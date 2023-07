7 triệu chứng báo hiệu lá gan của bạn đang bị tổn thương rất nặng, cần đi khám ngay

Theo bác sĩ, những biểu hiện gây bệnh của lá gan đôi khi rất âm thầm, không phải ai cũng có thể nhận biết. Tình trạng mệt mỏi, hay choáng váng, chóng mặt, ăn uống không ngon, hoặc sụt cân, phù chân, vàng da vàng mắt, có chấm xuất huyết trên da, dễ chảy máu răng, chảy máu cam… là những triệu chứng của bệnh lý gan được cảnh báo. Dưới đây là

7 dấu hiệu liên quan đến bệnh lý gan

Bụng phình đột biến

Bụng phình to bất thường, cơ thể nặng nề hơn và không có dấu hiệu thuyên giảm được cảnh báo là một trong những bệnh về gan nguy hiểm. Gan bị to lên do nhiễm trùng hoặc tổn thương gan do gan đảm nhận chức năng lọc các chất độc. Khi gan to không được điều trị khiến dạ dày phình lên, bụng to chính là một trong những triệu chứng cần đi khám gan kịp thời.