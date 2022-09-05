Nghe thì lạ nhưng đi bộ bằng chân trần mang lại nhiều lợi ích sức khỏe 'không tưởng' này

Ngày nay, có rất nhiều cách để giữ cho bạn cảm giác tươi trẻ và trẻ trung, chẳng hạn như kem dưỡng da, kem dưỡng ẩm, v.v. Nhưng duy trì sự trẻ trung có thể dễ dàng hơn và ít tốn thời gian hơn bằng việc đơn giản là đi chân trần. Một vài nghiên cứu đã phát hiện ra rằng cởi giày và "tiếp đất" có thể mang lại nhiều lợi ích hơn bạn tưởng. Tuy nhiên, bạn nên kiểm tra với chuyên gia chăm sóc sức khỏe trước, vì nó không thể thay thế cho các can thiệp hoặc liệu pháp y tế.

Một vài nghiên cứu đã phát hiện ra rằng cởi giày và "tiếp đất" có thể mang lại nhiều lợi ích hơn bạn tưởng. Tuy nhiên, bạn nên kiểm tra với chuyên gia chăm sóc sức khỏe trước, vì nó không thể thay thế cho các can thiệp hoặc liệu pháp y tế.

Đi chân trần, hay còn biết đến là tiếp đất với chân không, có thể cải thiện giấc ngủ và tăng mức năng lượng của bạn. Trái đất của chúng ta có nhiều electron có thể nạp năng lượng cho đất và nước, chúng cũng có thể nạp năng lượng cho chúng ta theo cách tương tự. Nếu chúng ta không kết nối vật lý với trái đất, thì các chức năng quan trọng của chúng ta sẽ mất cân bằng, dẫn đến viêm nhiễm và bệnh tật. Khi bị ốm, chúng ta cảm thấy đau nhức cơ thể và điều này thường làm gián đoạn giấc ngủ.

2. Có thể làm dịu cơn đau bụng kinh

Vì đi chân trần có thể giúp giảm đau cơ thể, không có gì lạ khi nó cũng có thể giúp giảm đau bụng kinh. Ra ngoài mà không mang giày có thể làm nên điều kỳ diệu cho tâm trí, cơ thể và tâm hồn của bạn. Mặc dù có nhiều loại thuốc giảm đau dành cho phụ nữ bị chuột rút, nhưng việc đi chân trần không có tác dụng phụ và khá có ích cho chị em.

3. Bạn có thể chịu đựng những tình huống căng thẳng tốt hơn

Cũng giống như vitamin D trong cơ thể chúng ta được tạo ra bởi năng lượng và tần số tạo ra từ mặt trời, mặt đất chúng ta đứng sẽ truyền năng lượng và tần số đến cơ thể chúng ta. Đi chân trần có thể cải thiện tâm trạng của bạn, bạn có thể cảm thấy tràn đầy năng lượng hơn và bạn có thể chịu đựng các tình huống căng thẳng tốt hơn nhiều. Tiếp đất bằng chân trần có thể giúp bạn ít mệt mỏi và kiệt sức hơn, bạn có nhiều khả năng giữ bình tĩnh hơn trong các tình huống khó khăn.

4. Có thể giúp con bạn phát triển tinh thần mạnh mẽ

Để con bạn chạy chân trần trên đất có thể giúp tăng cường hệ miễn dịch, thoát khỏi dị ứng và kiểm soát mức độ căng thẳng của chúng. Nó có thể giúp con bạn trở nên mạnh mẽ về mặt tinh thần. Dành thời gian đi chân trần trên cỏ, hoặc thậm chí là bê tông, từ 10 phút đến một giờ là lý tưởng để thấy được những lợi ích này. Ngoài ra, đặt chân của chúng trên cát ướt và nước ở bãi biển có thể là cách tốt nhất để truyền năng lượng từ trái đất, vì vậy đã đến lúc bạn có một ngày đi biển với con bạn!

5. Có tác dụng chống lão hóa

Phụ nữ đi chân trần thường hơi ửng hồng trên khuôn mặt của họ do lưu lượng máu đến các mao mạch tăng lên, điều này tương tự như khuôn mặt của một đứa trẻ hay chạy nhảy trên sân chơi trong mùa hè. Ngay cả 1 giờ tiếp xúc chân trần với trái đất cũng có thể tăng cường sửa chữa mô da và cải thiện vẻ ngoài của khuôn mặt.

Theo Brightside