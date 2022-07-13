Nhỏ một ít dầu gió lêп gừпg, cách chăm sóc sức khỏe kì diệu ai cũng phải kinh ngạc

Sức khỏe 13/07/2022 07:42

Gừng và dầu gió được biết đến là hai nguyên liệu sẵn có trong mỗi gia đình. Chúng có rất nhiều tác dụng mang lại lợi ích cho sức khỏe mỗi người.

Gừng vốn chứa nhiều gingerol, là một trong những chất có tác dụng chống lại những cơn đau, điều trị các bệnh như viêm khớp, cholesterol cao, đau bụng kinh. Tác dụng xoa dịu thần kinh, tiêu diệt vi khuẩn, nâng cao khả năng miễn dịch và chống cảm cúm ở gừng cũng được biết đến rất tốt.

Theo y học hiện đại, các nghiên cứu đã chỉ ra, trong gừng còn hỗ trợ tiêu hóa, giảm tình trạng say xe, phòng trị bệnh cúm và cảm lạnh thông thường. Lương y Vũ Quốc Trung (Hội Đông Y Hà Nội) cho biết, có đến 70% các đơn thuốc Đông y đều có vị gừng.

Nhỏ một ít dầu gió lêп gừпg, cách chăm sóc sức khỏe kì diệu ai cũng phải kinh ngạc - Ảnh 1
Gừng và dầu gió. Ảnh: Internet

Dầu gió chứa các thành phần tinh dầu, được xem là một phương thuốc xoa dịu các cơn đau bụng, đau đầu hay các tổn thương trên da do côn trùng đốt. Kết hợp gừng cùng dầu gió giúp cho việc chăm sóc sức khỏe của bạn thật tốt. Hãy thử thực hiện phương pháp sau nhé:

- Đầu tiên, chúng ta chuẩn bị một củ gừng và thái thành từng sợi nhỏ. Việc thái vụn gừng giúp tinh dầu bên trong dễ lan tỏa và dễ hấp thụ cùng dầu gió hơn. Cho gừng vào túi lọc hoặc miếng vải bọc chống thấm.

- Nhỏ một vài giọt dầu lên trên gừng đã cắt vụn rồi dùng dây buộc túi đựng lại.

Nhỏ một ít dầu gió lêп gừпg, cách chăm sóc sức khỏe kì diệu ai cũng phải kinh ngạc - Ảnh 2

 Sau khi thực hiện xong, chúng ta có thể sử dụng ngay.

Nhỏ một ít dầu gió lêп gừпg, cách chăm sóc sức khỏe kì diệu ai cũng phải kinh ngạc - Ảnh 3
Cắt gừng thành sợi nhỏ. Ảnh: Internet

Cách áp dụng hỗn hợp:

Khi gặp phải tình trạng khó ngủ, chúng ta có thể đặt dưới gối để giúp dễ chịu tinh thần và ngủ ngon giấc. Một giấc ngủ tốt sẽ giúp cơ thể khỏe mạnh.

Ngoài ra, chúng ta có thể dùng túi lọc này để ngâm chân buổi tối trước khi đi ngủ. Đặt hỗn hợp hòa cùng nước ấm vừa đủ, sau đó ngâm khoảng 10 - 15 phút. Tinh dầu gừng có tác dụng diệt sạch vi khuẩn, khử mùi hôi và trị bệnh nấm da chân hiệu quả.

Nhỏ một ít dầu gió lêп gừпg, cách chăm sóc sức khỏe kì diệu ai cũng phải kinh ngạc - Ảnh 4
Ngâm chân với gừng giúp thư giãn và tốt cho xương khớp. Ảnh: Internet

Theo Đông Y, việc ngâm chân đều đặn 2 lần/tuần có tác động tốt đến mạch máu của chi dưới, vùng đùi của con người, điều đó giúp cho quá trình tuần hoàn máu của bàn chân được thông suốt. Ngoài ra nó cũng giúp lượng máu lên não được giảm nhẹ, cơ thể thư thái và thoải mái hơn. 

Nhỏ một ít dầu gió lêп gừпg, cách chăm sóc sức khỏe kì diệu ai cũng phải kinh ngạc - Ảnh 5
Ngâm chân với gừng có lợi cho sức khỏe. Ảnh: Internet

Ngâm chân trong nước nóng còn giảm căng cơ của bàn chân, giảm đau thắt lưng và đau nhức xương. Với thảo dược và tinh dầu từ gừng việc chăm sóc da, tẩy tế bào chết, giảm viêm nhiễm, ngứa, đau nhức hay phục hồi vết thương diễn ra nhanh chóng. Qua đó, “trái tim thứ hai” sẽ được chăm sóc kĩ càng và mang lại rất nhiều lợi ích đối với sức khỏe. Bạn thử áp dụng xem sao nhé.

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