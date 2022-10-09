6 điều kiêng kỵ khi bố trí phòng bếp giúp rước tài lộc vào nhà

Không gian sống 09/10/2022 17:18

Khi thiết kế và bố trí vị trí đặt bếp nên cân nhắc 6 điều kiêng kỵ này để giúp gia chủ làm ăn phát đạt gặp nhiều may mắn.

1. Kiêng đặt bếp đối diện với nhà vệ sinh

Đặt bếp đối diện với nhà vệ sinh là lỗi đại kỵ trong phong thủy mà mọi người cần tránh. Nhà vệ sinh là nơi ô uế, là nơi xả chất thải sinh hoạt của con người. Trong khi đó, bếp lại là nơi nấu nướng, nuôi sống con người. Việc ăn uống cần được giữ vệ sinh sạch sẽ để bảo vệ sức khỏe.

 

Nếu đặt bếp đối diện với nhà vệ sinh sẽ sinh ra bệnh tật, hao tổn sức khỏe của các thành viên trong gia đình. Vì thế đây là một trong những điều kiêng kỵ khi đặt bếp mà mọi người cần lưu ý.

2. Kỵ đặt hướng bếp đâm thẳng với đường cửa chính

6 điều kiêng kỵ khi bố trí phòng bếp giúp rước tài lộc vào nhà - Ảnh 1

Đặt bếp thẳng với hướng cửa chính sẽ vô tình hút khí xấu vào trong nhà dẫn đến những mất mát, gây hao tổn tiền bạc của gia đình.

Ảnh minh họa: Internet

Theo quan niệm trong phong thủy, bếp là nơi nấu ăn, là nơi cung cấp thực phẩm nuôi sống các thành viên trong gia đình. Nếu việc đặt bếp thẳng với hướng cửa chính sẽ vô tình hút khí xấu vào trong nhà dẫn đến những mất mát, gây hao tổn tiền bạc của gia đình.

 

Chính vì vậy, gia chủ cần tránh phạm phải điều kiêng kỵ khi đặt bếp nêu trên để nắm giữ được tài lộc, vượng khí của gia đình.

3. Kỵ đặt bếp gần với cống rãnh

Bếp là nơi nấu ăn, là nơi sinh ra lửa. Mà cống rãnh là nơi có nước, trong khi đó nước và lửa là hai yếu tố kỵ nhau trong ngũ hành. Nếu đặt bếp gần với các vị trí có nước, nước sẽ dập tắt tài lộc và gây ra những tai họa không mong muốn.

 

Hơn nữa, nước ở cống rãnh là nguồn nước bẩn, chứa chất thải, rác thải sinh hoạt của con người. Không tốt cho phong thủy cũng như sức khỏe của các thành viên trong gia đình.

4. Kỵ để phía sau bếp là khoảng trống

Theo phong thủy cho rằng bếp nên đặt tựa lưng vào tường để tạo sự chắc chắn, tránh để phía sau bếp là khoảng trống, như vậy gia chủ mới giữ được tài lộc.

Ngay phía sau bếp là cửa sổ rộng rãi cũng không tốt bởi như vậy sẽ khiến cho gió lừa vào và ánh nắng mặt trời chiếu vào gây bất lợi cho gia chủ. Không những vậy, gió có thể thổi vào bếp làm dập tắt đi ngon lửa, gây bất hòa cho gia đình.

5. Kỵ bếp  giữa bồn rửa bát và tủ lạnh

Chuyên gia phong thủy cho biết, tủ lạnh và bồn rửa bát là những đồ vật thuộc hành Thủy. Do đó nếu đặt bếp giữa hai vật này sẽ phạm phải cách cục 2 Thủy chèn 1 Hỏa, như vậy sẽ khiến Hỏa khí của bếp bị ảnh hưởng, không tốt cho vận khí của gia chủ.

Ngoài ra, việc đặt bếp ở gần tủ lạnh khi nấu nướng dễ khiến dầu mỡ bắn linh tinh, dễ ảnh hưởng tới thực phẩm được để trong tủ lạnh. Ngoài ra đặt như vậy dễ khiến linh kiện điện tử của tủ lạnh bị ảnh hưởng vì nhiệt lượng tỏa ra từ bếp nấu

6 điều kiêng kỵ khi bố trí phòng bếp giúp rước tài lộc vào nhà - Ảnh 2

Đặt bếp giữa hai vật này sẽ phạm phải cách cục 2 Thủy chèn 1 Hỏa, như vậy sẽ khiến Hỏa khí của bếp bị ảnh hưởng, không tốt cho vận khí của gia chủ.

Ảnh minh họa: Internet

 

6. Kỵ nước lửa đụng nhau

Phòng bếp thuộc hành Hỏa. Theo phong thủy thì Hỏa Thủy xung khắc với nhau nên không được bố trí bếp quá gần với những đồ nội thất thuộc hành Thủy như chậu – vòi rửa, tủ lạnh, máy giặt,… để tránh được những tia họa.

 Cách bố trí bếp nấu – chậu rửa – tủ lạnh hợp phong thủy nhất đó là bố trí theo hình tam giác. Nếu không thể đảm bảo được thì bạn nên để chúng cách nhau ít nhất là 40cm để tránh sự giao thoa giữa nước và lửa. Như vậy bạn sẽ yên tâm hơn trong quá trình nấu nướng.

* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm!

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