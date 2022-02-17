5 điều quan trọng mà mồ hôi đang cố gắng 'truyền tải' với bạn

Sức khỏe 17/02/2022 05:30

Đổ mồ hôi giúp cân bằng nhiệt độ cơ thể của bạn và được định nghĩa là "sự giải phóng chất lỏng có muối từ các tuyến mồ hôi". 

Các tuyến apocrine liên tục tiết ra mồ hôi, khi đến giai đoạn dậy thì sẽ có sự gia tăng các hormone làm cho tuyến mồ hôi hoạt động mạnh hơn. Việc đổ mồ hôi qua các tuyến apocrine thường bắt đầu vào khoảng tuổi dậy thì và nó không thực sự kết thúc, vì vậy nếu bạn thấy mình không hề đổ mồ hôi khi đi bộ đường dài, đây có thể là một dấu hiệu của tình trạng sức khỏe.

Dưới đây là danh sách các loại mồ hôi khác nhau có thể giúp bạn hiểu nguyên nhân của từng loại mồ hôi.

1. Mồ hôi mặn

5 điều quan trọng mà mồ hôi đang cố gắng 'truyền tải' với bạn - Ảnh 1 

Cũng giống như nước mắt, mồ hôi có vị mặn là chuyện bình thường. Tuy nhiên, nếu nó mặn bất thường đến mức làm bỏng mắt bạn và làm vết nứt trên da hở ra, thì đây là dấu hiệu bạn có thể đang thiếu natri.

Một thành phần rất quan trọng đối với một cơ thể khỏe mạnh là hydrat hóa, và mặc dù nghe có vẻ phi logic, nhưng bạn có thể bị mất nước khi thiếu natri trong chế độ ăn uống của mình. Bạn có thể muốn uống thêm nước tăng lực để tăng chất điện giải giúp quản lý mức natri và kali của bạn. Điều này sẽ ngăn mồ hôi siêu mặn.

2. Ít đổ mồ hôi

5 điều quan trọng mà mồ hôi đang cố gắng 'truyền tải' với bạn - Ảnh 2

Cơ thể của mỗi người là khác nhau - một số người đổ mồ hôi nhiều hơn và một số ít hơn, và đó là điều tự nhiên. Tuy nhiên, giống như mọi thứ khác, quá nhiều hoặc quá ít thứ gì đó thường không phải là một dấu hiệu tốt.

Nếu bạn hầu như không đổ mồ hôi vào một ngày hè nóng nực hoặc khi đang đạp xe, điều này có nghĩa là các tuyến mồ hôi của bạn không hoạt động tốt. Đây là một tình trạng nghiêm trọng được gọi là anhidrosis và nó có thể ảnh hưởng đến toàn bộ cơ thể. Nó dẫn đến quá nóng, kiệt sức vì nóng và say nắng, tất cả đều đáng báo động và nguy hiểm đến tính mạng.

3. Đổ mồ hôi quá nhiều

5 điều quan trọng mà mồ hôi đang cố gắng 'truyền tải' với bạn - Ảnh 3

Mọi người có thể không chỉ đổ mồ hôi mà còn có thể đổ mồ hôi quá mức, và tình trạng này thường không được chú ý và bỏ qua. Đổ mồ hôi quá nhiều được gọi là hyperhidrosis và thậm chí có thể xảy ra khi thời tiết lạnh mà không có bất kỳ lý do gì. Nó cũng thường xảy ra với phụ nữ trong thời kỳ mãn kinh.

Đôi khi tình trạng này có thể nguy hiểm. Nếu bạn bị đổ mồ hôi và sụt cân, đổ mồ hôi chủ yếu khi ngủ hoặc cảm thấy tức ngực khi đổ mồ hôi, thì đã đến lúc bạn nên gọi bác sĩ. Không cần phải lo lắng vì nó có thể được chẩn đoán bằng nhiều xét nghiệm khác nhau mà bác sĩ chỉ định.

4. Có mùi mồ hôi

5 điều quan trọng mà mồ hôi đang cố gắng 'truyền tải' với bạn - Ảnh 4

Nếu bạn nghĩ rằng mồ hôi tự nó có mùi thì bạn sẽ phải ngạc nhiên. Mồ hôi thực sự không có mùi gì, nó hoàn toàn không có mùi. Nhưng khi vi khuẩn trong da của bạn kết hợp với mồ hôi, nó sẽ gây ra mùi khó chịu và đây là kết quả của việc căng thẳng .

Có 2 loại mồ hôi đến từ các tuyến khác nhau: một loại thường không có mùi từ các tuyến eccrine khi quá nóng, và loại khác là loại có mùi không dễ chịu từ các tuyến apocrine. Rửa sạch những nơi bạn đổ mồ hôi hiệu quả và lưu ý rằng chế độ ăn uống, môi trường và thuốc men đều ảnh hưởng đến mùi cơ thể của bạn.

5. Bà bầu đổ mồ hôi

5 điều quan trọng mà mồ hôi đang cố gắng 'truyền tải' với bạn - Ảnh 5

Khi mang thai, phụ nữ có xu hướng đổ mồ hôi nhiều hơn bình thường và đôi khi đây là một trong những triệu chứng đầu tiên của thai kỳ. Cơ thể thay đổi mùi khi bạn mang thai, thậm chí trước khi thực sự nhận ra rằng bạn sắp mang thai. Mặc dù vậy, đừng trách bản thân vì mũi của bạn cũng có thể trở nên siêu nhạy cảm trong giai đoạn này.
Khoa học giải thích đằng sau hiện tượng này là nguồn cung cấp máu của cơ thể tăng lên do nhu cầu vận chuyển nhiều oxy và dinh dưỡng hơn cho em bé. Uống nhiều nước, tắm rửa sạch sẽ hàng ngày, mặc quần áo rộng rãi và tránh xa thức ăn cay đều là những giải pháp giúp tiết mồ hôi ít hơn.

Theo Brightside

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