4 nguyên nhân khiến vòng 1 ngày càng "lép", sai lầm số 2 đa số chị em đều tái phạm

Sức khỏe 11/10/2022 12:38

Ngoài yếu tố di truyền, vòng 1 kém phát triển còn phụ thuộc rất nhiều vào thói quen sinh hoạt và quá trình chăm sóc .

1. Tư thế nằm ngủ “đánh gục” vòng 1 nhanh chóng

4 nguyên nhân khiến vòng 1 ngày càng 'lép', sai lầm số 2 đa số chị em đều tái phạm - Ảnh 1

Tư thế ngủ sai cách, thường xuyên nằm sấp mang đến những tác hại rất xấu cho cả cơ thể, làn da lẫn vòng 1. Ảnh minh họa: Internet

Tư thế ngủ sai cách, thường xuyên nằm sấp mang đến những tác hại rất xấu cho cả cơ thể, làn da lẫn vòng 1. Tư thế nằm sấp khiến tim, hệ tuần toàn, hệ hô hấp của bạn bị chèn ép, gây khó thở, làn da chũng nhăn do bị gò ép quá nhiều và tất nhiên, điều này cũng không khiến vòng 1 của bạn được thoải mái chút nào đâu. Đối với những cô nàng sở hữu vòng 1 to thì chắc chắn tư thế này gây cho bạn cảm giác đau và khó chịu lắm. Hãy nằm ngửa mặt lên, 2 tay buông thõng để giấc ngủ được ngon nhất nhé.

2. Giảm cân không khoa học

4 nguyên nhân khiến vòng 1 ngày càng 'lép', sai lầm số 2 đa số chị em đều tái phạm - Ảnh 2

Việc giảm cân đột ngột bằng cách giảm lượng nước chắc chắn sẽ tác động xấu đến "núi đôi". Mặt khác, giảm cân quá nhanh trong một thời gian ngắn cũng sẽ giảm luôn cả độ căng mẩy của vòng 1. Ảnh minh họa: Internet

Việc giảm cân đột ngột bằng cách giảm lượng nước chắc chắn sẽ tác động xấu đến "núi đôi". Mặt khác, giảm cân quá nhanh trong một thời gian ngắn cũng sẽ giảm luôn cả độ căng mẩy của vòng 1. Bởi lẽ, vú được cấu tạo chủ yếu là những tế bào mỡ, protein. Khi bạn giảm cân bạn sẽ nhận thấy rõ bầu ngực bé đi trông thấy.

Một số phụ nữ cực đoan đến mức loại bỏ hoàn toàn chất béo trong khẩu phần ăn của mình. Đương nhiên, vòng 1 của họ cũng không thể có vẻ đẹp quyến rũ lâu dài. Chất béo không khiến bạn già đi, tăng cân nhanh như nhiều người vẫn nghĩ. Hơn thế nữa, dầu, mỡ vô cùng quan trọng trong việc giúp cơ thể hấp thu vitamin, khoáng chất. Thiếu dầu, mỡ, bạn không bao giờ cung cấp đủ vitamin cho làn da, mái tóc và bộ ngực của mình.

3. Ăn nhiều gia vị cay nóng

Lạm dụng ớt và các gia vị cay có thể tác động đến vòng 1 và làm giảm kích thước.

Trong các loại gia vị cay như hành, tỏi, gừng, hạt tiêu… và đặc biệt là ớt có chứa hàm lượng lớn chất capsaicin. Theo các nhà khoa học, chất này có khả năng sinh nhiệt và lan tỏa rất lớn. Chính vì thế, nó có tác dụng đốt cháy calo và nhất là các chất béo trong cơ thể.

Dưới tác dụng này, việc lạm dụng ớt và các gia vị cay có thể tác động đến vòng 1 và làm giảm kích thước. Không những thế, ăn quá nhiều ớt và các gia vị này còn gây ảnh hưởng xấu đến dạ dày, dẫn đến nhiều căn bệnh như viêm, loét, xuất huyết dạ dày…

4. Cơ thể thiếu nước

4 nguyên nhân khiến vòng 1 ngày càng 'lép', sai lầm số 2 đa số chị em đều tái phạm - Ảnh 3

Để đảo bảo cho quá trình hình thành và phát triển tế bào trong cơ thể nói chung, các tế bào mô vú nói riêng bạn cần uống đủ lượng nước cơ thể cần. Ảnh minh họa: Internet

80% cơ thể là nước, nước tham gia tích cực vào quá trình thải độc, thanh lọc cơ thể. Hơn thế nữa, với một số loại tế bào trong cơ thể thì nước đóng vai trò quan trọng, thiếu nước các tế bào có thể bị sụt giảm hoặc co rút.

Chính vì thế, để đảo bảo cho quá trình hình thành và phát triển tế bào trong cơ thể nói chung, các tế bào mô vú nói riêng bạn cần uống đủ lượng nước cơ thể cần.

Mỗi ngày trung bình bổ sung vào cơ thể 8 ly nước sẽ giúp cho các tế bào da và mô mỡ nơi đây phát triển toàn diện và không gặp phải bất cứ rắc rối này.

Top 4 loại thực phẩm giúp vòng 1 căng tràn

Top 4 loại thực phẩm giúp vòng 1 căng tràn

Kích thước vòng 1 do di truyền hoặc có thể do các yếu tố về dinh dưỡng cũng ảnh hưởng đến việc phát triển vòng 1.

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Từ khóa:   Thực phẩm cho vòng 1 Giảm vòng 1 Sức khoẻ

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