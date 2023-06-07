Giống như một siêu anh hùng, hệ miễn dịch của bạn liên tục theo dõi các mối đe dọa xấu xa như vi-rút hoặc vi khuẩn và hành động ngay khi bạn mắc bệnh. Và việc ăn một chế độ ăn nhiều chất xơ và chất béo lành mạnh, đồng thời cung cấp đủ lượng chất dinh dưỡng quan trọng, như vitamin A, E, C, D, kẽm và sắt, có thể hỗ trợ hệ miễn dịch của bạn một cách tối ưu. Tuy nhiên, một chế độ ăn thiếu các chất dinh dưỡng này và nhiều đường bổ sung và chất béo bão hòa có thể làm suy yếu hệ miễn dịch của bạn. Cụ thể đó là những thực phẩm nào? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu chi tiết về 6 loại thực phẩm tệ nhất cho hệ miễn dịch của bạn ở bài viết dưới đây nhé!

Đầu tiên, hàng rào ruột khỏe mạnh hoạt động như một cơ chế bảo vệ chính chống lại vi khuẩn và vi rút trong thực phẩm bạn ăn. Thứ hai, vi khuẩn đường ruột tạo ra axit béo chuỗi ngắn (SCFA) bằng cách lên men chất xơ trong thức ăn của bạn. Các SCFA này giúp điều chỉnh chức năng của các tế bào miễn dịch của bạn để chúng hoạt động tối ưu khi gặp mối đe dọa từ vi rút hoặc vi khuẩn.

Vì phần lớn các tế bào miễn dịch của bạn được tìm thấy trong mô bạch huyết lót ruột, nên điều quan trọng là phải hạn chế carbohydrate tinh chế - thường chứa nhiều đường hơn và loại bỏ chất xơ cho phép đường ruột khỏe mạnh. Theo một nghiên cứu năm 2022 được công bố trên tạp chí Allergy, chất xơ hỗ trợ hệ thống miễn dịch theo một số cách khác nhau.

Rượu

Rượu cũng không phải là tốt nhất cho đường ruột của bạn, vốn đóng một vai trò quan trọng trong khả năng miễn dịch. Một đánh giá năm 2021 trên Toxicology Reports lưu ý rằng rượu có thể ảnh hưởng đến sự đa dạng của vi khuẩn lành mạnh trong ruột của bạn và góp phần tạo ra hàng rào bảo vệ ruột hoạt động kém hơn, nghĩa là mầm bệnh có thể lẻn qua nó. Uống quá nhiều rượu cũng có thể ức chế khả năng tạo ra các kháng thể cần thiết của hệ thống miễn dịch thích nghi để chống lại những kẻ xâm lược bên ngoài như vi rút cúm.

Rượu cũng có thể khiến bạn ngủ không ngon - điều rất cần thiết để hệ thống miễn dịch ở trạng thái tốt nhất. Theo CDC, nếu bạn thích uống rượu thường xuyên, hãy uống có chừng mực, tức là 2 ly tiêu chuẩn hoặc ít hơn mỗi ngày đối với nam giới và một hoặc ít hơn 1 ly mỗi ngày đối với nữ giới.

Đồ uống có đường

Chúng tôi biết rằng quá nhiều đường bổ sung không tốt cho bạn. Hấp thụ quá nhiều đường, đặc biệt là thông qua đồ uống có đường, có thể ảnh hưởng tiêu cực đến cơ thể và góp phần làm suy yếu hệ miễn dịch. Theo một đánh giá năm 2022 trên Human Immunology, lượng đường fructose dư thừa sẽ làm thay đổi cấu trúc của hệ vi sinh vật đường ruột của bạn, khiến các chủng vi khuẩn có lợi gặp khó khăn hơn trong việc phát triển.

Bên cạnh đó, lượng đường trong máu cao cũng có thể làm thay đổi tính thấm của ruột, góp phần gây ra tình trạng viêm nhiễm mãn tính. Mặc dù viêm là một bước bình thường trong phản ứng miễn dịch bẩm sinh của cơ thể, nhưng tình trạng viêm mãn tính có thể khiến hệ miễn dịch của bạn phải làm việc quá sức để chống lại các bệnh nhiễm trùng mới.

Đồ chiên rán

Thực phẩm chiên có hàm lượng glycation end products (AGEs) cao hơn. Các hợp chất này tự nhiên xảy ra trong quá trình nấu ăn, đặc biệt là ở nhiệt độ cao như chiên. Nghiên cứu, chẳng hạn như một bài báo năm 2020 trên tạp chí Chất dinh dưỡng, đã phát hiện ra rằng AGEs có thể liên quan đến hệ vi sinh vật đường ruột kém tối ưu hơn, gia tăng tình trạng viêm nhiễm và hàng rào ruột yếu hơn, tất cả đều có thể ảnh hưởng đến hệ miễn dịch của bạn.

Thịt đỏ và Thịt đã qua chế biến

Mặc dù thịt đỏ có thể có một vị trí trong chế độ ăn uống lành mạnh, nhưng ăn quá nhiều thịt đỏ và thịt chế biến sẵn như xúc xích có thể là tin xấu cho hệ thống miễn dịch của bạn. Khi thịt đỏ được tiêu hóa, vi khuẩn đường ruột tạo ra một chất gọi là trimethylamine (TMA) sau đó được gan chuyển hóa thành trimethylamine N-oxide (TMAO).

Một số TMAO không có gì đáng lo ngại, nhưng mức độ TMAO cao hơn thường liên quan đến một cộng đồng vi khuẩn đường ruột không lành mạnh, như đã lưu ý trong bài đánh giá năm 2019 này trên tạp chí Chất dinh dưỡng. Nhiều vi khuẩn đường ruột sản xuất TMAO sống trong ruột thường liên quan đến tình trạng viêm mãn tính, điều này có thể dẫn đến hệ thống miễn dịch làm việc quá sức.

Đồ uống chứa caffein

Cà phê và trà có nhiều chất chống oxy hóa có thể hỗ trợ hệ thống miễn dịch khỏe mạnh bằng cách giảm viêm, nhưng nếu chứa caffein, chúng có thể ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ. Như đã lưu ý trong một bài báo năm 2019 từ Physiological Reviews, nhiều nghiên cứu đã chỉ ra mối liên hệ giữa giấc ngủ với chức năng miễn dịch. Do đó, nếu bạn thích đồ uống chứa caffein, hãy hạn chế chỉ uống vài cốc mỗi ngày và cố gắng tiêu thụ chúng ít nhất 6 giờ trước khi đi ngủ.

Tóm lại, mặc dù không có thực phẩm hoặc chất bổ sung cụ thể nào có thể đảm bảo rằng bạn sẽ không bao giờ bị ốm, nhưng chế độ ăn uống tổng thể của bạn có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ hệ miễn dịch của bạn làm việc để tránh nhiễm trùng không mong muốn. Hy vọng những thông tin về top 6 loại thực phẩm tệ nhất cho hệ miễn dịch mới được chia sẻ trên đây sẽ hữu ích tới quý bạn đọc nhé!