Người đàn ông gặp phải triệu chứng: đau, tê bì, tím vùng cẳng chân được chẩn đoán cắt cụt chân

Sức khỏe 11/07/2022 16:19

Gặp phải triệu chứng đau, tê bì, tím cẳng chân trong khoảng hơn 1 tuần, người đàn ông sau khi đi khám bị chỉ định phải cắt bỏ phần chân này.

Dẫn tin trên Lao động mới đây, ông M.Đ.N (65 tuổi, Nga Sơn, Thanh Hóa) có tiền sử đau bắp chân nhiều tháng trước nhưng không đi khám bệnh.

Từ hơn 1 tuần trước khi nhập viện, bệnh nhân đau cẳng chân nhiều lên, tự điều trị tại nhà nhưng không cải thiện nên đi khám ở bệnh viện tỉnh. Bệnh nhân đến bệnh viện tỉnh từ ngày 1.7 với biểu hiện tê bì, đau nhức, tím vùng cẳng bàn chân trái đổ xuống, chẩn đoán thiếu máu bán cấp cẳng bàn chân bên trái. Các bác sĩ ở bệnh viện tỉnh đã khám, giải thích tình trạng bệnh cho gia đình nguy cơ cắt cụt chi cao.

Người đàn ông gặp phải triệu chứng: đau, tê bì, tím vùng cẳng chân được chẩn đoán cắt cụt chân - Ảnh 1
Người đàn ông phải cắt cụt chân. Ảnh: Lao động

Nguồn tin trên Infonet cho hay, người bệnh mới chỉ xuất hiện tê bì, đau và tím lạnh vùng cẳng bàn chân trái một tuần trước khi đến bệnh viện tỉnh, nhưng vì không đến cơ sở y tế kịp thời khi có triệu chứng bệnh nên từ một trường hợp thiếu máu mãn tính chuyển thành một trường hợp thiếu máu bán cấp và thiếu máu không hồi phục. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán ông N. thiếu máu không phục hồi cẳng bàn chân trái, chỉ định cắt cụt đùi. Ông N. được phẫu thuật cấp cứu cắt cụt 1/3 giữa đùi trái.

Cũng thông tin trên báo Tuổi trẻ, BS CKII Vũ Trường Thịnh, khoa phẫu thuật chi dưới, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, cho biết: "Do không đến cơ sở y tế kịp thời ngay từ khi xuất hiện triệu chứng ban đầu nên từ một trường hợp thiếu máu mãn tính chuyển thành thiếu máu bán cấp và thiếu máu không hồi phục, khiến người bệnh phải cắt cụt chi. Nếu để muộn hơn nữa thì cẳng bàn chân sẽ hoại tử, nguy cơ gây nhiễm trùng nhiễm độc cho người bệnh và có thể dẫn tới tử vong".

Bác sĩ Thịnh thông tin thêm: 6-10 tiếng là thời gian vàng để can thiệp kể từ khi người bệnh xuất hiện đau và tê bì ở bắp chân lần đầu. Trong khoảng thời gian đó, người bệnh nên khám ở các cơ sở y tế có chuyên khoa tim mạch để được làm thăm dò sâu hơn nhằm phát hiện bệnh sớm.

Bác sĩ khuyến cáo những trường hợp có nguy cơ cao như: trên 60 tuổi, có các bệnh lý nền như rối loạn chuyển hóa mỡ máu, đái tháo đường, tăng huyết áp, nên đi kiểm tra sức khỏe thường xuyên để kịp thời phát hiện bệnh và điều trị.

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