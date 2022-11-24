Vừa ăn ngon vừa giảm cân sao lại không? Thử ngay 2 công thức làm bánh từ yến mạch nhé

Giảm cân 24/11/2022 12:25

Hãy thử ngay 2 món bánh làm từ yến mạch, vừa ngon miệng vừa đẹp dáng

Bạn biết yến mạch tốt cho sức khỏe và giúp giảm cân hiệu quả nhưng lại bối rối chẳng biết cách ăn yến mạch sao cho ngon. Chỉ cần tìm hiểu một chút, bạn có thể chế biến yến mạch thành nhiều món ngon lành và bổ dưỡng như cháo yến mạch, sữa chua yến mạch, bánh muffin yến mạch…

Bánh mì kẹp cá và yến mạch

Đây là một trong các món ăn từ yến mạch bạn rất nên thử. Sự kết hợp cá và yến mạch ngũ cốc nguyên hạt sẽ mang đến món bánh mì kẹp vừa thơm ngon vừa đầy đủ dinh dưỡng. Bạn có thể chế biến món này cho bữa ăn sáng tại nhà hoặc mang theo đến văn phòng nếu không có thời gian.

Vừa ăn ngon vừa giảm cân sao lại không? Thử ngay 2 công thức làm bánh từ yến mạch nhé - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu

(Chế biến 3 ổ bánh mì kẹp)

  • Khoảng 350g cá hồi tươi
  • 2 thìa canh yến mạch
  • 2 thìa canh hành lá, xắt nhỏ
  • 1 thìa canh mayonnaise
  • 2 thìa cà phê mù tạt
  • 1 thìa cà phê rau thì là

Cách chế biến

• Đun nóng vỉ nướng trên lửa vừa và phun bằng dung dịch xịt chống dính. Cho hỗn hợp yến mạch, hành lá, mayonnaise, mù tạt và rau thì là vào xay nhuyễn. Thái cá hồi thành ba miếng và đặt vào vỉ nướng. Nướng cho đến khi mặt bên của thịt cá chín (khoảng 5 phút).

• Trở bên miếng cá và nướng cho đến khi cá hồi chín hoàn toàn (thêm 5 phút nữa). Bạn có thể ăn không, kẹp với bánh mì hoặc đặt thêm xà lách và cà chua lên trên bánh mì.

Chỉ với chưa đầy 20 phút, bạn sẽ có một bữa sáng ngon miệng và bổ dưỡng!

Cách chế biến món bánh muffin yến mạch

Nói đến các món từ yến mạch, bạn không thể bỏ qua món bánh muffin này. Bánh muffin chuối yến mạch sẽ đem đến cho bạn hương vị tươi mới khi dùng để ăn vặt hay làm món tráng miệng.

Vừa ăn ngon vừa giảm cân sao lại không? Thử ngay 2 công thức làm bánh từ yến mạch nhé - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu

(Làm 6 bánh muffin)

  • 3/4 cốc bột mì nguyên cám
  • 1/2 cốc yến mạch ăn liền nguyên chất
  • 1/4 cốc đường nâu đóng gói
  • 2 thìa canh bột hạt lanh
  • 1 thìa cà phê bột quế
  • 1/2 thìa cà phê baking soda
  • 1 thìa cà phê bột nở
  • 1/4 thìa cà phê muối
  • 1 lòng trắng trứng
  • 1 thìa canh dầu hạt cải canola
  • 1/4 thìa cà phê tinh dầu vanilla
  • 1 quả chuối nhỏ, nghiền nhuyễn
  • 1/2 cốc sữa

Cách chế biến yến mạch thành bánh muffin

• Làm nóng lò đến 350 độ và làm đầy chảo bánh muffin với 6 miếng giấy để bánh muffin. Trộn bột mì nguyên chất, yến mạch, đường nâu, hạt lanh, bột quế, baking soda, bột nở và muối vào tô.

• Lấy một bát riêng, trộn lẫn trứng trắng, dầu, vani, chuối và sữa. Dần dần trộn hỗn hợp bột vào hỗn hợp trứng cho đến khi bột được trộn lẫn hoàn toàn. Chia bột thành sáu cốc giấy. Nướng trong 15–18 phút.

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