5 loại thực phẩm sau chứa hàm lượng vitamin C nhiều hơn cam có thể bạn chưa biết

Sức khỏe 31/03/2022 17:11

Hầu hết mọi người đều nghĩ rằng cam là nguồn cung cấp vitamin C dồi dào nhất. Tuy nhiên, 5 thực phẩm sau được đánh giá là có hàm lượng vitamin C cao hơn cam rất nhiều.

1. Ớt

5 loại thực phẩm sau chứa hàm lượng vitamin C nhiều hơn cam có thể bạn chưa biết - Ảnh 1

Một quả cam trung bình chứa khoảng 69,7 mg vitamin C trong khi nửa cốc ớt đỏ băm nhỏ chứa tới 107,8 mg. Ớt sừng không chỉ góp phần tăng cường chức năng miễn dịch mà còn rất tốt cho bệnh viêm khớp và đau cơ. Theo các nhà nghiên cứu tại Đại học Buffalo Hoa Kỳ nó có công dụng như vậy là nhờ chất capsaicin tạo vị cay.

2. Bông cải xanh

5 loại thực phẩm sau chứa hàm lượng vitamin C nhiều hơn cam có thể bạn chưa biết - Ảnh 2

100g bông cải xanh thuộc họ cải chứa khoảng 100mg vitamin C. Bông cải xanh cũng ngăn ngừa các một vài bệnh ung thư. Ttheo Viện Francis Crick ở Anh, indole carbinol được giải phóng khi bông cải xanh được tiêu hóa có tác dụng ngăn ngừa ung thư đại trực tràng.

3. Ớt chuông

5 loại thực phẩm sau chứa hàm lượng vitamin C nhiều hơn cam có thể bạn chưa biết - Ảnh 3

Một chén ớt chuông đỏ băm nhỏ chứa 190mg vitamin C, gần gấp ba lần hàm lượng có trong cam. Ớt chuông xanh ít hơn một chút, nhưng vẫn chứa tới 120mg. Lượng vitamin C nên hấp thụ hàng ngày đối với người lớn từ 19 tuổi trở lên là 100 mg. Nói cách khác, một chén ớt chuông xanh có thể cung cấp đủ hàm lượng vitamin C một ngày.

4. Dâu tây

5 loại thực phẩm sau chứa hàm lượng vitamin C nhiều hơn cam có thể bạn chưa biết - Ảnh 4

Trong một cốc dâu tây có chứa 84,7mg vitamin C. Người ta nói rằng ăn dâu tây giúp giảm mệt mỏi và cải thiện làn da. Dâu tây cũng rất giàu anthocyanins, góp phần hỗ trợ sức khỏe tim và mạch máu, giúp ngăn ngừa sự hình thành máu đông và giảm cholesterol.
5. Dứa

5 loại thực phẩm sau chứa hàm lượng vitamin C nhiều hơn cam có thể bạn chưa biết - Ảnh 5

Dứa giàu mangan, giúp cáu tạo xương và hỗ trợ quá trình trao đổi chất. Nó chứa một loại enzyme gọi là bromelain, hỗ trợ tiêu hóa và ngăn ngừa sự tích tụ khí hư. Đặc biệt dứa ngon hơn khi được nấu với thịt. Bromelain cũng có tác dụng chữa lành các mô cơ thể như da. Nói cách khác, ăn dứa sau khi bị thương hoặc phẫu thuật rất tốt cho sức khỏe.

Theo Naver News

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