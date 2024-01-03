5 loại nước này không nên đựng trong bình giữ nhiệt, không chỉ làm hư hại mà còn gây nguy hiểm cho sức khỏe

Sữa là một trong những thức uống tự nhiên lâu đời nhất, một ly sữa mỗi ngày có thể giúp giải tỏa mệt mỏi. Vào mùa đông, để giữ ấm sữa, nhiều người sẽ cho sữa vào bình giữ nhiệt là điều đương nhiên, thực tế đây là một cách làm rất sai lầm.

Nếu phải dùng cốc giữ nhiệt để đựng sữa thì sữa phải được giữ trong cốc giữ nhiệt tối đa 1 giờ trước khi uống.

Một mặt, vitamin và các chất dinh dưỡng khác trong sữa sẽ bị phá hủy trong môi trường nhiệt độ cao, mặt khác các vi sinh vật trong sữa sẽ sinh sôi nhanh chóng ở nhiệt độ thích hợp khiến sữa dễ bị hư hỏng.

Ánh sáng sẽ phá hủy các dưỡng chất có trong sữa nên tốt nhất nên sử dụng chai thủy tinh tối màu để bảo quản sữa để bảo quản dưỡng chất tốt hơn.

Sữa đậu nành

Sữa đậu nành là một đồ uống quen thuộc với nhiều người, giàu chất dinh dưỡng và thơm ngon, tất nhiên nó cũng được các vi sinh vật yêu thích

Khi đựng đậu nành vào bình giữ nhiệt, nó sẽ trở thành một môi trường nuôi dưỡng vi khuẩn và nếu lưu trữ trong thời gian dài sẽ làm cho đậu nành trở nên chua, hôi.

Ngoài ra, bình giữ nhiệt cũng sẽ phá hủy mùi vị của sữa đậu nành, khiến sữa không còn đậm đà và êm dịu như sữa đậu nành tươi.

Nên dùng chai sứ hoặc thủy tinh đựng sữa đậu nành, tốt nhất không nên dùng chai nhựa để tránh phản ứng hóa học giữa sữa đậu nành nóng và nhựa.

Trà

Cốc giữ nhiệt và trà là sự kết hợp phổ biến trên đường phố, tuy nhiên, polyphenol trong trà dễ bị oxy hóa thành theabrownin trong môi trường nhiệt độ cao nên cách làm này sẽ làm mất đi chất dinh dưỡng trong trà.

Ảnh minh họa: Internet

Cách tốt nhất để pha trà là pha trà trong đồ sứ đã được làm nóng trước với nước nóng khoảng 80 độ. Việc sử dụng nình giữ nhiệt để pha trà sẽ khiến một lượng lớn các thành phần hòa tan trong trà bị hòa tan trong lần pha đầu tiên, không những làm mất đi giá trị dinh dưỡng mà còn khiến trà bị đắng, mất vị.

Nước trái cây và đồ uống có ga

Hầu hết các bình giữ nhiệt trên thị trường đều được làm bằng thép không gỉ, khi sử dụng nó để đựng đồ uống có tính axit cao như nước trái cây sẽ làm trầm trọng thêm sự di chuyển của các nguyên tố kim loại nặng trong thép không gỉ, gây nguy hiểm cho sức khỏe, thậm chí gây ngộ độc cơ thể.

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng khi đựng nước ép trái cây trong bình giữ nhiệt, hàm lượng mangan vượt tiêu chuẩn tới 34 lần.

Theo nguyên tắc tương tự, vì đồ uống có ga cũng là đồ uống có tính axit nên không nên cho vào cốc giữ nhiệt để tránh đẩy nhanh quá trình kết tủa kim loại nặng từ cốc giữ nhiệt.

Thuốc bắc

Ảnh minh họa: Internet

Ngày nay, ngày càng có nhiều người uống thuốc bắc để điều hòa sức khỏe, nhiều người cho thuốc đã ngâm vào cốc giữ nhiệt để dễ mang theo.

Tuy nhiên, thành phần trong các bài thuốc bắc có tính axit và kiềm khác nhau. Một số loại thảo dược tính axit, khi cho vào bình giữ nhiệt sẽ phản ứng hóa học với các nguyên tố như crom và niken ở thành trong, gây ra tác dụng độc hại đối với con người.

Ngoài ra, không nên trực tiếp dùng bình giữ nhiệt để ngâm thuốc đông y, vì điều này sẽ hạn chế tác dụng của thuốc.