chuyện vui

Mùng 5: Có chút rắc rối về chuyện tình yêu

Mùng 6: Chuyện tình yêu sẽ có nhiều thú vị khiến bạn ngạc nhiên

Mùng 7: Bạn sẽ cảm thấy tinh thần được cải thiện

Mùng 8: Những chuyện vui vẻ sẽ không đến với bạn

Mùng 9: Bạn sẽ có nhiều thay đổi cá nhân

Mùng 10: Gặt hái được nhiều thành công trong tình yêu, đam mê

Ngày 11: Bạn phải phục vụ ai đó

Ngày 12: Yêu chân thành nhưng bạn sẽ gặp thất bại

Ngày 13: Bạn có nhiều cảm xúc thất thường

Ngày 14: Có nhiều chuyện vui

Ngày 15: Bạn có nhiều thành công đến từ những việc đang mong chờ

Ngày 16: Xảy ra ly biệt

Ngày 17: Chuyện phật ý sẽ xảy đến với bạn

Ngày 18: Mọi chuyện đều bình thường

Ngày 19: Bạn có người thương thầm

Ngày 20: Bạn sẽ cảm thấy nhiều áp lực, mệt mỏi

Ngày 21: Có nhiều việc cần lo lắng khiến bạn phiền muộn

Ngày 22: Bạn cảm nắng một ai đó

Ngày 23: Thành công sẽ đến với bạn từ sự mạo hiểm

Ngày 24: Bạn sẽ gặp những việc khó khăn, rắc rối

Ngày 25: Chuẩn bị thôi, bạn sẽ đi du lịch đấy

Ngày 26: Bạn nên cẩn trọng, vì bạn rất dễ gặp tai nạn, chấn thương

Ngày 27: Thực hiện ngay những dự định ấp ủ bấy lâu nay

Ngày 28: Bình thường

Ngày 29: Bạn sẽ gặp nhiều vấn đề về cái lưng của mình

Ngày 30: Nhiều điều thú vị bất ngờ đến

Ngày 31: Có người muốn chinh phục bạn.

Trên đây là hướng dẫn chi tiết để áp dụng cách xem bói kinh nguyệt trong cuộc sống hằng ngày. Phương pháp bói toán này chỉ là một hình thức bói vui, giúp các chị em giải tỏa căng thẳng trong những ngày “đèn đỏ”. Chính vì thế, các chị em không cần phải quá tin tưởng vào kết quả bói mà ảnh hưởng tới tâm trạng của mình nhé. Cảm ơn các chị em độc giả đã theo dõi bài viết!