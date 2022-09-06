Cho dù bạn muốn hay không, không thể phủ nhận hương vị chua bừng tỉnh sẽ cung cấp một hiệu ứng trực diện mà bạn rất cần trong các trường hợp mắc chứng ngủ rũ.

Khi mí mắt của bạn bắt đầu nặng trĩu, hãy lấy một vài nắm nước lạnh và dội lên mặt. Đây là một mẹo tuyệt vời để đánh thức bản thân và tiếp tục tràn đầy năng lượng chỉ trong tích tắc. Một cách khác là giữ một túi đá trong tủ đông. Bất cứ khi nào bạn cảm thấy hơi uể oải, hãy thoa vào sau gáy.

Mẹo số 3: Đổ nước lạnh lên cổ tay của bạn

Kỹ thuật này có tác dụng tương tự như kỹ thuật đánh phấn lên mặt khiến bạn bừng tỉnh, trừ khi lớp trang điểm của bạn là thứ bạn quan tâm và không muốn làm hỏng.

Mẹo số 4: Thử mát xa tai

Đây là một kỹ thuật cổ xưa của nhà sư Phật giáo để tránh buồn ngủ khi thiền định, hãy véo các dái tai của bạn thật mạnh. Việc ấn vào các điểm hoạt động trên dái tai được cho là sẽ đánh thức bạn.

Mẹo số 5: Ngáp bằng "vũ lực"

Ngáp là một cách tự nhiên để hạ nhiệt bộ não của chúng ta. Khi chúng ta mệt mỏi hoặc buồn chán, nhiệt độ não của chúng ta tăng lên, vì vậy để bản thân ngáp là một cách để chống lại những tác động này! Bạn có thể tự nhiên muốn làm điều đó một vài lần, nhưng sau đó thực hiện 7–10 lần lặp lại bắt buộc. Điều đó chắc chắn sẽ khiến bộ não của bạn bối rối và thức tỉnh.

Mẹo số 6: Nhai một thứ gì đó

Làm cho miệng của bạn "bận rộn" bằng cách nhai thứ gì đó có vị bạc hà mạnh. Càng mạnh càng tốt vì hiệu quả của thủ thuật này có thể thần kỳ trong việc đánh thức bạn. Nếu bạn sắp khoanh vùng, hãy cân nhắc mua một thanh koej tinh dầu bạc hà, chúng mạnh đến mức giúp diễn viên giả ra nước mắt. Tuy nhiên, nếu bạn đang đói và quyết định ăn một bữa ăn nhẹ (như salad hoặc bánh mì sandwich), hãy gọi nó mà không có hành sống vì hành tây là một loại thuốc an thần tự nhiên, ăn nó có thể gây ra tác dụng ngược và bật chế độ ngủ!

Mẹo số 7: Căng cơ ra

Thực hiện 20 lần chống đẩy hoặc đơn giản là cố gắng căng mọi cơ trên cơ thể hết mức có thể trong 30 giây là một cách tuyệt vời khác để thức dậy tinh thần. Chắc chắn, nó có thể không cầu kỳ như nhấm nháp một tách cà phê, nhưng hoạt động cơ này sẽ hữu ích cho bạn khi uể oải.

Một số thủ thuật này thoạt nghe có vẻ rất buồn cười, nhưng hãy cố gắng tập trung vào hiệu quả của chúng. Hy vọng rằng chúng sẽ giúp bạn tăng cường mức năng lượng và cảm thấy tươi tắn hơn rất nhiều trong một khoảng thời gian rất ngắn. Tuy nhiên, nếu việc vượt qua mệt mỏi trở thành thói quen hàng ngày, bạn nên thực hiện các biện pháp nghiêm túc hơn như đi khám và xem xét lại sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống của mình.

Theo Brightside