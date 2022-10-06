Trúng số độc đắc vào Chủ nhật này (9/10): 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh nếp', tài vận bừng phát như ánh mặt trời, phú quý vây quanh, tiền tài đỏ rực

Tâm linh - Tử vi 06/10/2022 07:26

Tử vi dự báo, vào Chủ nhật cuối tuần này (9/10), 3 con giáp dưới đây may mắn có vận trình vượng phát, tài lộc hanh thông, cuộc sống trọn vẹn sung túc.

Tuổi Thìn

Thìn phần nhiều có cuộc sống an nhàn, con giáp này khôn khéo, xử lý mọi công việc thông minh và có chí tiến thủ nên cơ hội tới có thể làm giàu nhanh chóng. Những ngày qua, Thìn đối mặt với nhiều khó khăn nhưng sắp tới đây mọi thứ đã bắt đầu thay đổi. Cuộc sống của bạn bắt đầu sang một trang mới, thuận lợi, viên mãn.

Trúng số độc đắc vào Chủ nhật này (9/10): 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh nếp', tài vận bừng phát như ánh mặt trời, phú quý vây quanh, tiền tài đỏ rực - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi, vào Chủ nhật cuối tuần này (9/10), Thìn sẽ gặp nhiều may mắn trong cả công việc và cuộc sống. Được quý nhân tương trợ, con giáp may mắn tìm ra hướng đi mới trong công việc, mở ra con đường thăng quan tiến chức. Tài lộc của Thìn từ đây cũng trở nên hưng thịnh, số dư tài khoản tăng lên không ngừng. Nếu cứ tiếp tục cố gắng, nguyện vọng mua nhà, sắm xe của con giáp sẽ thực hiện trong tương lai gần.

Nhờ được Thần tài chiếu cố, tài chính của tuổi Thìn khởi sắc. Con giáp này tìm ra rất nhiều cơ hội kiếm tiền và quyết tâm không để lỡ một thời cơ nào.

Tuổi Ngọ

Cát tinh chiếu rọi giúp người tuổi Ngọ cũng góp tên trong danh sách những con giáp may mắn Chủ nhật này (9/10). Chính Ngọ sẽ cảm nhận rất rõ rằng vận trình của mình trong ngày cuối tuần này có phần khởi sắc hơn. Công việc thuận lợi, kế hoạch mà bản mệnh đưa ra được tiến hành vô cùng suôn sẻ. 

Trúng số độc đắc vào Chủ nhật này (9/10): 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh nếp', tài vận bừng phát như ánh mặt trời, phú quý vây quanh, tiền tài đỏ rực - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đường công danh, sự nghiệp của người tuổi Ngọ sẽ ngày càng thăng tiến, xuôi thuận. Con giáp này càng bỏ ra nhiều công sức bao nhiêu thì quả ngọt được thu về bấy nhiêu. Đặc biệt người này nhận được sự tin tưởng của nhiều người, luôn có ý chí cầu tiến, vươn lên. Công việc làm ăn của người tuổi Ngọ trong ngày này cực kỳ suôn sẻ và hanh thông. Làm đâu thắng đó, tiền của vật chất đong đầy và rủng rỉnh đầy túi. Tinh thần lúc nào cũng tươi vui, phấn khởi.

Với người làm ăn kinh doanh, bản mệnh có nhiều cơ hội đầu tư thu về lợi nhuận cao. Bạn có thể nắm bắt tình hình, đưa ra quyết định đầu tư phù hợp, gặt hái thành công rực rỡ hơn những người khác.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu hứa hẹn sẽ đón ngày Chủ nhật cuối tuần này (9/10) đáng mong chờ với vận trình tài lộc đột phá, cuộc sống vô cùng thăng hoa, viên mãn ít ai sánh bằng. Người tuổi Dậu khá thông minh nên có thể xây dựng được sự nghiệp lớn, đầu tư đâu là thắng đậm đến đó trong thời gian tới.

Trúng số độc đắc vào Chủ nhật này (9/10): 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh nếp', tài vận bừng phát như ánh mặt trời, phú quý vây quanh, tiền tài đỏ rực - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thời gian trước, bạn đối mặt với nhiều khó khăn nhưng thời gian này đã bắt đầu thay đổi. Cuộc sống của bạn bắt đầu sang một trang mới, thuận lợi, viên mãn. Đồng thời Dậu sẽ có những bước đột phá lớn trong sự nghiệp, vận trình không ngừng tăng cao, thu nhập không ngừng tăng lên, tiền vào tài khoản ngày càng nhiều.

Những ai thuộc tuổi Dậu nên vui mừng vì điều này nhé. Bởi ngày Chủ nhật cuối tuần này người tuổi Dậu cực kỳ may mắn, nhất là phương diện sự nghiệp và tình cảm. Người độc thân có thể được đối tượng khác giới để ý. Con giáp này có thể thử mở lòng đón nhận, biết đâu lại tìm được chân ái.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

 

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Tử vi nói rằng những con giáp này sẽ nhanh chóng vượt qua khó khăn, đón nhiều vận may và cơ hội làm giàu, tiền bạc đổ về ùn ùn, cuộc sống sắp sửa sang trang.

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