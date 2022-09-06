7 mẹo để đánh thức não bộ ngay lập tức giúp cơ thể tỉnh táo suốt ngày dài

Sức khỏe 06/09/2022 07:29

Bạn không thể cảm thấy năng động nếu không có một tách cà phê? Bạn luôn cố gắng chống lại sự mệt mỏi bằng nước tăng lực? Cố gắng giữ tỉnh táo trước khi làm việc có thể trở thành một vòng luẩn quẩn, nhưng bạn có thể phá vỡ nó bằng cách sử dụng những cách sáng tạo hơn để giữ cho bộ não của bạn tỉnh táo và nhạy bén.

Mẹo số 1: Cắn một quả chanh

7 mẹo để đánh thức não bộ ngay lập tức giúp cơ thể tỉnh táo suốt ngày dài - Ảnh 1

 

Cho dù bạn muốn hay không, không thể phủ nhận hương vị chua bừng tỉnh sẽ cung cấp một hiệu ứng trực diện mà bạn rất cần trong các trường hợp mắc chứng ngủ rũ.

Mẹo số 2: Xối nước lạnh lên mặt

7 mẹo để đánh thức não bộ ngay lập tức giúp cơ thể tỉnh táo suốt ngày dài - Ảnh 2

Khi mí mắt của bạn bắt đầu nặng trĩu, hãy lấy một vài nắm nước lạnh và dội lên mặt. Đây là một mẹo tuyệt vời để đánh thức bản thân và tiếp tục tràn đầy năng lượng chỉ trong tích tắc. Một cách khác là giữ một túi đá trong tủ đông. Bất cứ khi nào bạn cảm thấy hơi uể oải, hãy thoa vào sau gáy.

Mẹo số 3: Đổ nước lạnh lên cổ tay của bạn

7 mẹo để đánh thức não bộ ngay lập tức giúp cơ thể tỉnh táo suốt ngày dài - Ảnh 3

Kỹ thuật này có tác dụng tương tự như kỹ thuật đánh phấn lên mặt khiến bạn bừng tỉnh, trừ khi lớp trang điểm của bạn là thứ bạn quan tâm và không muốn làm hỏng.

Mẹo số 4: Thử mát xa tai

7 mẹo để đánh thức não bộ ngay lập tức giúp cơ thể tỉnh táo suốt ngày dài - Ảnh 4

Đây là một kỹ thuật cổ xưa của nhà sư Phật giáo để tránh buồn ngủ khi thiền định, hãy véo các dái tai của bạn thật mạnh. Việc ấn vào các điểm hoạt động trên dái tai được cho là sẽ đánh thức bạn.

Mẹo số 5: Ngáp bằng "vũ lực"

7 mẹo để đánh thức não bộ ngay lập tức giúp cơ thể tỉnh táo suốt ngày dài - Ảnh 5

Ngáp là một cách tự nhiên để hạ nhiệt bộ não của chúng ta. Khi chúng ta mệt mỏi hoặc buồn chán, nhiệt độ não của chúng ta tăng lên, vì vậy để bản thân ngáp là một cách để chống lại những tác động này! Bạn có thể tự nhiên muốn làm điều đó một vài lần, nhưng sau đó thực hiện 7–10 lần lặp lại bắt buộc. Điều đó chắc chắn sẽ khiến bộ não của bạn bối rối và thức tỉnh.

Mẹo số 6: Nhai một thứ gì đó

7 mẹo để đánh thức não bộ ngay lập tức giúp cơ thể tỉnh táo suốt ngày dài - Ảnh 6

Làm cho miệng của bạn "bận rộn" bằng cách nhai thứ gì đó có vị bạc hà mạnh. Càng mạnh càng tốt vì hiệu quả của thủ thuật này có thể thần kỳ trong việc đánh thức bạn. Nếu bạn sắp khoanh vùng, hãy cân nhắc mua một thanh koej tinh dầu bạc hà, chúng mạnh đến mức giúp diễn viên giả ra nước mắt. Tuy nhiên, nếu bạn đang đói và quyết định ăn một bữa ăn nhẹ (như salad hoặc bánh mì sandwich), hãy gọi nó mà không có hành sống vì hành tây là một loại thuốc an thần tự nhiên, ăn nó có thể gây ra tác dụng ngược và bật chế độ ngủ!

Mẹo số 7: Căng cơ ra

7 mẹo để đánh thức não bộ ngay lập tức giúp cơ thể tỉnh táo suốt ngày dài - Ảnh 7

Thực hiện 20 lần chống đẩy hoặc đơn giản là cố gắng căng mọi cơ trên cơ thể hết mức có thể trong 30 giây là một cách tuyệt vời khác để thức dậy tinh thần. Chắc chắn, nó có thể không cầu kỳ như nhấm nháp một tách cà phê, nhưng hoạt động cơ này sẽ hữu ích cho bạn khi uể oải. 

Một số thủ thuật này thoạt nghe có vẻ rất buồn cười, nhưng hãy cố gắng tập trung vào hiệu quả của chúng. Hy vọng rằng chúng sẽ giúp bạn tăng cường mức năng lượng và cảm thấy tươi tắn hơn rất nhiều trong một khoảng thời gian rất ngắn. Tuy nhiên, nếu việc vượt qua mệt mỏi trở thành thói quen hàng ngày, bạn nên thực hiện các biện pháp nghiêm túc hơn như đi khám và xem xét lại sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống của mình.

Theo Brightside

Bụng xuất hiện 5 dấu hiệu này, có thể bạn đang có nguy cơ mắc bệnh ung thư cần đi khám ngay

Bụng xuất hiện 5 dấu hiệu này, có thể bạn đang có nguy cơ mắc bệnh ung thư cần đi khám ngay

Nếu có 5 “đặc điểm” này ở bụng thì rất có thể bạn đã mang trong mình căn bệnh quái ác.

Xem thêm
Từ khóa:   chăm sóc não bộ các thực phẩm tốt cho não bộ thói quen giúp tăng cường sức khỏe não bộ

TIN MỚI NHẤT

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Tâm sự 1 giờ 25 phút trước
Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Tâm sự gia đình 1 giờ 55 phút trước
Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Tâm sự 2 giờ 25 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 25 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 55 phút trước
Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Tâm sự 2 giờ 55 phút trước
Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Tâm sự 3 giờ 25 phút trước
Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 35 phút trước
Quyết định dứt áo rời đi vì đứa con trai và cái kết cay đắng của người chồng

Quyết định dứt áo rời đi vì đứa con trai và cái kết cay đắng của người chồng

Ngoại tình 3 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm