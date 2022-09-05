Kéo dài tuổi thọ, tăng cường thanh xuân bằng cách bài trừ 5 thói quen xấu tưởng chừng vô hại này mà bạn vẫn hay làm mỗi ngày

Sức khỏe 05/09/2022 19:22

Bạn sống được bao lâu không chỉ được quyết định bởi yếu tố di truyền, dinh dưỡng, khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc y tế, môi trường vật chất mà còn bởi thói quen của bạn. Nếu bạn dừng những thói quen xấu và phát triển những thói quen tốt, bạn có thể kéo dài tuổi thọ của mình lên đến 10 năm nữa.

Kéo dài tuổi thọ, tăng cường thanh xuân bằng cách bài trừ 5 thói quen xấu tưởng chừng vô hại này mà bạn vẫn hay làm mỗi ngày - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Dừng 5 thói quen xấu này để kéo dài tuổi thọ

1. Thức khuya

Vào thời cổ đại, con người ngủ và thức dậy theo việc mọc và lặn của mặt trời. Ngày nay, có rất nhiều lý do để thức khuya. Sự hấp dẫn của các tiện ích điện tử chỉ là một phần, áp lực công việc cũng trở thành một nguyên nhân không nhỏ dẫn đến lịch trình ngủ nghỉ không đều của chúng ta. 

Kéo dài tuổi thọ, tăng cường thanh xuân bằng cách bài trừ 5 thói quen xấu tưởng chừng vô hại này mà bạn vẫn hay làm mỗi ngày - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Các cơ quan của con người cần được giải độc và nghỉ ngơi vào ban đêm. Thức khuya sẽ làm rối loạn đồng hồ sinh học của chúng ta và dẫn đến rối loạn nội tiết và suy giảm khả năng miễn dịch. Hàng loạt các vấn đề kéo theo đó là béo phì, lão hóa nhanh, thị lực suy giảm, tăng nguy cơ ung thư.

2. Ăn quá nhiều

Kéo dài tuổi thọ, tăng cường thanh xuân bằng cách bài trừ 5 thói quen xấu tưởng chừng vô hại này mà bạn vẫn hay làm mỗi ngày - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Chúng ta phải quan tâm đến nhiều khía cạnh của cuộc sống để cải thiện sức khỏe của mình. Trong cuộc sống hàng ngày, một số người thích ăn quá nhiều vì nó mang lại cảm giác hài lòng ngay lập tức. Nếu lạm dụng nó sẽ có hại cho cơ thể của họ và dẫn đến hàng loạt bệnh tật như huyết áp cao, đường huyết cao, cholesterol cao, các bệnh tim mạch, mạch máu não. Những gì chúng ta cần phấn đấu là một chế độ ăn uống lành mạnh và cân bằng.

3. Thiếu tập thể dục

Kéo dài tuổi thọ, tăng cường thanh xuân bằng cách bài trừ 5 thói quen xấu tưởng chừng vô hại này mà bạn vẫn hay làm mỗi ngày - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Ngày nay, những người công nhân cổ trắng ngồi suốt ngày để làm công việc của họ. Sau đó, để thư giãn, họ chơi trên điện thoại di động và hiếm khi tập thể dục sau giờ làm việc. Nếu mọi thứ cứ tiếp diễn như vậy, quá trình lưu thông máu của cơ thể chúng ta sẽ chậm lại, và điều này dễ gây ra các vấn đề như cục máu đông. 

Đối với những người không có thói quen tập thể dục, đi bộ là một hoạt động tuyệt vời để bắt đầu. Nó là đơn giản và giúp bạn thư giãn. Đi bộ với tư thế hóp bụng, ưỡn ngực, ngửa vai và ngẩng cao đầu. Thực hiện động tác này trong 20 phút mỗi ngày là một cách đơn giản để cải thiện sức khỏe của bạn.

4. Hút thuốc và uống rượu

Kéo dài tuổi thọ, tăng cường thanh xuân bằng cách bài trừ 5 thói quen xấu tưởng chừng vô hại này mà bạn vẫn hay làm mỗi ngày - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Mọi người thường hút thuốc và uống rượu như một cách để giảm căng thẳng, nhưng cả hai đều rất có hại cho cơ thể. Hãy nói về việc hút thuốc. Cơ quan đang gặp nguy hiểm nhất là phổi của chúng ta. Bình thường nhu mô phổi có màu hồng sáng, nhưng phổi của người hút thuốc lá lâu ngày chuyển sang màu đen. Hút thuốc lá dẫn đến hàng loạt bệnh về phổi như viêm phổi mãn tính, ung thư phổi. Nghiện rượu có hại nhất cho gan của chúng ta. Không nên coi thường các bệnh như gan nhiễm mỡ, xơ gan.

5. Nóng nảy

Nghiên cứu đã phát hiện ra rằng những người tức giận có nguy cơ bị đau tim cao hơn. Khung tâm trí của một người có liên quan mật thiết đến tuổi thọ. Phẩm chất chung của những người sống lâu là kiên nhẫn và thái độ lạc quan.

Theo Nspirement

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