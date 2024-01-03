4 bí quyết mà người Nhật có thể sống lâu trăm tuổi trong đó có 1 điều mà ít ai ngờ tới

Yumi Yamamoto, giám đốc nghiên cứu Nhật Bản tại LongeviQuest, một tổ chức xác nhận tuổi của những người lớn tuổi nhất thế giới và thu thập câu chuyện của họ, đã xác nhận tuổi của 4 người sống đến hơn 110 tuổi trong năm nay.

Một nhà nghiên cứu về tuổi thọ, người xác nhận tuổi của những người sống đến tuổi trên 110, và có bà cố sống đến tuổi 116, đã chia sẻ 4 bí mật về quá trình lão hóa từ những người sống thọ nhất tại Nhật Bản.

Bà cũng là chắt gái của Shigeyo Nakachi, người sống lâu đời thứ hai ở Nhật Bản vào thời điểm bà qua đời vào năm 2021.

Trong số đó có người già nhất Nhật Bản, Fusa Tatsumi, đã kỷ niệm sinh nhật thứ 116 vào mùa xuân.

Vì vậy, Yamamoto biết đôi điều về tuổi thọ, đặc biệt là những điểm chung của những người Nhật sống lâu.

LongeviQuest đã xác nhận 269 người sống đến hơn 110 tuổi ở Nhật Bản, bao gồm cả ở Okinawa, một trong năm Vùng Xanh trên thế giới, nơi mà có một số lượng đáng kể người sống đến tuổi trên 100.

Giống như ở các Vùng Xanh khác, những người sống thọ nhất tại Nhật Bản thường không ăn nhiều thịt và dành nhiều thời gian với gia đình.

Tuy nhiên, những người sống thọ nhất tại Nhật Bản cũng có những thói quen giúp tăng tuổi thọ đặc thù hơn ở đất nước này, mà Yamamoto đã chia sẻ với Business Insider.

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Ăn cho đến khi chỉ no 80%

“Có một câu nói ở Nhật Bản nói rằng bạn chỉ nên ăn cho đến khi no 80%, vì vậy bạn nên chừa chỗ trống vào cuối bữa”, Yamamoto nói.

Câu nói "hara hachi bu" giúp người Nhật thực hành việc ăn uống có tinh thần và hạn chế lượng calo vừa phải, điều mà nghiên cứu cho thấy giúp giảm viêm nhiễm và có thể có lợi cho tuổi thọ dựa trên các nghiên cứu trên động vật, tuy nhiên cần thêm nghiên cứu để xác định rõ hơn.

Chẳng hạn, lượng calo tiêu thụ trung bình hàng ngày của một người đến từ Vùng xanh Okinawa, chỉ khoảng 1.900, theo Blue Zone, thấp hơn mức 2.000 calo mỗi ngày mà Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ khuyến nghị.

Làm mọi việc có chừng mực

Một trong những bài học lớn nhất mà Yamamoto học được từ cuộc trò chuyện với những người siêu trăm tuổi là “đừng làm mọi việc quá mức, thay vào đó hãy làm mọi việc có chừng mực”.

Ví dụ, Kane Taneka, người Nhật Bản lớn tuổi nhất và người già thứ hai trong lịch sử được ghi nhận, sống đến 119 tuổi , rất thích Coca-Cola, nhưng Yamamoto cho biết sẽ chỉ uống một chai mỗi ngày.

“Cô ấy không nghiện và không uống rượu quá mức. Tôi nghĩ đây là điều phổ biến ở Nhật Bản. Người Nhật ăn uống điều độ và không ăn uống quá mức. Và điều đó không chỉ áp dụng cho đồ ăn thức uống mà còn cả những thứ như không thức suốt đêm”, cô nói.

Các chuyên gia đồng ý rằng việc thưởng thức đồ ăn vặt một cách điều độ có thể giúp việc ăn uống lành mạnh trở nên bền vững hơn - một cách tiếp cận được mệnh danh là quy tắc 80/20.

Ảnh minh họa: Internet

Thể dục qua đài phát thanh

Ở Nhật Bản, người dân tham gia vào cái được gọi là radio gymnastics (thể dục qua đài phát thanh), Yamamoto cho biết.

Từ năm 1928, một chương trình phát thanh chỉ dẫn người nghe thực hiện các bài tập thể hình bằng trọng lượng cơ thể trong vòng năm phút mỗi ngày và Yamamoto cố gắng thực hiện radio gymnastics vào buổi sáng, giống như những người sống thọ nhất của Nhật Bản.

Nghiên cứu cho thấy việc thực hiện các hoạt động thể chất cường độ cao trong khoảng thời gian ngắn có thể giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư và bệnh tim mạch, từ đó cải thiện tuổi thọ.

Và theo báo Business Insider đã đưa tin trước đây, hầu hết những người sống thọ nhất trong các Vùng Xanh không đến phòng tập gym, thay vào đó họ tích hợp hoạt động vận động vào cuộc sống hàng ngày của mình - có thể là đi bộ, đi cầu thang hoặc tham gia các môn thể thao nhóm để kết hợp việc giao tiếp xã hội với việc tập thể dục.

Tư thế thẳng lưng

Yamamoto nói rằng bà cố của cô luôn luôn giữ tư thế thẳng lưng một cách rất "nghiêm khắc".

“Một điều tôi nhận thấy về những người sống đến tuổi trên 100 và trên 110 tuổi ở Nhật Bản là họ rất kỷ luật và nghiêm khắc với bản thân khi nói đến tư thế thẳng lưng. Khi chúng ta già đi, chúng ta có xu hướng cúi lưng một chút, nhưng những người già Nhật Bản, cho đến tuổi già, vẫn giữ tư thế thẳng lưng rất tốt”, cô nói.

Nghiên cứu cho thấy tư thế đúng đắn có thể giảm căng thẳng cho cơ thể, ngăn chặn đau đớn và giúp cơ thể hoạt động đúng cách.