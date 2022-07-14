7 triệu chứng báo hiệu lá gan của bạn đang bị tổn thương rất nặng, cần đi khám ngay

Nếu gan của một người bị bệnh có thể dẫn đến biến chứng như phù não, xuất huyết tiêu hóa hay khi gan bị phát hiện đã hỏng hoàn toàn, người có sẽ tử vong trong 24h do hạ đường huyết.

Lá gan còn được xem là một trong những bộ phận không một cơ quan nào có thể làm thay được. Gan giữ nhiều chức năng như hỗ trợ tiêu hóa thức ăn, điều chỉnh lượng đường và cholesterol trong máu, tổng hợp protein, sản xuất dịch mật, chống nhiễm trùng, điều chỉnh nồng độ axit amin, điều hòa đông máu… Bất cứ thực phẩm được đưa vào cơ thể sẽ được gan "thông minh" để biết khi nào cần giải độc, thải qua nước tiểu hoặc phân, khi nào thì lưu trữ chất dinh dưỡng , lúc nào thì đưa chúng trở lại máu.

Bụng phình to bất thường, cơ thể nặng nề hơn và không có dấu hiệu thuyên giảm được cảnh báo là một trong những bệnh về gan nguy hiểm. Gan bị to lên do nhiễm trùng hoặc tổn thương gan do gan đảm nhận chức năng lọc các chất độc. Khi gan to không được điều trị khiến dạ dày phình lên, bụng to chính là một trong những triệu chứng cần đi khám gan kịp thời.

Theo bác sĩ, những biểu hiện gây bệnh của lá gan đôi khi rất âm thầm, không phải ai cũng có thể nhận biết. Tình trạng mệt mỏi, hay choáng váng, chóng mặt, ăn uống không ngon, hoặc sụt cân, phù chân, vàng da vàng mắt, có chấm xuất huyết trên da, dễ chảy máu răng, chảy máu cam… là những triệu chứng của bệnh lý gan được cảnh báo. Dưới đây là

Hơi thở "có mùi"

Hơi thở thường xuyên có mùi là một trong những biểu hiện của bệnh gan được nhắc đến. Tình trạng này là do cơ thể sản sinh ammonia bên trong nên bạn cần đi khám nếu có biểu hiện.

Mắt thâm quầng và mỏi mắt bất thường

Những tổn thương trên da và dấu hiệu mệt mỏi ở mắt là một trong những biểu hiện của chức năng gan đang không tốt.

Thay đổi về màu da

Vàng da, củng mạc mắt bị vàng cảnh báo bệnh về gan. Những thay đổi ở màu da có thể là do tổn thương gan. Những đốm trắng trên da cũng cảnh báo gan có vấn đề, bởi thường dấu hiệu này xuất hiện khi chức năng gan hoạt động kém hơn bình thường.

Một số biểu hiện của bệnh gan. Ảnh: Internet

Các vấn đề nghiêm trọng về tiêu hóa

Có thể gặp các vấn đề về tiêu hóa ở mức nhẹ song nếu kéo dài đều đặn cũng có thể là cảnh báo cho thấy gan bạn bị tổn thương.

Phân và nước tiểu màu nâu sậm

Tình trạng này thường cảnh báo cơ thể thiếu nước, ngoài ra đây cũng là 1 trong những dấu hiệu cảnh báo gan có vấn đề.

Mắt và móng tay bị vàng

Khi màu trắng của mắt và của móng tay ngả sang màu vàng thì bạn nên đi khám bác sỹ ngay để tầm soát sớm các bệnh lý về gan mật.

Móng tay bị vàng có thể do biểu hiện bệnh lý gan. Ảnh: Internet

Trong cuộc sống ngày nay, việc môi trường sống ô nhiễm, thực phẩm kém an toàn hay các thực phẩm không lành mạnh khá phổ biến. Đó cũng là một trong những nguyên nhân khiến lá gan bị ảnh hưởng rất nhiều. Việc tăng cường chức năng gan là rất cần thiết để gan có thể đảm bảo mọi hoạt động sinh lý và cân bằng nội môi được duy trì trước những tác động tiêu cực của môi trường sống hiện nay mang lại.

Các cách phòng chống bệnh gan

Sử dụng thực phẩm lành mạnh: Theo giáo sư y học Timothy Nostrant, tại ĐH Michigan, Mỹ cho biết tập trung vào việc ăn uống lành mạnh. “Vì gan lưu trữ hầu hết các dưỡng chất của chúng ta. Đây là cơ quan chính để xử lý dưỡng chất. Bất cứ thứ gì xấu mà bạn dung nạp vào cơ thể sẽ gắn với nguy cơ gây hại gan.” Quan tâm đến việc dung nạp các protein chủ yếu có nguồn gốc thực vật, tập trung vào thực phẩm thiên nhiên như các loại rau họ đậu, các loại hạt, hoa quả như bơ, ngũ cốc, rau xanh… hạn chế các thức ăn dầu mỡ, nhất là chất béo trans-fat.

Sử dụng các thực phẩm lành mạnh bảo vệ gan. Ảnh: Internet

Uống nhiều nước: Theo PGS.TS.BS Nguyễn Thị Vân Hồng - nguyên phó trưởng khoa Tiêu hóa, Bệnh viện Bạch Mai, để tránh tổn thương gan nên hình thành một số thói quen như uống nhiều nước (khoảng 2 lít/ngày)

Hạn chế uống rượu, bia: Tiêu thụ rượu quá mức là nguyên nhân phổ biến của bệnh xơ gan, chiếm khoảng 48% các ca tử vong do xơ gan.

Vận động mỗi ngày: Duy trì cân nặng khỏe mạnh là một trong những cách để hạn chế các bệnh về gan, giúp gan khỏe mạnh hơn.

Bổ sung thêm 1 số thực phẩm: các thực phẩm như tỏi, củ cải trắng, đu đủ, gấc, lê ki ma, mướp đắng... chúng đều có chứa các dưỡng chất mang lại tác dụng giải độc cho gan.