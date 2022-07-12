Chỉ một nhúm muối và phèn chua, da đầu vĩnh viễn tạm biệt gàu, tóc sạch khỏe thấy mà mê

Sức khỏe 12/07/2022 11:11

Gặp phải tình trạng da đầu vảy gàu khiến chị em phiền toái không thôi, hầu hết việc điều trị gàu trở nên khó khăn vì tình trạng này khó dứt điểm.

Các nghiên cứu chỉ ra rằng, gàu là một tình trạng có thể gặp ở mọi lứa tuổi, đặc biệt là ở tuổi 20-30 và phổ biến ở cả nam và nữ. Gàu do các tế bào lớp sừng da đầu thay thế và bong nhiều bất thường, nguyên nhân có thể là bệnh viêm da, nấm da hoặc dầu gội không hợp.

Trong dân gian, có nhiều công thức trị gàu, đặc biệt công thức được nhắc đến với phèn chua. Phèn chua vốn được biết đến là một loại muối có vị chua, tính hàn, không độc, có tác dụng sát trùng, làm sạch, được dùng trong một số món ăn, giúp món ăn giòn ngon và tươi sạch hơn. Trong y học cổ truyền, phèn chua thường được sử dụng chữa bệnh như: Hắc lào, chốc đầu, hôi nách, nước ăn chân, khử mùi hôi chân, trị viêm âm đạo…

Chỉ một nhúm muối và phèn chua, da đầu vĩnh viễn tạm biệt gàu, tóc sạch khỏe thấy mà mê - Ảnh 1
Da đầu gàu khiến nhiều chị em gặp phiền toái. Ảnh: Internet

Phương pháp chia sẻ làm sạch da đầu gàu với muối được áp dụng như sau:

Chuẩn bị:

- Khoảng 50gr phèn chua

- Một thìa muối giã nhuyễn

Thực hiện:

Cách 1: Cho muối và phèn chua theo tỉ lệ 1:1 hòa tan với một cốc nước. Sau khi làm ướt tóc, bôi hỗn hợp thấm đều lên đầu, massage da đầu nhẹ nhàng rồi để trong 3 - 5p. Xả sạch lại với nước. Có thể hòa thêm một phần nước cốt nửa quả chanh với nước, xả sạch lại da đầu rồi lau khô, sấy tóc như bình thường.

Chỉ một nhúm muối và phèn chua, da đầu vĩnh viễn tạm biệt gàu, tóc sạch khỏe thấy mà mê - Ảnh 2
Phèn chua trị gàu. Ảnh: Internet

Cách 2: Trộn lẫn muối và phèn chua với dầu gội, sau khi xả sạch da đầu, áp dụng thoa hỗn hợp lên tóc, massage nhẹ nhàng rồi gội đầu lại như bình thường.

Phèn chua thậm chí còn là cách giúp cân bằng độ PH trên da đầu, giúp vảy gàu biến mất và da đầu sạch khỏe hơn. Ngoài ra, tác dụng của phèn chua hiệu quả giúp nuôi dưỡng da đầu, kích thích mọc tóc nhanh khi dùng đúng cách. 

Theo lương y Nguyễn Văn Quyết chia sẻ, có thể dùng phèn chua trị một số bệnh như sau:

Chữa hôi nách: Phèn chua phi, tán nhỏ, rây mịn cho vào lọ nút kín, dùng dần. Sau khi tắm sạch, lau khô hố nách, lấy bột phèn chua xát vào hai hố nách. Mỗi ngày một lần. Bài thuốc này rất hiệu quả vì trong phèn chua có thành phần chính là nhôm sun - fat, khi mồ hôi ở nách tiết ra sẽ bị khử bởi chất này.

Trị nước ăn chân: Dùng một cục phèn chua nhỏ ngâm với một ít nước cho tan ra rồi ngâm chân, sau đó lau khô. Phèn chua có tác dụng làm khô, chống ngứa và sát trùng, trị nước ăn chân rất tốt. Nên giữ chân luôn khô ráo, không lội nước bẩn bệnh sẽ nhanh khỏi.

Khử mùi hôi chân do đi giày nhiều, ra nhiều mồ hôi chân: Tán phèn chua thành bột, rửa sạch chân, lau khô rồi xoa thuốc lên lòng bàn chân và các kẽ ngón chân. Làm thường xuyên sẽ giúp bàn chân luôn khô ráo và gây mùi khó chịu. 

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Theo các chuyên gia, việc massage giúp tăng khí huyết lưu thông trên da, có rất nhiều lợi ích được kể ra như tăng tuần hoàn máu, hỗ trợ đường huyết hay thậm chí còn tăng tuổi thọ.

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