7 món là "thủ phủ chất xơ", cực lợi cho người đang giảm cân: Phụ nữ chăm ăn giảm ký nhanh, dáng đẹp, eo thon, da trắng hồng

Sức khỏe 02/10/2022 13:21

Khi nói đến giảm cân, nhiều người có nhiều lời khuyên khác nhau để cung cấp cho chúng ta. Một số người đề nghị ăn ít calo hơn và tập thể dục nhiều hơn, trong khi những người khác ủng hộ việc bổ sung nhiều thực phẩm giàu protein hơn vào chế độ ăn uống hàng ngày của chúng ta. Mặc dù mỗi thứ này đều quan trọng, nhưng một mẹo cần thiết khác cần lưu ý là ăn các loại rau giàu chất xơ. 

7 món là 'thủ phủ chất xơ', cực lợi cho người đang giảm cân: Phụ nữ chăm ăn giảm ký nhanh, dáng đẹp, eo thon, da trắng hồng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chất xơ là một trong những thành phần cần thiết cho hoạt động lành mạnh. Chất xơ là một thành phần của thực phẩm có nguồn gốc thực vật mà các enzym tiêu hóa không thể dễ dàng phân hủy. Khi chất xơ bị phá vỡ và được cơ thể hấp thụ, nó sẽ ngăn cơ thể hấp thụ các thực phẩm không mong muốn. Vì vậy, nếu bạn cũng muốn bao gồm nhiều loại rau giàu chất xơ hơn trong chế độ ăn uống của mình, đặc biệt khi muốn giảm cân.

Giảm cân: Dưới đây là 7 loại rau giàu chất xơ

1. Bông cải xanh

7 món là 'thủ phủ chất xơ', cực lợi cho người đang giảm cân: Phụ nữ chăm ăn giảm ký nhanh, dáng đẹp, eo thon, da trắng hồng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cả chất xơ và vitamin C đều có nhiều trong bông cải xanh. Theo các nghiên cứu, bông cải xanh chứa 5 g chất xơ mỗi cốc. Món chay đầy hương vị này có thể chỉ cần xào với một ít dầu và tỏi để thưởng thức.

2. Cải bó xôi

Ăn rau bina có thể cải thiện sức khỏe của mắt, giảm căng thẳng oxy hóa và giảm huyết áp. Nó cũng được công nhận là có chứa chất xơ không hòa tan, giúp cải thiện sức khỏe. 

3. Đậu Hà Lan 

 

Đậu Hà Lan rất ngon, bổ dưỡng và là nguồn cung cấp chất xơ, sắt, vitamin A và C tuyệt vời cùng các chất dinh dưỡng khác. Ngoài ra, nấu ăn với đậu Hà Lan cũng rất dễ dàng.

4. Đậu bắp

Đậu bắp là một loại rau giàu chất dinh dưỡng. Nó được coi là một nguồn cung cấp canxi, kali, carbs, protein, vitamin, enzym và nhiều loại khoáng chất khác. Do hàm lượng chất xơ cao, đậu bắp còn có thể giúp làm sạch ruột.

5. Bí ngô

7 món là 'thủ phủ chất xơ', cực lợi cho người đang giảm cân: Phụ nữ chăm ăn giảm ký nhanh, dáng đẹp, eo thon, da trắng hồng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Bí ngô là một loại thực phẩm được nhiều người ưa thích và là nguồn cung cấp canxi, vitamin A và K. Bạn thậm chí có thể sử dụng loại rau này trong thức uống và nó cũng có thể giúp giảm cân!

6. Súp lơ trắng

Súp lơ là một loại rau phổ biến và được sử dụng để làm nhiều món khác nhau. Loại rau này cũng rất giàu dinh dưỡng. Mặc dù một số chất xơ của nó không hòa tan, nhưng đun sôi món rau súp lơ sẽ tăng cường nồng độ này.

7. Cà tím

7 món là 'thủ phủ chất xơ', cực lợi cho người đang giảm cân: Phụ nữ chăm ăn giảm ký nhanh, dáng đẹp, eo thon, da trắng hồng - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Cà tím là nguồn cung cấp chất xơ hòa tan và không hòa tan. Vỏ chứa phần lớn chất xơ không hòa tan, trong khi phần thịt chứa phần lớn chất xơ hòa tan. 

Vì vậy, nếu bạn đang cố gắng giảm cân, hãy bổ sung các loại rau giàu chất xơ này vào chế độ ăn uống của bạn nhé.

Theo NDTV

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