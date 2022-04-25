5 loại trà không những thơm ngon lại giúp giảm đau bụng kinh triệt để

Nhiều phụ nữ cảm thấy cơ thể có những thay đổi như căng tức bụng, đau lưng, chuột rút và mệt mỏi vào khoảng thời gian kinh nguyệt.

Nhiều phụ nữ cảm thấy cơ thể có những thay đổi như căng tức bụng, đau lưng, chuột rút và mệt mỏi vào khoảng thời gian kinh nguyệt. Tiến sĩ Mazen Abbas, bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa ở Hawaii, cho biết "Nguyên nhân của những cơn đau bụng kinh vẫn chưa được tìm hiểu chính xác, nhưng nó thường là một phản ứng viêm xảy ra khi lớp niêm mạc tử cung bị bong ra. Nếu những cơn đau bụng kinh ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày của bạn, bạn nên đến gặp ​​bác sĩ.

Nếu bạn đang tìm kiếm các biện pháp tự nhiên, có những cách giảm đau bụng kinh nhẹ tại nhà. Một trong số đó là uống trà nóng có tác dụng giảm đau bụng kinh. Mặt khác, tốt hơn là nên tránh các loại thực phẩm như thực phẩm chế biến sẵn, đường và caffeine. Trà gừng Ảnh minh họa: Internet Trà gừng có thể là lựa chọn tốt nhất để giảm đau bụng kinh vì nó giàu các đặc tính chống viêm và giảm đau. Theo một đánh giá được công bố trên tạp chí Pain Medicine, dùng 750-2000mg bột gừng trong 3 đến 4 ngày đầu tiên của kỳ kinh nguyệt được phát hiện là hữu ích trong việc giảm đau.

Trà hoa cúc Ảnh minh họa: Internet Hoa cúc không chỉ tốt cho giấc ngủ mà còn có đặc tính chống viêm và chống co giật rất hiệu quả trong việc giảm đau bụng kinh. Một nghiên cứu được công bố trên Journal of Molecular Medicine cho thấy hoa cúc ức chế sản xuất oxit nitric, đóng một vai trò quan trọng trong việc giảm đau khi đến kỳ sinh lý. Trà thì là Ảnh minh họa: Internet Thì là rất giàu chất chống oxy hóa mạnh như vitamin C và quercetin có thể giúp giảm viêm. Hỗ trợ giảm đau trong kỳ kinh nguyệt. Trà quế Ảnh minh họa: Internet Quế đã được sử dụng như một chất chữa bệnh tự nhiên trong nhiều thế kỷ. Quế có đặc tính chống oxy hóa, chống viêm và kháng nấm giúp hỗ trợ tiêu hóa, cải thiện lượng đường trong máu và giúp giảm đau bụng kinh. Trà xanh Ảnh minh họa: Internet Khi mức độ estrogen giảm xuống, mức năng lượng bắt đầu giảm trong kỳ kinh nguyệt. Trà xanh không chỉ cung cấp năng lượng cho bạn mà còn có thể giúp giảm chứng chuột rút. Một nghiên cứu được công bố trên BMJ cho thấy những cô gái uống trà xanh thường xuyên ít bị chuột rút và sưng hơn so với nhóm không uống. Trà xanh rất giàu chất chống oxy hóa flavonoid và các hợp chất chống viêm. Nó cũng chứa một lượng lớn L-theanine, một axit amin làm tăng dopamine và giảm lo lắng, vì vậy nó có thể giúp cải thiện tâm trạng do kinh nguyệt. (Theo Kormedi)

Cách giúp tăng tuổi thọ chỉ với 11 phút đi bộ mỗi ngày Một nghiên cứu cho thấy rằng đi bộ nhanh 11 phút mỗi ngày có thể kéo dài tuổi thọ của bạn.

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