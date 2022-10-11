4 thời điểm vàng ăn mà không lo béo, chị em cứ áp dụng là giảm cân ầm ầm

Sức khỏe 11/10/2022 16:47

Không chỉ việc lựa chọn thực phẩm để giúp giảm cân mà thời điểm ăn cũng rất quan trọng. Vì có thể cùng một lượng thức ăn nhưng ở mỗi thời điểm khác nhau chúng sẽ cho ra những kết quả vô cùng khác biệt.

Vì sao ăn theo khung giờ lại giảm cân?

Chắc chắn rằng chế độ ăn uống lành mạnh và kiểm soát khẩu phần đều quan trọng trong việc giảm cân. Thế nhưng thời gian của bữa ăn cũng quan trọng trong việc thúc đẩy kế hoạch giảm cân.

Nhà tư vấn dinh dưỡng Niti Desai ở Ấn Độ nói rằng:

Thời gian bữa ăn cũng quan trọng như những gì bạn ăn và lượng bạn ăn. Vì vậy, nếu bạn muốn giảm cân nhanh chóng, hãy cố gắng ăn đúng giờ mỗi bữa. Mọi người không chú trọng nhiều đến yếu tố này. Song việc ăn thất thường có thể làm hỏng kế hoạch giảm cân.

Theo một nghiên cứu của Đại học Harvard, cho dù ăn uống lành mạnh như thế nào, nếu không ăn đúng bữa sẽ không hiệu quả cho lộ trình giảm cân. Áp dụng cùng một khung giờ ăn mỗi ngày giúp bạn duy trì sự cân bằng của nhịp sinh học.

Thay đổi khung giờ thường xuyên hoặc ăn uống thất thường có thể làm tăng lượng đường trong máu cao hơn 18% so với bình thường. Từ đó dẫn tới việc cơ thể thèm ăn và ăn uống vô tội vạ.

Áp dụng những khung giờ vàng ăn giảm cân cũng giúp bạn kiểm soát sự trao đổi chất và trọng lượng cơ thể. Bên cạnh đó, theo các nhà nghiên cứu, biết khung giờ vàng ăn giảm cân làm giảm nguy cơ mắc bệnh béo phì và ổn định giấc ngủ.

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Áp dụng những khung giờ vàng ăn giảm cân cũng giúp bạn kiểm soát sự trao đổi chất và trọng lượng cơ thể. Ảnh minh họa: Internet

1. Bữa sáng: 6 giờ - 7 giờ 

Vào sáng sớm, cơ thể của bạn sẽ hấp thụ chất dinh dưỡng để phục vụ cho các hoạt động trong ngày. Bạn nhất định phải ăn sáng đầy đủ và đúng giờ. 

Nhịn ăn sáng không giúp bạn giảm cân mà trái lại còn khiến bạn tăng cân nhiều hơn. Khi không ăn sáng bạn sẽ có cảm giác thèm ăn và đói cồn cào nên sẽ ăn nhiều hơn trong các bữa ăn trưa và ăn tối. Trong khi các hoạt động trong ngày thường tập trung vào buổi sáng và ít hơn vào buổi chiều và tối vì vậy, năng lượng nạp vào sẽ bị tích tụ mà không tiêu hao nên bạn dễ bị thừa cân, béo phì.

2. Bữa trưa: 12 giờ 30 - 13 giờ

4 thời điểm vàng ăn mà không lo béo, chị em cứ áp dụng là giảm cân ầm ầm - Ảnh 2

Nếu ăn trưa đúng cách, bạn sẽ dễ dàng kiểm soát trọng lượng của mình mà vẫn đảm bảo sức khỏe cho các hoạt động học tập và làm việc diễn ra sau đó. Ảnh minh họa: Internet

Bữa trưa thường chiếm 40 – 50% khẩu phần ăn trong ngày. Vì vậy, nếu ăn trưa đúng cách, bạn sẽ dễ dàng kiểm soát trọng lượng của mình mà vẫn đảm bảo sức khỏe cho các hoạt động học tập và làm việc diễn ra sau đó.

  • Lượng calo nên ăn: Bạn nên kiểm soát lượng calo trong khoảng 600 – 1000 calo tùy vào thể trọng và các hoạt động của bạn.
  • Thực phẩm nên ăn: Thực đơn bữa trưa thường phải đảm bảo đủ tất cả các nhóm chất như carbs, protein, chất béo, vitamin và khoáng chất. Bạn nên sử dụng các loại thực phẩm như khoai, gạo lứt, ngũ cốc, cá hồi, ức gà, tôm, thịt bò, trứng, các loại rau xanh,…

Một số lưu ý khi ăn uống trong khung giờ này:

  • Tránh ăn các món chiên rán, nhiều dầu mỡ, đồ uống chứa nhiều đường tinh luyện.
  • Ăn chậm, nhai kỹ, duy trì bữa ăn trong khoảng 15 – 30 phút để bảo vệ hệ tiêu hoá.

3. Bữa phụ chiều: 15 giờ - 16 giờ

Một bữa ăn nhẹ vào giữa buổi sẽ giúp duy trì hoạt động trao đổi chất, tránh nguy cơ hạ đường huyết trong khi làm việc và bổ sung năng lượng cho những người có kế hoạch tập luyện vào cuối ngày. Bữa ăn này cũng sẽ giúp làm giảm lượng thức ăn nạp vào trong bữa tối, hạn chế tích lũy mỡ thừa và giúp giảm cân tốt hơn.

  • Lượng calo nên ăn: Trong bữa này bạn nên ăn nhiều chất xơ để giảm cơn thèm ăn và nạp lượng calo thấp nhất có thể.
  • Thực phẩm nên ăn: Bạn có thể ăn các loại salad rau củ, trái cây hoặc các loại hạt như óc chó, hạnh nhân,…

Một số lưu ý khi ăn uống trong khung giờ này:

  • Không ăn quá nhiều do dễ gây đầy bụng, ảnh hưởng đến tiêu hoá và việc luyện tập thể dục sau đó.
  • Nên ăn trước khi tập khoảng 30 phút.

4. Bữa tối: 18 giờ đến 18 giờ 30

Rất nhiều người thắc mắc nên ăn tối lúc mấy giờ để giảm cân. Mọi người sợ rằng ăn tối muộn rồi đi ngủ sẽ làm cho cơ thể tích mỡ vùng bụng.

Các chuyên gia dinh dưỡng khuyên chúng ta nếu đang có kế hoạch giảm cân thì nên ăn một bữa tối nhẹ nhàng trước 7 giờ tối. Đây là khung giờ ăn không béo.

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