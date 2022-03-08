6 loại thực phẩm chăm sóc đường ruột và cải thiện hệ vi sinh cực hữu hiệu mà bạn nên biết!

Sức khỏe 08/03/2022 06:00

Ngày càng nhận thức được tầm quan trọng của việc chăm sóc cơ thể, những năm gần đây sức khỏe đường ruột đã trở thành ưu tiên của nhiều người. Có một đường ruột khỏe mạnh là điều cần thiết không chỉ ở cấp độ tiêu hóa hoặc đường tiêu hóa, trạng thái tốt của hệ vi sinh vật cũng liên quan đến nhiều chức năng của cơ thể chúng ta.

Có một đường ruột khỏe mạnh là điều quan trọng để đảm bảo sức khỏe đường ruột, cũng như sức khỏe tinh thần. Hệ tiêu hóa được gọi là 'bộ não thứ hai' vì nó có 200 triệu tế bào thần kinh ảnh hưởng đến tâm trạng và cảm xúc.

Điều này được xác nhận bởi một nghiên cứu được công bố trên tạp chí 'Gastroenterology and Hepatology', xác nhận rằng sự mất cân bằng trong hệ vi sinh vật đường ruột có thể ảnh hưởng đến tâm trạng vì vi khuẩn trong hệ tiêu hóa ảnh hưởng đến việc tổng hợp serotonin, được gọi là hormone hạnh phúc.

Ngoài ra, có rất nhiều nghiên cứu điều tra mối quan hệ giữa chất lượng của hệ vi khuẩn đường ruột và các tình trạng như căng thẳng và lo lắng, thậm chí cả các bệnh như Parkinson hoặc Alzheimer.

Hệ vi sinh vật là gì và nó dùng để làm gì?

Chúng ta gọi hệ vi sinh là một tập hợp các vi sinh vật (vi khuẩn, nấm, vi rút ...) sống trong cơ thể chúng ta, bao gồm cả ruột, nơi có tên là hệ vi sinh vật đường ruột hoặc hệ thực vật đường ruột.

Nhiều chức năng của nó bao gồm duy trì sự khỏe mạnh của niêm mạc ruột, hỗ trợ hấp thụ chất dinh dưỡng, điều chỉnh hàng rào đường ruột và giữ cho hệ thống miễn dịch hoạt động, giúp ngăn ngừa sự xâm nhập của các mầm bệnh khác.

Hệ vi sinh vật ước tính được tạo thành từ khoảng 100 tỷ vi khuẩn, phụ thuộc vào một số yếu tố, bao gồm chế độ ăn uống, thuốc men và căng thẳng.

Thực phẩm chăm sóc hệ vi sinh vật đường ruột

Nhiều nghiên cứu khác nhau về sức khỏe đường ruột đảm bảo rằng có một số loại thực phẩm có ích cho sự phát triển của lợi khuẩn.

Men vi sinh

Các loại thực phẩm probiotic được coi là rất thịnh hành trong thời gian gần đây, những thực phẩm sau khi lên men, có chứa vi khuẩn và nấm men sống có lợi cho hệ tiêu hóa thông qua việc tạo ra hiệu ứng ngăn cản. Trong số những loại phổ biến nhất là sữa chua, nấm thủy sâm (kombucha), giấm táo, men kefir hoặc bánh mì làm từ bột chua.

6 loại thực phẩm chăm sóc đường ruột và cải thiện hệ vi sinh cực hữu hiệu mà bạn nên biết! - Ảnh 1
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Tỏi

Được yêu và bị ghét ngang nhau, tỏi đã là một phần trong chế độ ăn uống của chúng ta trong hàng ngàn năm, khi người ta phát hiện ra rằng ngoài việc là một loại gia vị ẩm thực ngon, nó còn có những lợi ích y học thú vị. Ngoài việc giàu chất xơ, loại thực phẩm này còn thúc đẩy quá trình tiêu hóa, giúp loại bỏ khí hư và có tác dụng chống lại một số vi khuẩn gây nhiễm trùng đường ruột.

6 loại thực phẩm chăm sóc đường ruột và cải thiện hệ vi sinh cực hữu hiệu mà bạn nên biết! - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Các loại ngũ cốc

Ngày càng có nhiều lợi ích khiến người tiêu dùng lựa chọn ngũ cốc nguyên hạt. Được coi là một trong những nguồn chất xơ tốt nhất, chúng có chứa probiotics và prebiotics giúp thúc đẩy sự phát triển của các lợi khuẩn trong đường ruột. Chúng cũng thúc đẩy tiêu hóa và giảm tích nước.

6 loại thực phẩm chăm sóc đường ruột và cải thiện hệ vi sinh cực hữu hiệu mà bạn nên biết! - Ảnh 3
Ảnh minh họa

Ca cao

Bị nhiều người coi là một loại thực phẩm không tốt cho sức khỏe vì nhầm ca cao với sô cô la (gồm các thành phần khác như đường...). Mặt khác, ca cao có rất nhiều lợi ích cho cơ thể chúng ta nên nó đã được đặt cho danh hiệu siêu thực phẩm. Ngoài việc cải thiện tâm trạng, giúp trí nhớ và thậm chí giúp da đàn hồi nhờ chứa flavonoid, ca cao là một prebiotic tự nhiên giúp giữ cho niêm mạc ruột ở trạng thái tốt, ngăn ngừa sự xâm nhập của vi khuẩn có hại.

6 loại thực phẩm chăm sóc đường ruột và cải thiện hệ vi sinh cực hữu hiệu mà bạn nên biết! - Ảnh 4
Ảnh minh họa

Dầu ô liu

Dầu ô liu không những giúp tăng cường hệ thống miễn dịch chống lại vi rút và hỗ trợ chức năng tiêu hóa mà nó còn giúp chống táo bón và hỗ trợ cho sự phát triển của lợi khuẩn đường ruột.

6 loại thực phẩm chăm sóc đường ruột và cải thiện hệ vi sinh cực hữu hiệu mà bạn nên biết! - Ảnh 5
Ảnh minh họa

Hoa quả và rau

Các chuyên gia khuyên bạn nên biến trái cây và rau thành những thành phần chính trong chế độ ăn uống của chúng ta. Trái cây có chất xơ, thành phần tốt nhất cho sức khỏe của ruột và hệ tiêu hóa. Trong số các loại rau, chúng ta tìm thấy prebiotics có trong tỏi, măng tây, atisô, bông cải xanh, tỏi tây hoặc hành tây. Một số loại trái cây có tác dụng chăm sóc đường ruột tốt nhất là táo, đu đủ hoặc mận.

6 loại thực phẩm chăm sóc đường ruột và cải thiện hệ vi sinh cực hữu hiệu mà bạn nên biết! - Ảnh 6
Ảnh minh họa
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Ruột là cơ quan giải độc lớn nhất và cũng là hệ thống miễn dịch lớn nhất của cơ thể. Các chuyên gia liên quan đã khẳng định rằng 90% bệnh tật của con người có liên quan đến tạp chất đường ruột.

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