5 loại trà không những thơm ngon lại giúp giảm đau bụng kinh triệt để

Sức khỏe 25/04/2022 17:17

Nhiều phụ nữ cảm thấy cơ thể có những thay đổi như căng tức bụng, đau lưng, chuột rút và mệt mỏi vào khoảng thời gian kinh nguyệt.

Nhiều phụ nữ cảm thấy cơ thể có những thay đổi như căng tức bụng, đau lưng, chuột rút và mệt mỏi vào khoảng thời gian kinh nguyệt. 

Tiến sĩ Mazen Abbas, bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa ở Hawaii, cho biết "Nguyên nhân của những cơn đau bụng kinh vẫn chưa được tìm hiểu chính xác, nhưng nó thường là một phản ứng viêm xảy ra khi lớp niêm mạc tử cung bị bong ra. Nếu những cơn đau bụng kinh ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày của bạn, bạn nên đến gặp ​​bác sĩ.

Nếu bạn đang tìm kiếm các biện pháp tự nhiên, có những cách giảm đau bụng kinh nhẹ tại nhà. Một trong số đó là uống trà nóng có tác dụng giảm đau bụng kinh. Mặt khác, tốt hơn là nên tránh các loại thực phẩm như thực phẩm chế biến sẵn, đường và caffeine. 

Trà gừng

5 loại trà không những thơm ngon lại giúp giảm đau bụng kinh triệt để - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trà gừng có thể là lựa chọn tốt nhất để giảm đau bụng kinh vì nó giàu các đặc tính chống viêm và giảm đau. Theo một đánh giá được công bố trên tạp chí Pain Medicine, dùng 750-2000mg bột gừng trong 3 đến 4 ngày đầu tiên của kỳ kinh nguyệt được phát hiện là hữu ích trong việc giảm đau.

Trà hoa cúc

5 loại trà không những thơm ngon lại giúp giảm đau bụng kinh triệt để - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hoa cúc không chỉ tốt cho giấc ngủ mà còn có đặc tính chống viêm và chống co giật rất hiệu quả trong việc giảm đau bụng kinh. Một nghiên cứu được công bố trên Journal of Molecular Medicine cho thấy hoa cúc ức chế sản xuất oxit nitric, đóng một vai trò quan trọng trong việc giảm đau khi đến kỳ sinh lý. 

Trà thì là

5 loại trà không những thơm ngon lại giúp giảm đau bụng kinh triệt để - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thì là rất giàu chất chống oxy hóa mạnh như vitamin C và quercetin có thể giúp giảm viêm. Hỗ trợ giảm đau trong kỳ kinh nguyệt.

Trà quế

5 loại trà không những thơm ngon lại giúp giảm đau bụng kinh triệt để - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Quế đã được sử dụng như một chất chữa bệnh tự nhiên trong nhiều thế kỷ. Quế có đặc tính chống oxy hóa, chống viêm và kháng nấm giúp hỗ trợ tiêu hóa, cải thiện lượng đường trong máu và giúp giảm đau bụng kinh. 

Trà xanh

5 loại trà không những thơm ngon lại giúp giảm đau bụng kinh triệt để - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Khi mức độ estrogen giảm xuống, mức năng lượng bắt đầu giảm trong kỳ kinh nguyệt. Trà xanh không chỉ cung cấp năng lượng cho bạn mà còn có thể giúp giảm chứng chuột rút. Một nghiên cứu được công bố trên BMJ cho thấy những cô gái uống trà xanh thường xuyên ít bị chuột rút và sưng hơn so với nhóm không uống. Trà xanh rất giàu chất chống oxy hóa flavonoid và các hợp chất chống viêm. Nó cũng chứa một lượng lớn L-theanine, một axit amin làm tăng dopamine và giảm lo lắng, vì vậy nó có thể giúp cải thiện tâm trạng do kinh nguyệt.

(Theo Kormedi)

Cách giúp tăng tuổi thọ chỉ với 11 phút đi bộ mỗi ngày

Cách giúp tăng tuổi thọ chỉ với 11 phút đi bộ mỗi ngày

Một nghiên cứu cho thấy rằng đi bộ nhanh 11 phút mỗi ngày có thể kéo dài tuổi thọ của bạn.

Xem thêm
Từ khóa:   trà giảm đau bụng kinh các loại trà giảm đau bụng kinh đau bụng kinh

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm