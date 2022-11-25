Bưởi chứa hai chất chống oxy hóa chính là naringin và naringenin. Những chất này có thể giúp bảo vệ gan khỏi bị tổn thương bằng cách giảm viêm và bảo vệ các tế bào gan.

Cần lưu ý rằng nước ép bưởi sẽ có tác động không tốt đối với một số loại thuốc. Vì thế khi đang uống thuốc bạn cần hỏi ý kiến bác sĩ trước khi dùng.

Một nghiên cứu năm 2019 bởi các chuyên gia Trung Quốc cho thấy rằng naringin trong bưởi có thể bảo vệ chống lại nguy cơ nhiễm mỡ trong gan do rượu. Do đó sẽ thật tuyệt vời nếu bạn tiêu thụ nước ép bưởi mỗi ngày.

Ảnh minh họa: Internet

Trà xanh

Bột trà xanh có chứa nhiều flavonoid và catechin có thể làm giảm sự hình thành của các gốc tự do, tiêu diệt và ngăn chặn sự hình thành của các tế bào bất thường trong cơ thể.

Một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Sinh hóa dinh dưỡng, cho thấy uống trà xanh kết hợp cùng với thói quen tập thể dục mỗi ngày có thể giúp tăng cường sức khỏe của gan.

Ảnh minh họa: Internet

Nước đậu xanh

Nước đậu xanh chứa nhiều kali, có vị ngọt, tính mát giúp mát gan và giải độc rất tốt. Lấy một lượng đỗ xanh thích hợp, rửa sạch bằng nước ấm. Sau đó bạn xay nhuyễn rồi pha với nước sôi để uống. Uống một ly nước đậu xanh sẽ giải rượu và giúp bạn bớt cảm giác mệt mỏi.

Nước mật ong

Sau bữa sáng và trước khi đi ngủ 40 phút, bạn có thể uống 1 cốc nước ấm mật ong để đào thải bớt các chất độc tích tụ bên trong cơ thể, trong đó có gan.

Ngoài ra, những bệnh nhân mắc chứng xơ gan giai đoạn đầu có thể dùng mật ong hàng ngày như 1 thực phẩm hỗ trợ điều trị xơ gan. Tuy nhiên, bệnh nhân tiểu đường không nên tiêu thụ thức uống này vì sẽ làm tăng lượng đường trong máu.

Nước ép củ cải đường

Củ cải đường luôn được mệnh danh là một loại thực phẩm lành mạnh. Nó chứa nhiều chất chống oxy hóa và chất dinh dưỡng như folate, pectin, betalains và betaine. Ngoài ra, nó cung cấp đủ lượng chất xơ, mangan, kali, vitamin A và vitamin C. Chuyên gia dinh dưỡng Rupali Datta đánh giá: "Những chất dinh dưỡng này giúp cải thiện dòng chảy của mật, giúp loại bỏ chất thải độc hại khỏi cơ thể của chúng ta".

Nước gừng mật ong

Gừng có tác dụng chống say và giã rượu rất hiệu quả. Nó giúp mạch máu lưu thông tốt hơn, hỗ trợ gan đào thải cồn ra khỏi cơ thể. Lấy một củ gừng tươi khoảng, 50ml nước và một ít mật ong. Rửa sạch gừng, thái mỏng cho vào nồi, cho thêm nước và đun sôi vài phút. Lọc lấy phần nước ra cốc, thêm 1 thìa mật ong rồi khuấy đều. Có thể thêm vào một thìa mật ong để giúp dễ uống hơn.